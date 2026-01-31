Келлер - Псалом 22 с точки зрения чабана
Господь! Кто Этот Господь? Какие личные качества присущи Ему? Может ли Он по отношению ко мне быть моим Пастырем, моим Водителем, моим Хозяином? И если Он это действительно может, то как мне тогда стать под Его водительство? Как я могу застраховаться Его постоянным участием и заботой? Это глубоко захватывающие вопросы, которые требуют ответа. Их следует честно и основательно проверить. Большое несчастье христианства заключается в склонности вдаваться в двусмысленные обобщения.
Филипп Келлер - Псалом 22 с точки зрения чабана
Миссия Вестник Мира, 1998 год - 144 с.
Русское издание, Миссия Фриденсботе
Филипп Келлер - Псалом 22 с точки зрения чабана - Содержание
Предисловие
Вступление
Господь – Пастырь мой
Я ни в чём не буду нуждаться
Он покоит меня на злачных пажитях
И водит меня к водам тихим
Подкрепляет душу мою
Направляет меня на стези правды ради имени Своего
Если я пойду и долиною смертной тени
Твой жезл и твой посох - они успокаивают меня
Ты приготовил предо мною трапезу
Ты умастил елеем голову мою
Так, благость и милость да сопровождают меня
И я пребуду в доме Господнем многие дни
Филипп Келлер - Псалом 22 с точки зрения чабана - Вступление
Книги Библии большей частью писали люди из бедных слоев населения. Однако они записывали тексты под водительством Духа Божьего. Библейский литературный стиль в значительной мере основывается на простонародной лексике; часто мы встречаем здесь и примеры быта простых людей, и ссылки на явления природы. Первоначально эти писания были обращены преимущественно к простому кочующему пастушескому народу, который наилучшим образом был знаком с природой и жизнью в сельской местности.
Сегодня это уже не так. Многие люди, читающие или изучающие Священное Писание в нашем 20-м столетии, происходят из городских слоев населения и не имеют никакого понятия о жизни в сельской местности. Городским людям едва ли в полной мере знакомы такие выражения, как животноводство, урожай, садоводство или слои почвы. Они зачастую не понимают содержащуюся в Слове Божьем мудрость, так как им не знакома область сельского хозяйства.
Однако божественное откровение неизменно связано с основными элементами природы. Когда наш Господь жил на земле, Он постоянно использовал явления природы, чтобы объяснить сверхъестественные истины, например, в Своих притчах. Это, без сомнения, хороший научно и духовно признанный метод.
Он нам станет понятней и значительней, если мы будем учитывать, что Бог является Творцом и Создателем естественного и сверхъестественного (духовного) мира. В этих двух смежных областях действуют одинаковые законы и принципы. Из этого следует, что, если знаешь одну область, тогда понятной становится и соответствующая истина другой области.
Здесь я хочу заметить, что посредством такого способа толкования Библии возросло мое личное понимание Слова Божьего. Частично это объясняется и тем, что библейские истины, которые я таким образом передавал слушателям, долго оставались живыми в моей памяти.
На этом основании я позволил себе предложить вам это собрание „размышлений пастуха" о таком знаменитом и любимом, хотя часто и вызывающем недоразумения, 22-м Псалме.
Эта книга имеет особенную историю. Это история моей жизни, благодаря которой я, может быть, больше других смог измерить глубину мыслей Давида в этом необыкновенном стихотворении. Я родился и вырос в Восточной Африке, окруженный простыми туземными пастухами, которые почти не отличаются от пастухов на Ближнем Востоке. Поэтому я очень хорошо знаком с романтикой, образностью речи и живописной жизнью восточного пастуха. К этому еще надо добавить, что я восемь лет сам зарабатывал на жизнь, работая пастухом и овцеводом. Поэтому я пишу как человек, который из пер вых рук знает каждую фазу овцеводства и может о ней судить. Позже, будучи пастором церкви, я несколько месяцев каждое воскресенье посвящал мою паству в истины, которые содержатся в этом Псалме.
В основание следующих глав также взят личный опыт, который я накопил, ухаживая за овцами. Мне кажется, такого случая еще не было, чтобы простой пастух с мозолистыми руками написал такое подробное исследование „псалма пастуха“.
Когда целую книгу посвящаешь знакомому отрывку из Священного Писания, возникает особая трудность. Читателя при этом лишают некоторых иллюзий, которые у него создались о Псалме. Как многие духовные поучения, так и 22-й Псалом в сознании многих христиан разукрашены своеобразными сентиментальными завитушками, которые не имеют никакого отношения к действительности. Некоторые объяснения этого Псалма действительно кажутся почти смешными.
Итак, я вас сердечно прошу: приступите открыто и непредубежденно к следующим страницам. Тогда вы откроете новые истины и новые обрадующие вас познания о любви и попечительстве Божьем. Вы лучше поймете, какие бесконечные усилия прилагает наш Господь, заботясь о Своих овцах, и научитесь больше любить Его, великого Пастыря овец, и поклоняться Ему.
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