Палатинат, прекраснейшая провинция Германии, расположенная по обеим сторонам верхнего Рейна, был одним из семи курфюршеств, правители которых от имени немецкого народа избирали императора Германии. После распада старой империи (в 1806 г.) это политико-географическое название исчезло, а территория бывшего Палатината была поделена между Баденом, Баварией, Дармштадтом, Нассау и Пруссией. Столицей Палатината с 1231 по 1720 г. был Гейдельберг, известный своим примечательным расположением у подножия Кёнигштуль на берегах швабской реки Неккар, а также своим живописным замком и университетом, основанным в 1346 г.

В 1518 г. Лютер ненадолго приехал в Гейдельберг, где защитил евангелическую диссертацию. В 1546 г. (в этом году умер Лютер) курфюрст Фридрих III принял Реформацию. Меланхтон, бывший уроженцем Палатината и дважды получавший приглашение в Гейдельбергский университет в качестве профессора теологии (в 1546 и 1557 гг.), но отклонивший его, был главным советником в вопросах принятия Реформации. В 1557 г. при курфюрсте Отто Генрихе (1556-1559) он, приехав в Гейдельберг, оказал помощь в реорганизации университета на евангелической основе. Поэтому именно Меланхтона можно назвать реформатором Палатината. Он придал Реформации в Палатинате характер умеренного лютеранства, дружественно настроенного к кальвинизму. В качестве догматической основы было взято Аугсбургское исповедание, а обрядовая сторона была упрощена в соответствии с цвинглианством (так же как и в соседнем Вюртемберге). Гейдельберг стал местом, куда стекались протестантские теологи из разных стран, и «полем брани» лютеранской, филиппистской, кальвинистской и цвинглианской точек зрения. Обычно конфликт разгорался по поводу реального присутствия Христа в причастии. Тилеман Хесхузий (которого Меланхтон, не зная его характера, рекомендовал на должность профессора кафедры теологии в 1558 г.), будучи главой религиозной общины, ввел гнесиолютеранство, отстранил диакона Клебица за его цвинглианские взгляды и даже подрался с ним у алтаря за евхаристическую чашу. Этот публичный скандал послужил непосредственной причиной написания Гейдельбергского катехизиса.

Захарий Урсин, Каспар Олевиан – Гейдельбергский катехизис

Минск: А.Н. Вараксин, 2021. — 100 с.

ISBN 978-985-7265-41-1

Захарий Урсин, Каспар Олевиан – Гейдельбергский катехизис – Содержание

История Гейдельбергского катехизиса

Гейдельбергский катехизис

Первая часть. О греховности человека

Вторая часть. Об искуплении

Третья часть. О нашей благодарности

Символы веры

Апостольский символ веры

Никео-Константинопольский символ веры

Халкидонский символ веры

Христологический символ веры Роберта Спрола

Литургия