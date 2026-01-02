Василик - Балканские отцы III-IV веков
Благосклонному вниманию читателей предлагаются прежде не переводившиеся тексты древнейших балканских латиноязычных отцов Церкви. Эти святители трудились на «мосту» между Европой и Азией — территории современных Словении, Сербии и Болгарии, которая в III–V веках была ареной кровопролитных войн и столкновения религиозных течений. В эпоху, когда Балканы становились оплотом арианства, святитель Никита Ремесианский оставался практически единственным оплотом православного богословия в регионе.
Судьба их наследия таинственна и трагична: до нас дошло не более десяти процентов их трудов. Святитель Викторин Петавский, первый латинский экзегет, принял мученическую кончину в годы гонений Диоклетиана, оставив после себя уникальное «Толкование на Апокалипсис». Святитель Никита Ремесианский, просветитель варварских народов, сохранил для нас глубокие трактаты о вере, псалмопении и Духе Святом, которые прежде были скрыты от русскоязычного читателя.
Исследование протодиакона Владимира Василика возвращает эти забытые имена в лоно церковной истории, реконструируя жизнь и труды отцов, чей голос звучал на самой границе античного мира и христианской цивилизации. Это книга о верности истине в окружении язычества и ересей, о силе слова, способного пережить столетия забвения.
Протодиакон В. В. Василик — Балканские отцы III-IV веков: святители Викторин Петавский и Никита Ремесианский
Москва: Издательство Сретенского монастыря; Сретенская духовная академия, 2025. — 224 с.
ISBN 978-5-7533-2001-8
В. В. Василик — Балканские отцы III-IV веков — Содержание
Часть I. Святитель Викторин Петавский
Жизнь и мученическая кончина в христианском Петавиуме
Творения святителя: история и историософия
Толкование на Апокалипсис: Полный перевод текста (главы 1–20)
Часть II. Святитель Никита Ремесианский
Житие и миссионерские путешествия
Исследование богословских трактатов
Тексты:
«О различных наименованиях Христа»
«О бдениях»
«О благе псалмопения»
«О Духе Святом»
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