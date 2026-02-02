Предлагаемая вниманию читателей книга «Трезвенная жизнь и аскетические правила. Толкование правил преподобных отцов Антония, Августина и Макария» включает в себя беседы старца Эмилиана с монашествующими, проведенные им в период с 1981 по 1986 год. Некоторые из этих бесед проходили в афонском монастыре Симонопетра, а некоторые — на подворье этого монастыря, в священной обители Благовещения в Ормилии. В своих беседах старец толкует некоторые правила преподобного Антония Великого, почти весь монастырский устав и правила блаженного Августина, а также правила аввы Макария.

Огромная работа по изданию творений святых отцов, проведенная в недавнем прошлом, открывает для всех членов Церкви богатство святоотеческого богословия. Этот труд имеет колоссальное значение, в чем на сегодняшний день не усомнится ни один серьезный богослов. Слово святых отцов воплощает в себе опыт богообщения и раскрывает широкий простор для духовной свободы. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Познание божественных тайн и свобода взаимозависимы, одно порождает другое: Мы приняли и благодать на благодать. Это своего рода силовые линии, которые отводят ум от условностей человеческой логики и от рабства или, по апостолу Павлу, «клятвы» закона. А точнее сказать, законничества, чуждого вечной цели спасения.

Архимандрит Эмилиан (Вафидис) - Трезвенная жизнь и аскетические правила: Толкование правил преподобных отцов Антония, Августина и Макария

пер. с греч.

Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря;

М.: Паломник. 2016. 576 с.

ISBN 978-5-94512-117-1

Архимандрит Эмилиан (Вафидис) - Трезвенная жизнь и аскетические правила: Толкование правил преподобных отцов Антония, Августина и Макария - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к греческому изданию Ф. Янгу

Предисловие греческих издателей

ТОЛКОВАНИЕ ПРАВИЛ СВЯТОГО АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

ТОЛКОВАНИЕ МОНАСТЫРСКОГО УСТАВА И ПРАВИЛ СВЯТОГО АВГУСТИНА

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

ТОЛКОВАНИЕ ПРАВИЛ СВЯТОГО МАКАРИЯ

Глава первая

Глава вторая

ПРИЛОЖЕНИЕ

Отношения игумена и монаха

О молитвенном правиле и об отношениях игумена и монаха

Тексты правил

Словарь понятий

Архимандрит Эмилиан (Вафидис) - Трезвенная жизнь и аскетические правила: Толкование правил преподобных отцов Антония, Августина и Макария - Предисловие к русскому изданию

С большой радостью мы встречаем выход в свет книги старца Эмилиана «Трезвенная жизнь и аскетические правила» на русском языке. Эта книга составлена на основе бесед старца, в которых он толкует монашеские уставы преподобных отцов Антония, Августина и Макария. Изучению монашеских правил старец Эмилиан придавал огромное значение, потому что именно из них мы можем почерпнуть основные знания о монашестве и воспринять опыт святых мужей. Преподобные отцы, чьи правила толкует в этой книге старец, описывают в своих уставах всю повседневную жизнь монахов, вплоть до мелочей.

Не для того, чтобы ограничить человека узкими рамками запретов и ограничений, как может показаться на первый взгляд, но ради того, чтобы уберечь и защитить от падения его душу, склонную ко греху. Отцы хорошо знали, что от того, насколько монахи внимательны к мелочам, зависит их душевное состояние, их отношения между собой и с другими людьми, атмосфера в монастыре, живое чувство Божия присутствия.

Старец подготавливал человека к духовным подвигам, словно борца, которого натирают маслом перед боем, наставлял, передавал ему святоотеческий дух, учил по-монашески строить свою сокровенную жизнь и жизнь среди братии, — словом, готовил его к таинственной встрече с грядущим Господом. Мы радуемся, что сестры святой Ново-Тихвинской обители города Екатеринбурга взяли на себя труд перевести и издать еще одну книгу старца Эмилиана. Теперь она стала достоянием и наших русских собратьев, находящихся в последние годы в усердном поиске незамутненных источников монашеского предания и стремящихся к жизни по тем правилам, которые установили основатели и столпы монашества.

Мы приветствуем доброе начинание преподобнейшей игумений Домники с сестрами, потрудившимися над книгой, и от души желаем, чтобы настоящее издание помогло русскому монашеству наилучшим образом усвоить и воплотить в жизнь дух общежительных уставов, а также постичь опытное учение великих отцов-подвижников и насладиться им во всей полноте.

Игумен священной обители Симонопетра Архимандрит Елисей