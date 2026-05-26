Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Васильев - О поэзии в Евангелиях от Матфея и Иоанна

Васильев - О поэзии в Евангелиях от Матфея и Иоанна
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Philology Literature

Книга В. И. Васильева посвящена поиску поэтической структуры в Евангелиях от Матфея и Иоанна. Автор показывает, что отдельные евангельские строки, особенно в латинском тексте, могут восприниматься как древняя поэзия, основанная не на привычной рифме, а на ритмической прозе, аллитерациях, повторах, созвучиях и особой звуковой организации.

Работа написана как «взгляд любителя»: автор не претендует на окончательные выводы, но предлагает читателю самостоятельно вслушаться в евангельский текст и увидеть в нем художественную красоту. Наряду с анализом поэтических приемов книга содержит гипотезы о некоторых трудных местах Евангелий и приглашает к дальнейшему обсуждению.

Васильев Василий – О поэзии в Евангелиях от Матфея и Иоанна – Взгляд любителя

Васильев Василий Иванович. О поэзии в Евангелиях от Матфея и Иоанна: Взгляд любителя. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 80 с.
ISBN 978-5-9710-2588-7

Васильев Василий – О поэзии в Евангелиях от Матфея и Иоанна – Содержание

  • Введение

  • Глава 1. Евангелие от Матфея. Глава 5

  • Глава 2. Евангелие от Матфея. Главы 6–9

  • Глава 3. Евангелие от Матфея. Глава 10

  • Глава 4. Евангелие от Матфея. Главы 11–28

  • Глава 5. Загадки Евангелия от Матфея и гипотезы

    • Нищие духом

    • Голуби

    • Мытари и грешники

    • Кущи

  • Глава 6. О поэзии в Евангелии от Иоанна

    • Одна важная фраза Евангелия от Иоанна

    • Строки Евангелия от Иоанна со словами, начинающимися на букву «V»

    • Формулы «Я есть…» в Евангелии от Иоанна

    • Особенности поэтического стиля евангелиста Иоанна

  • Глава 7. Загадки Евангелия от Иоанна и гипотезы

    • Рабы — друзья

    • Вопрос Никодима

    • Параклит

  • Выводы

  • Список литературы

Views 30
Rating
Added 26.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books