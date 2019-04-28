С первых веков христианства под катехизисом понималось обучение истинам веры тех, кто имел желание принять святое Крещение. Проводилось такое обучение в основном устно через изложение и объяснение кратких Символов и исповеданий веры. Лишь позже стали появляться более пространные изложения вероучения, катехизисы в современном значении слова.

Среди авторов катехизисов были известные отцы и учители Церкви. До настоящего времени в Православной Церкви большим авторитетом пользуются «Огласительные слова» святителя Кирилла Иерусалимского (|386); «Большое огласительное слово» святителя Григория Нисского (f394); «Катехизис» преподобного Феодора Студита (|826) и др.

прот. Василевич Виктор - Катехизис. Конспект лекций

М.: АНО развития духовно-нравственных начал общества «Символик», 2018. 304 с.

«Свет истинный»

ISBN 978-5-6040789-7-6

прот. Василевич Виктор - Катехизис. Конспект лекций - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Православная катехизическая литература

Цель изучения Катехизиса

Божественное Откровение

Священное Предание

Священное Писание

Состав Катехизиса

ЧАСТЬ I. ХРИСТИАНСКАЯ ВЕРА

ЧАСТЬ II. ХРИСТИАНСКАЯ НАДЕЖДА

ЧАСТЬ III. ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

ОБ АВТОРЕ

прот. Василевич Виктор - Катехизис. Конспект лекций - О вере в Бога

Слово «верую» относится не только к первому члену Символа веры, но и ко всем последующим. Каждый из 12 членов хранит в себе ту или иную Божественную тайну, для проникновения в которую недостаёт способностей человеческого разума. Только с помощью веры человек может преодолеть пределы своей естественной ограниченности в деле познания Бога. Спаситель призывает нас: имейте веру Божию, ибо всё возможно верующему (Мк. 11:23, 9:23). «Вера - ключ к сокровищнице Божией», - пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. Апостол Павел определяет веру как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11:1). Он не касается здесь ни природы, ни сущности веры, а лишь указывает, куда направлен её взор, - на ожидаемое, хотя и невидимое. Христианская вера заключает в себе великую силу. Да даст вам [Отец Господа нашего Иисуса Христа], по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, - пишет христианам Ефеса апостол Павел (Еф. 3:16,17). Из его слов следует, что через веру мы соединяемся с Самим Христом. А где Христос, там уже не может быть никакого колебания, ни увлечения всяким ветром учения (Еф. 4:14). «Не тот верующий, который верит всему, - учит святитель Иоанн Златоуст, - но кто верует Богу. Где вера, там и сила. А где нет веры, там немощь». Святитель Николай Сербский прямо называет веру духовной силой, ведущей к Богу.

Вера динамична: смотря по тому, в какой мере человек исполняет заповеди Божии, она может возрастать в человеке или уменьшаться. Всё зависит от его желания следовать за Христом. Вера непременно должна быть связана и с добрыми делами, свидетельствует Священное Писание и учат святые отцы. Вера без дел мертва, - предупреждает апостол Иаков (Иак. 2:20). И первым таким делом должно быть покаяние. Покайтесь и веруйте в Евангелие, - взывает Спаситель к жителям Галилеи, выходя на проповедь (Мк. 1:15). «Дела веру делают совершенною: ибо пока делом не сделано то, чему кто уверовал, до тех пор вера будто не вера, - рассуждает святитель Феофан Затворник. - Она видною и крепкою становится только в делах. Дела воздействуют обратно на веру и её укрепляют». Преподобный Паисий Афонский говорит, что вера прежде всего должна быть связана со смирением. «Можно иметь веру с килограмм горчицы, - убеждает старец, - но если нет соответствующего вере смирения, то Бог не станет действовать, потому что это не пойдёт человеку на пользу». Вера бывает различная, пишет преподобный Пётр Дамаскин: «Есть вера от слышания (Рим. 10:17). Есть же, с другой стороны, вера - осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11:1), или не колеблющаяся и не испытующая надежда. Первая вера, конечно, составляет принадлежность нашей воли, вторая же принадлежит к дарам Духа».