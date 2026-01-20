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Менделевич - Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии

Менделевич - Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

В. Д. Менделевич - Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии

М: Городец, 2016. —128 с.

ISBN 978-5-906815-86-6

В. Д. Менделевич - Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии - Содержание

Введение

Объективные психические феномены

  • Голос

  • Речь

  • Мимика и жестикуляция

  • Движения и действия

  • Поведение

  • Переживания (эмоциональные феномены)

Субъективные психические феномены

  • Мыслительные феномены

  • Феномены, связанные с чувствительностью и ощущениями

  • Феномены восприятия

  • Мнестические феномены

  • Феномены, связанные с процессом внимания

  • Феномены, связанные с интеллектуальной деятельностью и способностями

Принципы формулирования заключения о психическом состоянии человека

Views 247
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Added 20.01.2026
Author esxatos
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