В первой части нашей книги мы рассуждаем о смысле крещения. Представленный здесь обзор ряда богословских идей был задуман прежде всего как подспорье при проведении курса подготовки новообращенных, выразивших желание креститься, и тех верующих, что серьезно решились на этот шаг и хотели бы больше узнать о крещении. Вот почему в этом разделе можно найти ответы на основные вопросы о крещении.

Вторая часть нашей книги посвящена церковной практике крещения. Если быть точным, здесь проясняется смысл связанных между собой вопросов, которые часто приводят верующих в недоумение и потому нуждаются в пояснении.

Третья часть нашей книги посвящена проблеме крещения верующих, принявших его в детском возрасте. Она скорее заинтересует читателей из традиционных церквей. Почти все они были крещены, точнее сказать - окроплены, во младенчестве. Данное обстоятельство порождает множество своеобразных вопросов, которые неизменно вызывают горячие споры. По этим вопросам у большинства людей есть твердые убеждения, и эти люди, с неизбежностью принимая ту или иную позицию, вступают в затяжные богословские споры с противной стороной.

Эверт Вандеполл - Смысл и практика крещения

СПб.: Шандал, 2004. - 192 с.

ISBN: 5-93925-080-7

Эверт Вандеполл - Смысл и практика крещения - Содержание

Вводная часть СТРУКТУРА И НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОЙ КНИГИ

Часть первая СМЫСЛ КРЕЩЕНИЯ

Глава 1 . Великое поручение

Глава 2. Пример Иисуса

Глава 3 . Определенные условия крещения

Глава 4. Исповедание и имя

Глава 5. Духовный смысл крещения

Глава 6. Еврейское происхождение крещения

Часть вторая ПРАКТИКА КРЕЩЕНИЯ

Глава 7. Крещение и церковь

Глава 8. Крещение детей и подростков

Глава 9. Крещение водой и Духом

Часть третья КРЕЩЕНИЕ ВО МЛАДЕНЧЕСТВЕ И В СОЗНАТЕЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ