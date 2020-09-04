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Валенчук - Многогранная церковь

Валенчук Павел - Многогранная церковь
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM
Национальные евангельские авторы
Глубокий анализ и взгляд изнутри. Так можно охарактеризовать книгу Павла Валенчука «Многогранная Церковь». Я читал ее с интересом. Тема Церкви - одна из самых актуальных. Ведь Церковь - это тот институт, который интересует Бога едва ли не больше всего. Главное, что Бог созидает на этой земле, - Церковь. И однажды Он придет на эту землю именно за Церковью. Церковь - это не храм, Церковь - это Тело Христово. И этот глобальный мистический организм после прочтения книги как будто оживает в сознании читателя. Многое становится понятным.

Валенчук Павел - Многогранная церковь

К. : ООО «Книгоноша», 2013. - 125 с. - (Сер.: Национальные евангельские авторы).
ISBN 978-966-2615-46-3

Валенчук Павел - Многогранная церковь - Содержание

  • Грани Церковной сущности
  • Что же останется?
  • Храм -Тело или воскресное собрание?
  • Члены церкви и ... члены Церкви
  • Единство и объединение
  • Ключевые грани
  • Огранка
  • Грани церковного служения
  • Мобильная церковь
  • Армия больных братьев? (О церковной дисциплине)
  • Рожденные в пустыне
  • Ключевые грани
  • Огранка
  • Грани соприкосновения Церкови с обществом
  • Бескрылые ангелы
  • Человек церковный, или Особенности христианской культуры
  • Модное христианство
  • О святых подвижниках и неосознанном христианстве
  • Народная религия
  • Ключевые грани
  • Огранка

Валенчук Павел - Многогранная церковь - Введение

Основание Церкви - это Иисус Христос. Поэтому жизненно важно для нее быть в постоянном контакте с Ним. Церковь - это не общественная и не благотворительная структура.
Во-первых, это духовная организация она - столп и утверждение истины; этот организм освящен Кровию Сына Божьего, в нем действует Дух Святой. «Если речь идет только о нравственном улучшении человека, не остается места преображающему действию Святого Духа. А следовательно, Церковь теряет свое предназначение и духовную силу», - пишет автор. Тезисы, изложенные в книге, прикладные по сути. Тут названы причины многих церковных проблем, тут же содержатся практические рекомендации по их устранению. Не обходит автор стороной и «заезженную» тему единства, но представляет вниманию читателей очень сбалансированный взгляд.
Views 398
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2020
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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