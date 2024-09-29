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Вандеполл - Смысл и практика крещения

Эверт Вандеполл - Смысл и практика крещения
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
В первой части нашей книги мы рассуждаем о смысле крещения. Представленный здесь обзор ряда богословских идей был задуман прежде всего как подспорье при проведении курса подготовки новообращенных, выразивших желание креститься, и тех верующих, что серьезно решились на этот шаг и хотели бы больше узнать о крещении. Вот почему в этом разделе можно найти ответы на основные вопросы о крещении.
Вторая часть нашей книги посвящена церковной практике крещения. Если быть точным, здесь проясняется смысл связанных между собой вопросов, которые часто приводят верующих в недоумение и потому нуждаются в пояснении.
Третья часть нашей книги посвящена проблеме крещения верующих, принявших его в детском возрасте. Она скорее заинтересует читателей из традиционных церквей. Почти все они были крещены, точнее сказать - окроплены, во младенчестве. Данное обстоятельство порождает множество своеобразных вопросов, которые неизменно вызывают горячие споры. По этим вопросам у большинства людей есть твердые убеждения, и эти люди, с неизбежностью принимая ту или иную позицию, вступают в затяжные богословские споры с противной стороной.

Эверт Вандеполл - Смысл и практика крещения

СПб.: Шандал, 2004. - 192 с.
ISBN: 5-93925-080-7

Эверт Вандеполл - Смысл и практика крещения - Содержание

Вводная часть СТРУКТУРА И НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОЙ КНИГИ
Часть первая СМЫСЛ КРЕЩЕНИЯ
  • Глава 1 . Великое поручение
  • Глава 2. Пример Иисуса
  • Глава 3 . Определенные условия крещения
  • Глава 4. Исповедание и имя
  • Глава 5. Духовный смысл крещения
  • Глава 6. Еврейское происхождение крещения
Часть вторая ПРАКТИКА КРЕЩЕНИЯ
  • Глава 7. Крещение и церковь
  • Глава 8. Крещение детей и подростков
  • Глава 9. Крещение водой и Духом
Часть третья КРЕЩЕНИЕ ВО МЛАДЕНЧЕСТВЕ И В СОЗНАТЕЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
  • Глава 10. Крещение во младенчестве
  • Глава 11 . Благословение детей
  • Глава 12. Конфирмация или публичное исповедание веры
  • Глава 13. Повторное крещение - крещение в сознательном возрасте
  • Глава 14. «Итак, что ты медлишь?»
Views 201
Rating 5.0 / 5
Added 29.09.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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