Урбанович - Семь Церквей Апокалипсиса
Протоиерей Георгий Урбанович - Семь Церквей Апокалипсиса - Церковно-археологический очерк
Смоленск, 2011. - 264 с.:ил.
ISBN 978-5-9902770-1-4
Протоиерей Георгий Урбанович - Семь Церквей Апокалипсиса - Церковно-археологический очерк - Содержание
Предисловие
Глава I. Западная Анатолия: исторический экскурс.
Глава II. Религиозно-исторический контекст книги Апокалипсис
Малоазийская миссия святого апостола Иоанна Богослова - Культ императора и христианство - Церковь и власть в образах Книги Апокалипсис - Апокалиптическая литература и Книга Откровения Иоанна Богослова. - Послание Семи Церквам Книги Апокалипсис.
Глава III. Семь Церквей апокалипсиса в свете богословских и историко-археологических исследований
Ефес
История города.- Язычество и христианская миссия в Ефесе - Послание Ефесской Церкви (Откр. 2,1-7) - История археологических раскопок в Ефесе.
Смирна
История города.- Язычество и христианская миссия в Смирне.- Послание Смирнской Церкви (Откр. 2,8-11) - История археологических раскопок в Смирне
Пергам
История города и царства - Язычество и христианская миссия в Пергаме - Послание Пергамской церкви (Откр. 2,12-17) - История археологических раскопок в Пергаме
Фиатира
История города - Язычество и христианская миссия в Фиатире.- Послание Фиатирской Церкви (Откр. 2,18-29) - История археологических раскопок в Фиатире
Сардис
История города и царства - Язычество, иудаизм и христианская миссия в Сардисе.- Послание Сардисской Церкви (Откр. 3,1-6) - История археологических раскопок в Сардисе
Филадельфия
История города.- Язычество и христианская миссия в Филадельфии - Послание Филадельфийской Церкви (Откр. 3,7-13) - История археологических раскопок в Филадельфии
Лаодикия
История города - Язычество, иудаизм и христианская миссия в Лаодикии - Послание Лаодикийской Церкви (Откр. 3,14-22) - История археологических раскопок в Лаодикии
Заключение
Приложения
Индекс персоналий
Хронологический указатель имён и династий
Словарь терминов
Библиография
Планируется ли сделать электронный вариант: "Голубин – Семь церквей Откровения"?
то же интересен этот вариант
Пишите мне в личку
спасибо