Благосклонному вниманию читателей предлагаются прежде не переводившиеся тексты древнейших балканских латиноязычных отцов Церкви. Эти святители трудились на «мосту» между Европой и Азией — территории современных Словении, Сербии и Болгарии, которая в III–V веках была ареной кровопролитных войн и столкновения религиозных течений. В эпоху, когда Балканы становились оплотом арианства, святитель Никита Ремесианский оставался практически единственным оплотом православного богословия в регионе.

Судьба их наследия таинственна и трагична: до нас дошло не более десяти процентов их трудов. Святитель Викторин Петавский, первый латинский экзегет, принял мученическую кончину в годы гонений Диоклетиана, оставив после себя уникальное «Толкование на Апокалипсис». Святитель Никита Ремесианский, просветитель варварских народов, сохранил для нас глубокие трактаты о вере, псалмопении и Духе Святом, которые прежде были скрыты от русскоязычного читателя.

Исследование протодиакона Владимира Василика возвращает эти забытые имена в лоно церковной истории, реконструируя жизнь и труды отцов, чей голос звучал на самой границе античного мира и христианской цивилизации. Это книга о верности истине в окружении язычества и ересей, о силе слова, способного пережить столетия забвения.

Протодиакон В. В. Василик — Балканские отцы III-IV веков: святители Викторин Петавский и Никита Ремесианский

Москва: Издательство Сретенского монастыря; Сретенская духовная академия, 2025. — 224 с.

ISBN 978-5-7533-2001-8

В. В. Василик — Балканские отцы III-IV веков — Содержание

Часть I. Святитель Викторин Петавский

Жизнь и мученическая кончина в христианском Петавиуме

Творения святителя: история и историософия

Толкование на Апокалипсис: Полный перевод текста (главы 1–20)

Часть II. Святитель Никита Ремесианский