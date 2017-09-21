Принято считать, что основная деятельность Ланца Либенфельса сводилась отнюдь не к организационным мероприятиям, а к написанию книг. Действительно, после основания «Ордена новых тамплиеров» он написал несколько работ. В предыдущих главах уже упоминалась книга «Католицизм против учения иезуитов», которая увидела свет в 1903 году. В ней Ланц-Либенфельс описывал то, как «католицизм попал под власть евреев», чему способствовали иезуиты.

В данном случае версия о том, что сами иезуиты попали под пресловутое «еврейское влияние», со временем стала бессмысленной и нелепой, так как на протяжении долгого времени у них существовало нечто воде «арийского параграфа». Однако «Католицизм против учения иезуитов» не был основным трудом Ланца-Либенфельса. Таковым принято считать «Теозоологию», которая была напечатана в 1904 году. Это настолько показательное произведение, что оно было переиздано в конце 1920-х годов. Однако во втором случае оно было опубликовано не отдельной книгой, а выходило отрывками в нескольких журналах «О стара».

Васильченко Андрей - Новые тамплиеры. Духовники «черного ордена»

М .: Вече, 2014. 320 с . : ил. (History files)

ISBN 978-5-4444-1766-9

Васильченко Андрей - Новые тамплиеры. Духовники «черного ордена» - Содержание

Предисловие

Глава 1. В мечтах о тамплиерах

Глава 2. Создание ордена

Глава 3. «Теозоология»

Глава 4. Свастика над замком Верфенпггайн

Глава 5. Влияние на мир искусства

Глава 6. Ланц-Либенфельс и политические величины

Глава 7. Журнал «Остара»

Глава 8. После Первой мировой войны

Глава 9. От Венгрии до «Люцернских писем»

Глава 10. Эрцприорат Штауфен

Глава 11. Идеология Ланца-Либенфельса

Глава 12. И все-таки Гитлер или Гиммлер?

Вместо послесловия. Последние годы Ланца

Приложение

Список использованной литературы

Васильченко Андрей - Новые тамплиеры. Духовники «черного ордена» - Предисловие

Человек, который предпочитал себя именовать Йоргом Ландем фон Либенфельсом, относился к той редкой породе людей, которые сами написали не в пример много больше, нежели было написано о них самих. Конечно же, нельзя отрицать тот факт, что его фамилия вскользь упоминается во многих работах, посвященных истории национал-социализма. В качестве примера можно привести множество книг: от «Гитлера» Яна Кершоу до «Гитлера и его предшественников», которая пару лет назад вышла из-под пера Леопольда Паммера. Изучая последнюю книгу, где говорится о композиторе Рихарде Вагнере, философах Альфреде Шулере и Освальде Шпенглере, блестящем консервативном публицисте Артуре Мёллере ван дер Бруке, профессоре Карле Хаусхофере, никак нельзя избавиться от тревожного ощущения, что в число «предшественников Гитлера» включается едва ли не вся культурная элита Германии рубежа X IX —X X веков.

И в этой книге опять упоминается и Йорг Ланц фон Либенфельс. Однако если отбросить проходящие работы, где сведения о Либенфельсе представлены перечислением стандартных фактов, то обнаружится, что книг, собственно посвященных этой исторической фигуре и созданному им «Ордену новых тамплиеров», на самом деле не так уж много. Как говорится, их можно пересчитать по пальцам одной руки. В первую очередь надо упомянуть выдержавшую несколько переизданий книгу Вильфрида Дайма «Человек, который дал идеи Гитлеру». Именно после выхода этой работы появилась традиция причислять Либенфельса к предшественникам Гитлера, что можно было заметить даже по названию самой книги. Несмотря на то что попытки провести аналогии между идеологией Либенфельса и идеологией Гитлера являлись во многом надуманными, историки должны быть признательны Дайму за то, что он открыл для них эту фигуру.

Далее последовала не менее переиздаваемая на многих языках книга Николаса Гудрика-Кларка «Оккультные корни нацизма». В ней пара глав была посвящена именно Либенфельсу и «Ордену новых тамплиеров». Опираясь на новые архивные документы, Гудрик-Кларк существенно дополнил рассказ о Либенфельсе, хотя его повествование никак нельзя было бы назвать исчерпывающим. Своеобразным ответом на эти научные работы стала появившаяся в 1976 году книга Рудольфа Мунда «Йорг Ланц фон Либенфельс и Орден новых тамплиеров». Бывший эсэсовский офицер Рудольф Мунд полагал себя преемником Либенфельса. Казалось бы, в его распоряжении (как эрцприора «Ордена новых тамплиеров») должны были оказаться многочисленные документы.

Если таковые и были, то Мунд отнюдь не спешил делиться их содержанием на страницах своей книги. На две трети она состояла из ранее известных фактов, хотя одна треть все-таки представляла особый исторический интерес — в ней рассказывалось о создании и начале деятельности «Ордена новых тамплиеров». После этого на долгие годы вокруг фигуры Ланца-Либенфельса воцарилось молчание. Оно было нарушено в 1991 году, когда автор, скрывающийся под псевдонимом Эккехард Иеронимус, опубликовал книгу «Ланц фон Либенфельс». По большому счету это был обширный библиографический справочник, в котором предполагалось учесть все даже малейшие упоминания о Ланце-Либенфельсе, а также описать его работы и труды. При его изучении в глаза бросается, что автор предпочитал ориентироваться исключительно на те издания, которые, судя по всему, имелись в его личном распоряжении.

Так, например, перечисление номеров журнала «Остара» является неполным, хотя содержание недостающих номеров можно было (хотя бы приблизительно) узнать из работ Дайма, Гуцрика-Кларка и Мунда. Вновь интерес к фигуре Либенфельса возник уже в самое последнее время. Именно тогда появляются на свет две работы: «Поэтому мы основываем дом тамплиеров» Вальтера Паапе и «Ланц фон Либенфельс. Теозоология и ариософия. Новые тамплиеры и ассирийские зверолюди» Хорста Лоренца. Причины написания этих работ были разными. Если Вальтера Паапе «Орден новых тамплиеров» интересовал с краеведческой точки зрения, то Хорст Лорнец предпринимал попытку научного оправдания теорий, которые выдвигал Либенфельс. Подобный интерес привел к тому, что в некоторых германских издательствах стали переиздаваться некоторые из трудов, написанных Ланцем-Либенфельсом.

На протяжении долгого времени считалось, что единственным вкладом Ланца-Либенфельса в современную науку являлось придуманное им слово «ариософия». В остальном же он представлял интерес либо для историков, которые пытались представить его как «предшественника Гитлера», либо для околоисторических исследователей, в очередной раз выстраивавших модель «оккультного рейха». Ситуация поменялась в одночасье — произошло это весной 2006 года. 19 мая 2006 года крупнейшая германская газета «Бильд» вышла под скандальным заголовком: «Первобытный человек имел половые отношения с приматами». Поводом для подобных заявлений стали исследования ученых из Гарвардского университета, которые были опубликованы в специализированном журнале «Природа».

В них говорилось о том, что первобытные люди и приматы, стоявшие на различных ступенях эволюционного развития, могли иметь общее потомство. После этого в стороне не остался даже вполне консервативный информационно-политический журнал «Шпигель», который в 21-м номере за 2006 год опубликовал обзорную статью, посвященную этой более чем щекотливой проблеме. В ней говорилось, что при помощи генного анализа было установлено — люди и приматы могли породить

некоторые виды гибридных существ. Забытые многие десятилетия назад теории Ланца фон Либенфельса оказались вновь востребованными. На этот раз о нем в немецкой прессе предпочитали говорить не столько как о «предшественнике Гитлера», не как о «безумном расисте», но как о «исследователе, делавшем свои выводы на основе анализа Библии и других древних текстов».

Затем последовала еще одна научная сенсация. Сванте Пеэбо, директор Института эволюционной антропологии им. Макса Планка (Лейпциг), огласил результаты расшифровки генома неандертальца. Оказалось, что некоторые из живущих сегодня людей имеют в числе далеких предков неандертальцев. Это открытие стало откровением для многих специалистов, поскольку полученные ранее данные свидетельствовали о том, что неандертальцы совсем или почти не участвовали в формировании генной структуры современного человека. Группа ученых, которой руководит профессор Сванте Пеэбо, установила, что от 1 до 4 % генома евразийцев унаследовано от неандертальцев.

Наиболее распространенная сегодня теория возникновения современного человека утверждает, что предки homo sapiens появились в Африке порядка 200 тысяч лет назад. Относительно небольшая группа людей затем покинула Африканский континент и заселила другие районы мира примерно 50— 60 тысяч лет назад. Хотя генный след неандертальца среди жителей Европы, Азии и Океании очень невелик, он существенно заметнее, чем было установлено в прежних генетических исследованиях. «Они не совсем вымерли. Неандертальцы до сих пор живут в некоторых из нас — чуть-чуть», — заявил профессор Пеэбо. Проблема заключается в том, что люди и неандертальцы считались двумя принципиально разными ветвями эволюционного развития.

Столь внезапная «актуализация» теорий, высказанных Йоргом Ланцем фон Либенфельсом более ста лет назад, заставляет более пристально приглядеться к этой фигуре, равно как и созданному им «Ордену новых тамплиеров», который по праву может считаться одной из самых таинственных организацией X X века.