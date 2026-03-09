Ватсон - Обязанность самоотречения и другие проповеди

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «Обязанность самоотречения и другие проповеди» выдающегося пуританского богослова Томаса Ватсона представляет собой глубокое практическое руководство по одной из самых сложных и в то же время фундаментальных тем христианской жизни. Автор ставит самоотречение в центр истинного ученичества, утверждая, что без победы над собственным «я» невозможно следовать за Христом. Ватсон убежден, что человеческое эго — это главный кумир, который соперничает с Богом за престол в сердце человека, и потому «святая ненависть» к своим греховным амбициям и желаниям является необходимым условием для обретения истинной духовной свободы.

В содержательной части сборника автор детально анализирует, что именно включает в себя истинное самоотречение: это отказ от собственного разумения в вопросах веры, отречение от собственных заслуг в деле спасения и готовность пожертвовать земным комфортом ради Божьей славы. Ватсон мастерски проводит грань между ложным аскетизмом и библейским самоотречением, которое проистекает не из ненависти к жизни, а из превосходящей любви к Спасителю. В других проповедях сборника затрагиваются темы духовной бдительности, важности времени и необходимости постоянного возрастания в благодати, что в совокупности создает целостную картину жизни человека, чье сердце полностью отдано Богу.

Книга написана в характерном для Ватсона «алмазном» стиле — лаконичном, остром и необычайно богатом на духовные образы и точные афоризмы. Автор не просто наставляет, он словно проводит духовную операцию, обнажая скрытые мотивы самолюбия и гордыни, которые мешают верующему достичь полноты радости во Христе. Труд служит мощным вызовом для современного христианина, привыкшего к «комфортному благочестию», и призывает вернуться к узкому пути, который через крест ведет к небесному венцу. Это чтение для тех, кто готов променять временное «я» на вечное сокровище Божьего присутствия.

Томас Ватсон - Обязанность самоотречения и другие проповеди

Dutch Reformed Tract Society

Branch of the Netherlands Reformed Congregations

2006 Dutch Reformed Tract Society.

Томас Ватсон - Обязанность самоотречения - Проповеди - Содержание

  • ОБЯЗАННОСТЬ САМООТРЕЧЕНИЯ

  • К ЧИТАТЕЛЮ

  • ГЛАВА 1

  • ГЛАВА 2

  • ГЛАВА 3

  • ГЛАВА 4

  • ГЛАВА 5

  • ГЛАВА 6

  • ГЛАВА 7

  • ГЛАВА

  • ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ

  • УСПОКАИВАЮЩИЙ ЖЕЗЛ

  • ПОЦЕЛУЙТЕ СЫНА

  • СЕРДЦЕ ЕГО ТВЕРДО

  • СВЕТ ВО ТЬМЕ

  • МИР ХРИСТОВ

  • ПОКА НЕ НАСТУПИТ ПЕРЕМЕНА

  • СДЕЛАТЬ РЕЛИГИЮ ДЕЛОМ ВСЕЙ ЖИЗНИ

  • ДЕНЬ СУДА НАЗНАЧЕН

  • БОГ - ВЕЛИКАЯ НАГРАДА

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

