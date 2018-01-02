Противопоставление правой и левой стороны универсально для человеческой культуры, однако реализация этого противопоставления в разных культурах и в различных условиях оказывается различной. При этом правой стороне, как правило, приписывается положительное, а левой – отрицательное значение.

Особое значение имеет противопоставление правого и левого в религиозных обрядах. Специфика реализации этого противопоставления обусловлена здесь тем обстоятельством, что религия предполагает – так или иначе – общение с Богом.

Отсюда перспектива рассмотрения, т. е. точка отсчета, может быть двоякой: противопоставление правого и левого в принципе может определяться как точкой зрения человека, который общается с Богом, так и точкой зрения самого Бога, которому предстоит человек.

Равным образом это противопоставление может определяться пространственным отношением того, кто совершает обрядовое действие (священнослужителя), и того, для кого оно предназначено.

Борис Успенский - Крестное знамение и сакральное пространство - Почему православные крестятся справа налево, а католики – слева направо

М.: Языки славянской культуры, 2004. — 160 c.

(Язык. Семиотика. Культура. Малая сер.). ISSN 1727-1649 ISBN 5-9551-0033-4

Борис Успенский - Крестное знамение и сакральное пространство - Почему православные крестятся справа налево, а католики – слева направо - Содержание

§ 1. Правое и левое: абсолютный (аксиологический) и относительный (физический) смысл этого противопоставления

§ 2. Две традиции осенения себя крестным знамением: крещение справа налево и слева направо. Соотнесенность с порядком благословения § 2.1. Та и другая традиция в западной церкви § 3. Единый порядок осенения крестным знамением при благословении. Первичный характер этого действия (по отношению к осенению крестным знамением себя самого) § 3.1. Связь крестного знамения с процессом катехизации и объяснение отсюда как той, так и другой традиции § 4. Крестное знамение и Символ веры § 5. Различная модальность той и другой традиции. Молитвенный и исповедный смысл начертания крестного знамения: общение с Богом и приобщение к Богу. Крестное знамение как уподобление Христу и облечение в крест § 5.1. Особые случаи: осенение себя крестом слева направо в рамках православной традиции § 6. Почему в католической церкви возобладал обычай креститься слева направо? Примечания Экскурс Перстосложение при изображении крестного знамения в православной традиции § 1. Реформа патриарха Никона и споры о перстосложении в России: двуперстное и троеперстное крестное знамение § 2. Символическое значение перстосложения при двуперстном и троеперстном крестном знамении § 3. Вопрос об особом перстосложении при священническом благословении § 4. Обвинение старообрядцев в следовании армянской традиции Примечания Цитируемая литература Принятые сокращения

Борис Успенский - Крестное знамение и сакральное пространство - § 2.1. Та и другая традиция в западной церкви

Необходимо отметить, что в свое время и католики крестились – или, во всяком случае, могли креститься – справа налево. И характерно, что в этом случае католики также меняли направление движения руки при благословении, т. е. другого человека они крестили слева направо. Вот что писал по этому поводу папа Иннокентий ІІІ (1160/1161—1216; папа с 1198 г.): «Креститься следует тремя перстами, ибо это делается с призыванием Троицы, о которой пророк говорит: „Кто держит тягу земную тремя перстами?“ [Ис. XL, 12].[24] Надлежит совершать движение сверху вниз и справа налево, ибо Христос сошел с неба на землю и пришел от иудеев к язычникам.

Некоторые, однако, крестятся слева направо, ибо мы должны перейти от нищеты к славе, подобно тому как Христос перешел от смерти к жизни и из ада в рай [ср.: Еф. ІѴ, 8—10], – но в первую очередь [они поступают так] для того, чтобы крестить себя и других одним и тем же образом: ведь получается, что когда мы осеняем крестом других, мы чертим крест слева направо. Однако по внимательном размышлении ясно, что на самом деле мы чертим крест также и на других справа налево, ибо когда мы их крестим, они обращены к нам не спиной, но лицом» («De sacro altaris misterio», II, 45). Как видим, в западной церкви существовала как та, так и другая традиция. Существенно при этом, что при крещении справа налево католики крестили другого (и вообще благословляли) слева направо – так же, как это делают православные.

Наличие обеих традиций констатирует в ту же эпоху Иоанн Белет († 1182) в объяснении литургии, составленном между 1161 и 1165 гг.: «Спрашивается, как должно совершаться крестное знамение: справа налево или слева направо? Некоторые считают, что слева направо, и, как кажется, находят подтверждение этому в стихе „исхождение Его от Отца (Egressus eius a Patre)“ и т. д. [цитата из рождественского гимна св. Амвросия Медиоланского „Veni, Redemptor gentium“].[26] От Отца пришел Сын в мир [Ин. ХУІ, 28], и потому начинаем мы крест с верхней части, через которую обозначается Отец, и спускаемся вниз, каковая часть обозначает мир.

Потом слева ведем руку направо, ибо Христос сошел в ад [Еф. ІУ, 8—10], который обозначается через левое, и затем взошел к Отцу, которого означает правое [ср.: Евр. І, 3, 13]. Другие, однако, говорят, что следует креститься справа налево, ибо Христос справа, т. е. со стороны Отца [пришедши от Отца], крестом сокрушил диавола, который обозначается через левое» («Summa de ecclesiasticis officiis», XXXIX, разд. «e»).

Замечания Белета почти дословно повторяет Сикард, епископ кремонский (1155–1215): «Спрашивается, как мы должны креститься: слева направо или наоборот? Некоторые считают, что крестное знамение должно совершаться слева направо, опираясь на то, что сказано: „исхождение Его от Отца, сошествие в преисподнюю и возвращение к престолу Божию“ [ср. гимн „Veni, Redemptor gentium“]; Христос ведь пришел от Отца в мир [Ин. ХУІ, 28], оттуда спустился в преисподнюю, оттуда к престолу Божию [Евр. І, 3, 13]. Итак, осеняющий себя крестным знамением начинает с верхней части, которая обозначает Отца, спускается к нижней части, которая обозначает мир, и переходит с левой стороны к правой: левое означает преисподнюю, правое – небо. Христос же взошел из преисподней даже к вершине небосвода.

Другие, однако, крестятся справа налево, ибо Христос, явившийся с правой стороны Отца, крестом сокрушил диавола, который находится слева. Либо же действие креста соотносится с нами: „Бог приклони небеса и сниде“ [Пс. ХУІІ, 10], чтобы научить нас прежде всего взыскать царства небесного [находящегося справа от нас], для чего дается нам и временное [находящееся слева], т. е. от правого перешел к левому. Сошел, чтобы нас с земли вознести на небеса, т. е. от левого к правому» («Mitrale seu de officiis ecclesiasticis summa», III, 4).[28] Как видим, противопоставление правого и левого оказывается равнозначным противопоставлению верхнего и нижнего.