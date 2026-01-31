Господь! Кто Этот Господь? Какие личные качества присущи Ему? Может ли Он по отношению ко мне быть моим Пастырем, моим Водителем, моим Хозяином? И если Он это действительно может, то как мне тогда стать под Его водительство? Как я могу застраховаться Его постоянным участием и заботой? Это глубоко захватывающие вопросы, которые требуют ответа. Их следует честно и основательно проверить. Большое несчастье христианства заключается в склонности вдаваться в двусмысленные обобщения.

Филипп Келлер - Псалом 22 с точки зрения чабана

Миссия Вестник Мира, 1998 год - 144 с.

Русское издание, Миссия Фриденсботе

Филипп Келлер - Псалом 22 с точки зрения чабана - Содержание

Предисловие

Вступление

Господь – Пастырь мой

Я ни в чём не буду нуждаться

Он покоит меня на злачных пажитях

И водит меня к водам тихим

Подкрепляет душу мою

Направляет меня на стези правды ради имени Своего

Если я пойду и долиною смертной тени

Твой жезл и твой посох - они успокаивают меня

Ты приготовил предо мною трапезу

Ты умастил елеем голову мою

Так, благость и милость да сопровождают меня

И я пребуду в доме Господнем многие дни

Филипп Келлер - Псалом 22 с точки зрения чабана - Вступление

Книги Библии большей частью писали люди из бедных слоев населения. Однако они запи­сывали тексты под водительством Духа Божье­го. Библейский литературный стиль в значитель­ной мере основывается на простонародной лексике; часто мы встречаем здесь и примеры быта простых людей, и ссылки на явления при­роды. Первоначально эти писания были обра­щены преимущественно к простому кочующе­му пастушескому народу, который наилучшим образом был знаком с природой и жизнью в сель­ской местности.

Сегодня это уже не так. Многие люди, чи­тающие или изучающие Священное Писание в нашем 20-м столетии, происходят из городских слоев населения и не имеют никакого понятия о жизни в сельской местности. Городским лю­дям едва ли в полной мере знакомы такие вы­ражения, как животноводство, урожай, садовод­ство или слои почвы. Они зачастую не понимают содержащуюся в Слове Божьем мудрость, так как им не знакома область сельского хозяйства.

Однако божественное откровение неизмен­но связано с основными элементами природы. Когда наш Господь жил на земле, Он постоян­но использовал явления природы, чтобы объяс­нить сверхъестественные истины, например, в Своих притчах. Это, без сомнения, хороший научно и духовно признанный метод.

Он нам станет понятней и значительней, если мы будем учитывать, что Бог является Твор­цом и Создателем естественного и сверхъесте­ственного (духовного) мира. В этих двух смеж­ных областях действуют одинаковые законы и принципы. Из этого следует, что, если знаешь одну область, тогда понятной становится и со­ответствующая истина другой области.

Здесь я хочу заметить, что посредством та­кого способа толкования Библии возросло мое личное понимание Слова Божьего. Частично это объясняется и тем, что библейские истины, ко­торые я таким образом передавал слушателям, долго оставались живыми в моей памяти.

На этом основании я позволил себе пред­ложить вам это собрание „размышлений пасту­ха" о таком знаменитом и любимом, хотя часто и вызывающем недоразумения, 22-м Псалме.

Эта книга имеет особенную историю. Это история моей жизни, благодаря которой я, мо­жет быть, больше других смог измерить глубину мыслей Давида в этом необыкновенном стихот­ворении. Я родился и вырос в Восточной Аф­рике, окруженный простыми туземными пасту­хами, которые почти не отличаются от пастухов на Ближнем Востоке. Поэтому я очень хорошо знаком с романтикой, образностью речи и жи­вописной жизнью восточного пастуха. К этому еще надо добавить, что я восемь лет сам зараба­тывал на жизнь, работая пастухом и овцеводом. Поэтому я пишу как человек, который из пер­ вых рук знает каждую фазу овцеводства и мо­жет о ней судить. Позже, будучи пастором цер­кви, я несколько месяцев каждое воскресенье посвящал мою паству в истины, которые со­держатся в этом Псалме.

В основание следующих глав также взят личный опыт, который я накопил, ухаживая за овцами. Мне кажется, такого случая еще не было, чтобы простой пастух с мозолистыми ру­ками написал такое подробное исследование „псалма пастуха“.

Когда целую книгу посвящаешь знакомому отрывку из Священного Писания, возникает особая трудность. Читателя при этом лишают некоторых иллюзий, которые у него создались о Псалме. Как многие духовные поучения, так и 22-й Псалом в сознании многих христиан ра­зукрашены своеобразными сентиментальными завитушками, которые не имеют никакого от­ношения к действительности. Некоторые объяс­нения этого Псалма действительно кажутся по­чти смешными.

Итак, я вас сердечно прошу: приступите от­крыто и непредубежденно к следующим стра­ницам. Тогда вы откроете новые истины и новые обрадующие вас познания о любви и попечительстве Божьем. Вы лучше поймете, ка­кие бесконечные усилия прилагает наш Господь, заботясь о Своих овцах, и научитесь больше лю­бить Его, великого Пастыря овец, и поклоняться Ему.