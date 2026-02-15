Уотсон - Школа Христа
В этой книге Дэвид Уотсон, один из наиболее влиятельных христианских лидеров своего времени, обращается к самой сути веры — истинному ученичеству. Он утверждает, что современная церковь часто производит «слушателей», но не «учеников». Уотсон переносит акцент с формального членства в организации на личные, живые отношения с Учителем — Иисусом Христом. Книга построена как глубокое исследование того, что значит следовать за Иисусом в повседневном мире, и охватывает такие фундаментальные темы, как покаяние, вера, молитва и жизнь в Духе.
Автор не обходит стороной и трудные аспекты христианского пути: страдания, отвержение себя и борьбу с искушениями. Он подчеркивает, что «Школа Христа» — это не аудитория для лекций, а жизненная практика, где уроки усваиваются через послушание и опыт. Уотсон также уделяет значительное внимание роли поместной общины, называя её средой, в которой ученики оттачивают свой характер и учатся любить друг друга. Книга написана с глубоким пасторским состраданием и честностью, призывая каждого верующего оставить комфортное христианство ради радикального и радостного следования за Господом.
Пер. с англ. - СПб.: «Мирт», 1999. - 288 с.
ISBN: 5-88869-057-0
Дейвид Уотсон - Школа Христа – Содержание
Введение
Глава I Мы призваны стать учениками
Глава II Божья семья
Глава III Христианское общение
Глава IV Взращивая учеников Христа
Глава V Жизнь в Духе
Глава VI Молитва
Глава VII Слово Божье
Глава VIII Духовная борьба
Глава IX Благовестие
Глава X Ученичество и образ жизни
Глава XI Без веры нет ученичества
Глава XII Преизобилуя надеждой
Приложение
Посвящение евангельских христиан скромному образу жизни
