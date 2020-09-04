Национальные евангельские авторы

Глубокий анализ и взгляд изнутри. Так можно охарактеризовать книгу Павла Валенчука «Многогранная Церковь». Я читал ее с интересом. Тема Церкви - одна из самых актуальных. Ведь Церковь - это тот институт, который интересует Бога едва ли не больше всего. Главное, что Бог созидает на этой земле, - Церковь. И однажды Он придет на эту землю именно за Церковью. Церковь - это не храм, Церковь - это Тело Христово. И этот глобальный мистический организм после прочтения книги как будто оживает в сознании читателя. Многое становится понятным.

Валенчук Павел - Многогранная церковь

К. : ООО «Книгоноша», 2013. - 125 с. - (Сер.: Национальные евангельские авторы).

ISBN 978-966-2615-46-3

Валенчук Павел - Многогранная церковь - Содержание

Грани Церковной сущности

Что же останется?

Храм -Тело или воскресное собрание?

Члены церкви и ... члены Церкви

Единство и объединение

Ключевые грани

Огранка

Грани церковного служения

Мобильная церковь

Армия больных братьев? (О церковной дисциплине)

Рожденные в пустыне

Ключевые грани

Огранка

Грани соприкосновения Церкови с обществом

Бескрылые ангелы

Человек церковный, или Особенности христианской культуры

Модное христианство

О святых подвижниках и неосознанном христианстве

Народная религия

Ключевые грани

Огранка

Валенчук Павел - Многогранная церковь - Введение

Основание Церкви - это Иисус Христос. Поэтому жизненно важно для нее быть в постоянном контакте с Ним. Церковь - это не общественная и не благотворительная структура.

Во-первых, это духовная организация она - столп и утверждение истины; этот организм освящен Кровию Сына Божьего, в нем действует Дух Святой. «Если речь идет только о нравственном улучшении человека, не остается места преображающему действию Святого Духа. А следовательно, Церковь теряет свое предназначение и духовную силу», - пишет автор. Тезисы, изложенные в книге, прикладные по сути. Тут названы причины многих церковных проблем, тут же содержатся практические рекомендации по их устранению. Не обходит автор стороной и «заезженную» тему единства, но представляет вниманию читателей очень сбалансированный взгляд.