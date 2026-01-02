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Василик - Балканские отцы III-IV веков

Василик — Балканские отцы III-IV веков
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Theology

Благосклонному вниманию читателей предлагаются прежде не переводившиеся тексты древнейших балканских латиноязычных отцов Церкви. Эти святители трудились на «мосту» между Европой и Азией — территории современных Словении, Сербии и Болгарии, которая в III–V веках была ареной кровопролитных войн и столкновения религиозных течений. В эпоху, когда Балканы становились оплотом арианства, святитель Никита Ремесианский оставался практически единственным оплотом православного богословия в регионе.

Судьба их наследия таинственна и трагична: до нас дошло не более десяти процентов их трудов. Святитель Викторин Петавский, первый латинский экзегет, принял мученическую кончину в годы гонений Диоклетиана, оставив после себя уникальное «Толкование на Апокалипсис». Святитель Никита Ремесианский, просветитель варварских народов, сохранил для нас глубокие трактаты о вере, псалмопении и Духе Святом, которые прежде были скрыты от русскоязычного читателя.

Исследование протодиакона Владимира Василика возвращает эти забытые имена в лоно церковной истории, реконструируя жизнь и труды отцов, чей голос звучал на самой границе античного мира и христианской цивилизации. Это книга о верности истине в окружении язычества и ересей, о силе слова, способного пережить столетия забвения.

Протодиакон В. В. Василик — Балканские отцы III-IV веков: святители Викторин Петавский и Никита Ремесианский

Москва: Издательство Сретенского монастыря; Сретенская духовная академия, 2025. — 224 с.
ISBN 978-5-7533-2001-8

В. В. Василик — Балканские отцы III-IV веков — Содержание

Часть I. Святитель Викторин Петавский

  • Жизнь и мученическая кончина в христианском Петавиуме

  • Творения святителя: история и историософия

  • Толкование на Апокалипсис: Полный перевод текста (главы 1–20)

Часть II. Святитель Никита Ремесианский

  • Житие и миссионерские путешествия

  • Исследование богословских трактатов

  • Тексты:

    • «О различных наименованиях Христа»

    • «О бдениях»

    • «О благе псалмопения»

    • «О Духе Святом»

Views 468
Rating 5.0 / 5
Added 02.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 7 months ago
Большое спасибо!

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