В этой книге Дэвид Уотсон, один из наиболее влиятельных христианских лидеров своего времени, обращается к самой сути веры — истинному ученичеству. Он утверждает, что современная церковь часто производит «слушателей», но не «учеников». Уотсон переносит акцент с формального членства в организации на личные, живые отношения с Учителем — Иисусом Христом. Книга построена как глубокое исследование того, что значит следовать за Иисусом в повседневном мире, и охватывает такие фундаментальные темы, как покаяние, вера, молитва и жизнь в Духе.

Автор не обходит стороной и трудные аспекты христианского пути: страдания, отвержение себя и борьбу с искушениями. Он подчеркивает, что «Школа Христа» — это не аудитория для лекций, а жизненная практика, где уроки усваиваются через послушание и опыт. Уотсон также уделяет значительное внимание роли поместной общины, называя её средой, в которой ученики оттачивают свой характер и учатся любить друг друга. Книга написана с глубоким пасторским состраданием и честностью, призывая каждого верующего оставить комфортное христианство ради радикального и радостного следования за Господом.

Дейвид Уотсон - Школа Христа

Пер. с англ. - СПб.: «Мирт», 1999. - 288 с.

ISBN: 5-88869-057-0

Дейвид Уотсон - Школа Христа – Содержание

Введение

Глава I Мы призваны стать учениками

Глава II Божья семья

Глава III Христианское общение

Глава IV Взращивая учеников Христа

Глава V Жизнь в Духе

Глава VI Молитва

Глава VII Слово Божье

Глава VIII Духовная борьба

Глава IX Благовестие

Глава X Ученичество и образ жизни

Глава XI Без веры нет ученичества

Глава XII Преизобилуя надеждой

Приложение