Я типичная простая литовка. Жила, зная о Холокосте столько, сколько знает большинство из нас, простых людей. Может быть, больше, чем Дайнюкас, словами которого я начинаю эту главу, но не намного. Являюсь типичным продуктом лжи советской власти и молчания свободной Литвы. Homo sovieticus lituanus (человек советский литовец). Когда я работала в газете, я стала понимать, какое сообщение для читателя будет самым неинтересным.

Самым неинтересным в мире названием будет: «Небольшое землетрясение в Чили, погибших немного». Все признаки неинтересного известия: далеко, случилось с незнакомыми людьми, жертв немного. Разве это не так с гибелью евреев? Это случилось давно, с незнакомыми людьми и, возможно, с многочисленными жертвами, но что мы знаем о них? Шесть миллионов жертв в мире, 200 000 в Литве. Это просто статистика, много нулей и нулей, которые ничего не сообщают нашему сердцу и уму. Как сказал Сталин: «Смерть одного человека - это трагедия, смерть миллионов - только статистика».

15 лет назад - тогда я была директором фестиваля Life - в моей жизни случилась одна, казалось бы, незначительная вещь, и это меня очень потрясло. От сталинской статистики и литовского поля безразличия я подошла на один шаг к человечности. Только на один, но никто не поддержал его и тема Холокоста меня больше не беспокоила, как и других. В 1998 году я написала первый текст о евреях в своей жизни, он был опубликован в еженедельнике «Ekstra zinos» (Экстра новости). Вот он. Риск инфекции в Литве остается.

Не поехать ли в Понары? - спрашивает мой гость, французский художник Кристоф Бертонно (всемирно известный мастер огненного шоу в парке Vingis, где состоялось открытие Life, в котором приняли участие 100 000 человек). Место гибели евреев в 12 километрах от Вильнюса, 100 000 убитых («Вильнюс в кармане»). Хорошо, я отвечаю, но мы так и не едем. Я не знаю дорогу. На другой день уклоняюсь от прогулок по Вильнюсскому гетто. Я не знаю его границ. Еврейское кладбище в городском парке? Разве мы, литовцы, не имеем собственных трагедий и мемориалов, почему он о них не расспрашивает? А может быть, взгляните на него, он вовсе не француз, а сам еврей?

Рута Ванагайте – Наши

Перевод с литовского: Лев Шкловский

Издательство «Алма литтера» 2016 г.

Рута Ванагайте - Наши - Оглавление

Часть первая. Путешествие во тьму

Опять о евреях?

Как всё началось

Моя семья - жертвы или нет?

«Быть евреем». Игра с продолжением

Евреи - кто они?

Очная ставка с врагом

А мы ответственны за нашу историю?

II. Наши. Дети, которые видели

Лаймонас Норейка

Юлиус Шмульктис

Антанас Кмеляускас

Марцелиус Мартинайтис

III. Наши. Политики

Литовские активисты

Литовское временное правительство

Советники и советчики

IV. Наши. Убийцы евреев

Национальная трудовая охрана

Зубной техник и Ко

Летающие убийцы

Особые мужчины

Понары: показания свидетелей

Свидетельства ученика

Свидетельства почтальона

Через тридцать лет: сны убийцы

Свидетельства убитых

Не сгоревшие в аду: свидетельство сжигателя

Судьбы членов Особого отряда

Командированные убивать

Рута Ванагайте - Наши - Паневежис / Понивеж



В конце XIX века в Паневежисе жили 6627 евреев (51,1 процента всего населения города).



Эфраим: В Паневежисе до войны жили 10 000 евреев. После таких городов, как Вильнюс и Каунас, это была третья самая важная литовская еврейская община. Паневежская ешива была одной из самых важных в Литве. Брат моего деда Эфраим Зарас был одним из её учеников. В 1940 г. Советы её закрыли. Тогда раввины отправились в Израиль и там открыли новую Паневежскую ешиву, которая является одной из самых известных в современном еврейском мире



Эфраим: Я читаю.

Когда евреев бросили в гетто в самом бедном квартале города, над ними постоянно издевались. Евреев ежедневно таскали по городу и избивали.

Большая толпа горожан собиралась, чтобы увидеть, как несчастные подвергались пыткам. Многие еврейские интеллигенты были арестованы и подвергнуты особенно жестоким пыткам. Мужчины из гетто были доставлены на цементный завод. Здесь были огромные ямы с известью, где известь всё ещё кипела. Евреям было приказано лить воду в ямы, чтобы известь лучше кипела. Затем евреям приказали прыгать в ямы и плавать в кипящей воде.

Рута: Ну это уж чересчур. Никто не может плавать в кипящей воде...

Эфраим: Вы считаете, что это свидетельство - выдумка? Читаю дальше.

Один еврей пытался удержать голову над водой, и убийцы решили,что он хочет спасти свою бороду. Они ударили этого беднягу по голове прикладом винтовки, и он нырнул. Когда другие евреи вытащили его, его глаза были выжжены и были совсем белыми. Затем этих евреев повезли в лес Пажуосте, чтобы расстрелять.



Рута: Слушай, всё имеет предел. Да, он плавал в кипящей воде, и думал о том, как сохранить бороду... А потом, поплавав, они вышли на берег, а затем их повезли на расстрел... Может быть, я могу предложить вам, вернувшись, вскипятить котёл? Как бы я ни чтила свидетелей Холокоста, есть предел для всех небылиц.

Эфраим: Здесь не было предела еврейским мукам. Просто не было.

Рута Ванагайте - Наши - Евреи - кто они?

Симон: По еврейскому календарю теперь 5776 год. Почему? Наш календарь преподносит несколько иные ценности. Мы рассчитывали его не от рождения Иисуса как христиане, а от первого человека Адама. Мы - народ Книги, поэтому, читая внимательно Книгу Тора, то есть Ветхий Завет, мы изучаем её со времени рождения Адама. Это очень хорошо для нас. Ведя отсчёт календаря от первого человека, а не от первого еврея, пророка Авраама, мы словно показываем, что самым важным является человек, и только потом его вера и так далее. Среди десяти заповедей Бога есть заповедь праздновать воскресенье - это день воскресения Иисуса. Седьмой день для нас - суббота, старый вариант, который находится в Ветхом Завете. Новый Завет мы не читаем. Почему вы, евреи, отвергаете Иисуса?

Нельзя сказать, что евреи не приняли Иисуса. Его ученики были евреями, они принимали Иисуса, назывались христиане и отделились. Но мы читаем Тору и там написано, что Мессия будет тот, кто войдёт в Иерусалим, и тогда придут живые и мёртвые. Тогда Иисус ожил, его ученики, но мёртвые не пришли... Самое главное, почему мы не признавали Иисуса, это его слова: «Поверь мне, я Сын Божий». Евреи верят в Бога, а не во что-то ещё. Если бы Иисус сказал бы: «Верь в Бога, потому что я Сын Божий» - мы, вероятно, поняли бы это. И из-за рождения Иисуса. В древнем арамейском языке слово «невинная» пишется так же, как и «молодая». Мы можем интерпретировать предложение двумя способами: «молодая Мария родила ребёнка» и «невинная женщина Мария родила ребёнка».

Вторая интерпретация, которую мы получили от христиан, кажется нам странной... Что такое суббота? Наша суббота начинается в пятницу вечером, когда садится солнце и заканчивается в субботу вечером, когда садится солнце. Это снова показывает, что значит быть народом Книги. Вы должны внимательно прочитать первую страницу Торы, где написано, что в первый день было создание мира: «Был вечер, и было утро», и второй День: «и это был вечер, и было утро». Что это значит? Это означает, что наш каждый день в календаре начинается с вечера и заканчивается на следующий вечер. Для обеда в Шабат все одеты в самую лучшую одежду, готовят самые вкусные блюда и вино, женщины семьи зажигают свечи. В этот день мы не используем технику, телефоны, телевизоры, компьютеры.

Мы не ездим на машинах, мы не готовим. Просто отдыхаем: разговариваем, молимся, гуляем, играем с детьми, читаем, едим, радуемся. И так 24 часа в неделю всю жизнь. Чем более человечество становится зависимым от технологий, тем более значима для евреев Суббота. Похоже, что ваша суббота похожа на наше Рождество, только раз в год, не каждую неделю... Вы избранный народ? Многие люди думают, что евреи, называющие себя избранным народом, кажутся глупыми. Слово «избран» на иврите означает «избранный делать больше». Это не привилегия, а обязанность. Мы передаём ценности нашим детям через определённые рассказы. Одна история такова: когда Бог выбирал, какой народ был бы им избранным, евреям не предложили первыми принять Тору.

Люди спрашивали: что будет с нами, если мы возьмем Тору, потому что Тора - это набор обязанностей. Увидев, сколько обязанностей записано в Торе, все отказались. А евреи Тору приняли - поняли её смысл. Таким образом, евреи выбраны для выполнения долга по улучшению мира (Тикун Олам). Тора - это универсальный набор советов. В ней написано 613 заповедей, что делать и что не делать. Бог говорит Моисею, Бог говорит Аврааму - и мы читаем пристально. Христиане скажут, что есть десять заповедей Бога, а мы имеем их 613. Почему Тора не книга, а рулон? Евреи покинули Египет и бродили в пустыне, ища свою родину. С ними брели и животные. В то время книг ещё не было, и Тора была написана на коже, как это делалось в те дни. Тора переписывается вручную, и если тот, кто переписывает Тору, делает одну ошибку, переписывает огромный рулон.