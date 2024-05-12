Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Урбанович - Семь Церквей Апокалипсиса

урбанович - семь церквей Апокалипсиса
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History

Протоиерей Георгий Урбанович - Семь Церквей Апокалипсиса - Церковно-археологический очерк

Смоленск, 2011. - 264 с.:ил.

ISBN 978-5-9902770-1-4

Протоиерей Георгий Урбанович - Семь Церквей Апокалипсиса - Церковно-археологический очерк - Содержание

Предисловие

Глава I. Западная Анатолия: исторический экскурс.

Глава II. Религиозно-исторический контекст книги Апокалипсис

  • Малоазийская миссия святого апостола Иоанна Богослова - Культ императора и христианство - Церковь и власть в образах Книги Апокалипсис - Апокалиптическая литература и Книга Откровения Иоанна Богослова. - Послание Семи Церквам Книги Апокалипсис.

Глава III. Семь Церквей апокалипсиса в свете богословских и историко-археологических исследований

Ефес

  • История города.- Язычество и христианская миссия в Ефесе - Послание Ефесской Церкви (Откр. 2,1-7) - История археологических раскопок в Ефесе.

Смирна

  • История города.- Язычество и христианская миссия в Смирне.- Послание Смирнской Церкви (Откр. 2,8-11) - История археологических раскопок в Смирне

Пергам

  • История города и царства - Язычество и христианская миссия в Пергаме - Послание Пергамской церкви (Откр. 2,12-17) - История археологических раскопок в Пергаме

Фиатира

  • История города - Язычество и христианская миссия в Фиатире.- Послание Фиатирской Церкви (Откр. 2,18-29) - История археологических раскопок в Фиатире

Сардис

  • История города и царства - Язычество, иудаизм и христианская миссия в Сардисе.- Послание Сардисской Церкви (Откр. 3,1-6) - История археологических раскопок в Сардисе

Филадельфия

  • История города.- Язычество и христианская миссия в Филадельфии - Послание Филадельфийской Церкви (Откр. 3,7-13) - История археологических раскопок в Филадельфии

Лаодикия

  • История города - Язычество, иудаизм и христианская миссия в Лаодикии - Послание Лаодикийской Церкви (Откр. 3,14-22) - История археологических раскопок в Лаодикии

Заключение

Приложения

Индекс персоналий

Хронологический указатель имён и династий

Словарь терминов

Библиография

Views 2 414
Rating 5.0 / 5
Added 12.05.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (12)

Comments (5 comments)

L
Lana 2 years ago

Планируется ли сделать электронный вариант: "Голубин – Семь церквей Откровения"?
N
ngoncharow 2 years ago

то же интересен этот вариант
E
esxatos 2 years ago

Пишите мне в личку
V
viktor_bn 3 years ago
Дуже цікаво. Дякую
G
gios76 3 years ago

спасибо

Related Books

All Books