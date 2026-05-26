Васильев - О поэзии в Евангелиях от Матфея и Иоанна
Книга В. И. Васильева посвящена поиску поэтической структуры в Евангелиях от Матфея и Иоанна. Автор показывает, что отдельные евангельские строки, особенно в латинском тексте, могут восприниматься как древняя поэзия, основанная не на привычной рифме, а на ритмической прозе, аллитерациях, повторах, созвучиях и особой звуковой организации.
Работа написана как «взгляд любителя»: автор не претендует на окончательные выводы, но предлагает читателю самостоятельно вслушаться в евангельский текст и увидеть в нем художественную красоту. Наряду с анализом поэтических приемов книга содержит гипотезы о некоторых трудных местах Евангелий и приглашает к дальнейшему обсуждению.
Васильев Василий Иванович. О поэзии в Евангелиях от Матфея и Иоанна: Взгляд любителя. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 80 с.
ISBN 978-5-9710-2588-7
Васильев Василий – О поэзии в Евангелиях от Матфея и Иоанна – Содержание
Введение
Глава 1. Евангелие от Матфея. Глава 5
Глава 2. Евангелие от Матфея. Главы 6–9
Глава 3. Евангелие от Матфея. Глава 10
Глава 4. Евангелие от Матфея. Главы 11–28
Глава 5. Загадки Евангелия от Матфея и гипотезы
Нищие духом
Голуби
Мытари и грешники
Кущи
Глава 6. О поэзии в Евангелии от Иоанна
Одна важная фраза Евангелия от Иоанна
Строки Евангелия от Иоанна со словами, начинающимися на букву «V»
Формулы «Я есть…» в Евангелии от Иоанна
Особенности поэтического стиля евангелиста Иоанна
Глава 7. Загадки Евангелия от Иоанна и гипотезы
Рабы — друзья
Вопрос Никодима
Параклит
Выводы
Список литературы
