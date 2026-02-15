Уотсон - Школа Христа

Уотсон - Школа Христа
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

В этой книге Дэвид Уотсон, один из наиболее влиятельных христианских лидеров своего времени, обращается к самой сути веры — истинному ученичеству. Он утверждает, что современная церковь часто производит «слушателей», но не «учеников». Уотсон переносит акцент с формального членства в организации на личные, живые отношения с Учителем — Иисусом Христом. Книга построена как глубокое исследование того, что значит следовать за Иисусом в повседневном мире, и охватывает такие фундаментальные темы, как покаяние, вера, молитва и жизнь в Духе.

Автор не обходит стороной и трудные аспекты христианского пути: страдания, отвержение себя и борьбу с искушениями. Он подчеркивает, что «Школа Христа» — это не аудитория для лекций, а жизненная практика, где уроки усваиваются через послушание и опыт. Уотсон также уделяет значительное внимание роли поместной общины, называя её средой, в которой ученики оттачивают свой характер и учатся любить друг друга. Книга написана с глубоким пасторским состраданием и честностью, призывая каждого верующего оставить комфортное христианство ради радикального и радостного следования за Господом.

Дейвид Уотсон - Школа Христа

Пер. с англ. - СПб.: «Мирт», 1999. - 288 с.

ISBN: 5-88869-057-0

Дейвид Уотсон - Школа Христа – Содержание

Введение

  • Глава I Мы призваны стать учениками

  • Глава II Божья семья

  • Глава III Христианское общение

  • Глава IV Взращивая учеников Христа

  • Глава V Жизнь в Духе

  • Глава VI Молитва

  • Глава VII Слово Божье

  • Глава VIII Духовная борьба

  • Глава IX Благовестие

  • Глава X Ученичество и образ жизни

  • Глава XI Без веры нет ученичества

  • Глава XII Преизобилуя надеждой

Приложение

  • Посвящение евангельских христиан скромному образу жизни

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

