Талмуд - перевод Переферковича - 15 томов - Вавилонская Гемара
Продолжающееся издание Талмуда
Вавилонский Талмуд на русском языке в 15 томах
Москва, из-во Таргум
ISBN 5-203-02848-7
Текст печатается в современной орфографии, с примечаниями и исправлением опечаток
Продолжающееся издание
Стоимость 12 томов в издательстве - 12500
В 2018 году вышел новый 12 -13 тома (пронумерованные)
В 2022 году вышел новый 14 том
Вавилонский Талмуд на русском языке в 15 томах - издательство Таргум - Содержание
В томах 1–6 содержатся Мишна и Тосефта ко всем трактатам Талмуда
в 7 томе галахические (самые древние) мидраши Мехильта и Сифра,
в 8 томе Гемара: трактат Берахот – в современной редакции,
в 9 и 10 томах Гемара: трактат Шаббат – ВПЕРВЫЕ на русском языке,
в 11 томе Гемара: трактат Эрувин – ВПЕРВЫЕ на русском языке,
в 12 томе Гемара: первая половина трактата Песахим – ВПЕРВЫЕ на русском языке (вышел в 2018 г.),
в дополнительном томе – работы Н. Переферковича об истории и содержании Талмуда, о Шульхан-Арухе, глоссарий терминов и имен Талмуда.
Первые 8 томов – в переводе Н. Переферковича.
Трактаты Шаббат и Эрувин переведены на русский язык современными переводчиками.
Глоссарий к Талмуду добавлен нами.
Все тома – в твёрдом чёрном переплете с золотым тиснением.
В двенадцатитомнике воспроизведены следующие издания:
-
Талмуд: Мишна и Тосефта. Мехильта. Сифра / Критич. пер. Н. Переферковича. В 7 т. Изд. 2-е, пересмотренное. СПб., 1902-1906.
-
Талмуд Вавилонский: Трактат Берахот (о молитвах). СПб., 1909.
-
Переферкович Н. Талмуд: его история и содержание. СПб., 1897.
-
Переферкович Н. Что такое Шулхан Арух? СПб., 1899.
Вавилонский Талмуд на русском языке в 15 томах - издательство Таргум - Об издательстве
Издательская группа «Таргум» образована в 2004 г. из выпускников и сотрудников Центра библеистики и иудаики РГГУ. Руководитель и главный редактор – Лев Городецкий. Технический редактор – Наталья Шурман. Верстальщик – Иван Пичугин.
Первый проект, который был нами осуществлен – репринтное переиздание «Талмуда» в 7 томах в переводе Н. А. Переферковича. Это знаменитый перевод Вавилонского Талмуда на русский язык, в одиночку предпринятый русским ученым-гебраистом еще в конце 19 века.
Переферкович впервые перевел на русский язык все трактаты Мишны и Тосефты и самые древние толкования Торы: Мехильта – мидраш к книге Шемот (Исход), Сифра – мидраш к книге Вайикра (Левит) – и приступил к переводу Гемары. В 1909 г. в Петербурге вышел в свет русский перевод первого трактата Гемары: Берахот.
По неизвестной нам причине проект перевода Талмуда на русский язык не был продолжен ни Переферковичем, ни кем-либо другим. Сто лет «Талмуд Переферковича» оставался библиографической редкостью. Таким образом, репринтное издание сделало перевод Переферковича доступным не только коллекционерам антикварных книг, но и всем, кого интересует Талмуд.
Продолжая начатое Н. А. Переферковичем, издательская группа «Таргум» осуществляет проект перевода Вавилонского Талмуда на русский язык. Перевод Переферковича был воспроизведен нами в современной русской орфографии, с примечаниями и исправлением опечаток, а затем мы приступили к переводу следующих трактатов Гемары.
"Субботняя тема" – центральная для иудейской культурно-цивилизационной системы. Группой российских и израильских переводчиков выполнен перевод на русский язык трактата Шаббат (самого большого в Талмуде) и трактата Эрувин, завершающего в Талмуде "субботнюю тему". Всего издано уже 12 томов Талмуда на русском языке (включая справочный дополнительный том). В ближайшее время будет выпущен трактат Песахим, следующий после Эрувин в Талмуде.
У нас есть и еще одно издание, имеющее отношение к законам иудаизма – «Киццур Шульхан Арух», своеобразный «дайджест» Талмуда, составленный в середине 19 века главным раввином Ужгорода С. Ганцфридом. Книга впервые переведена на русский язык без купюр и позволяет получить представление о нормах жизни и повседневных обычаях, характерных для еврейской "ашкеназской" цивилизации в Европе.
Нами также выпущено две книги о лингвопоэтике и языковой картине мира на пересечении русской и еврейской цивилизаций на примере стихотворений О. Э. Мандельштама.
В 2022 году вышел 15-й том (по счету)
Сколько томов есть?
15
Хорошая и нужная для библеистов книга и хорошо ведь сделана, а!
Простите опрос ещё в силе?
В силе, но уже даже не опрос, а заказ! И на новый том - тоже...
В 2018 году вышел новый том - в 12 томе Гемара: первая половина трактата Песахим – ВПЕРВЫЕ на русском языке
Получил! Спасибо! Качество на высоте! Благословений!
Я бы тоже поучавствовал
Включайтесь в целевую программу - это ценное издание всем участникам, участвующим в покупке, можно будет получить дешевле - потом - значительно дороже... Просьба, у кого есть желание, отписаться оперативно - опрос закроем 3 апреля - надо покупать книги!
Талмуд в 15 томах имеется в наличии?
Что нужно чтобы его приобрести?