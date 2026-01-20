Менделевич - Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии
В. Д. Менделевич - Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии
М: Городец, 2016. —128 с.
ISBN 978-5-906815-86-6
В. Д. Менделевич - Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии - Содержание
Введение
Объективные психические феномены
Голос
Речь
Мимика и жестикуляция
Движения и действия
Поведение
Переживания (эмоциональные феномены)
Субъективные психические феномены
Мыслительные феномены
Феномены, связанные с чувствительностью и ощущениями
Феномены восприятия
Мнестические феномены
Феномены, связанные с процессом внимания
Феномены, связанные с интеллектуальной деятельностью и способностями
Принципы формулирования заключения о психическом состоянии человека
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