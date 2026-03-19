Урушев - Святая Русь

Книга Дмитрия Урушева «Святая Русь. Подлинная история старообрядчества» представляет собой фундаментальный исторический труд, предлагающий панорамный взгляд на судьбу русского староверия от момента церковного Раскола XVII века до современности. Автор ставит задачу демифологизировать историю старообрядчества, очистив её от стереотипов как враждебной государственной пропаганды, так и избыточной романтизации. Основная идея произведения заключается в том, что старообрядчество — это не просто консервативное движение за сохранение буквы обряда, а «параллельная Россия», сохранившая живую связь с духовными и эстетическими идеалами Древней Руси в условиях жесткого давления вестернизации.

Содержательная часть книги выстроена в хронологической последовательности, детально освещая ключевые этапы «огненного» пути ревнителей древлеправославия. Урушев анализирует реформы патриарха Никона не только как литургическую правку, но и как глубочайший социокультурный слом, разделивший народ на два лагеря. Автор уделяет значительное внимание периоду «золотого века» старообрядчества при Екатерине II и Николае I, когда, несмотря на официальные запреты, староверы стали ведущей экономической силой империи, создав уникальную модель предпринимательства, основанную на общинном доверии и честном слове. В книге подробно рассматриваются внутренние разделения на поповцев и беспоповцев, история Белокриницкой иерархии, а также трагический опыт выживания старообрядческих общин в советский период, когда верность традиции вновь потребовала мученичества.

Текст написан в просветительском, доступном и одновременно глубоко фундированном стиле, опирающемся на богатый архивный материал и живое общение автора с современными представителями согласий. Дмитрий Урушев мастерски соединяет биографии легендарных личностей — от Аввакума до купцов-миллионщиков — с анализом богослужебных книг и иконописных канонов. Работа служит ценным ресурсом для всех, кто стремится понять парадоксы русской души и истоки национального самосознания. Это чтение помогает осознать, что подлинная история России невозможна без учета вклада старообрядчества в сохранение культурного кода страны, её грамотности, ремесел и духовной свободы.

Издательство: Эксмо, 2017 г. – 544 с.

ISBN: 978-5-699-96435-2

Дмитрий Урушев - Святая Русь. Подлинная история старообрядчества – Содержание

От автора

История Православной Старообрядческой Церкви

Глава 1 Падение Царьграда

Глава 2 Начало раскола

Глава 3 Епископ Павел

Глава 4 Протопоп Аввакум

Глава 5 Боярыня Морозова

Глава 6 Иов Льговский

Глава 7 Соловецкое разорение

Глава 8 Стрелецкое восстание

Глава 9 Время страдания

Глава 10 Стародубье и Ветка

Глава 11 Рогожское кладбище

Глава 12 Поиски архиерея

Глава 13 Император Николай

Глава 14 Митрополит Амвросий

Глава 15 Архиепископ Антоний

Глава 16 Белокриницкая иерархия

Глава 17 Епископ Арсений

Глава 18 Золотой век

Глава 19 Епископ Геронтий

Глава 20 Митрополит Алимпий

Избранные статьи

Самый старый Новый год

Повесть о русской бороде

Богословие раскола

Где же сокрыта «арменская ересь»?

Две челобитные из Боровска

Епископ Павел, Бога моля, благословляю

Светлейший архимандрит

Святые последних дней

Уста богословия

Война фальшивок и раскол

Антихрист царствует в мире

Ветковская Покровская церковь

Староверы на Парнасе

Иван Сергеевич Тургенев и русское старообрядчество

По тайному священству

Затворник из Тагила

Долг послушания (дело о хиротонии епископа Арсения Уральского)

Начетчик – это звучит гордо!

«Нужно нам старообрядческого учителя»

Тяжкий крест местоблюстителя

Под своим крестом

Светя другим, сгораю

Вот тебе, бабушка, и Николин день

Живые и мертвые

Будущее старообрядчества зависит от молодежи

Не поступаться духовными принципами

Общество на грани раскола

Старообрядцы ожидают перемен к лучшему

Между доброй и злой волей

Иллюстрации