Издательская группа «Таргум» образована в 2004 г. из выпускников и сотрудников Центра библеистики и иудаики РГГУ. Руководитель и главный редактор – Лев Городецкий. Технический редактор – Наталья Шурман. Верстальщик – Иван Пичугин.

Первый проект, который был нами осуществлен – репринтное переиздание «Талмуда» в 7 томах в переводе Н. А. Переферковича. Это знаменитый перевод Вавилонского Талмуда на русский язык, в одиночку предпринятый русским ученым-гебраистом еще в конце 19 века.

Переферкович впервые перевел на русский язык все трактаты Мишны и Тосефты и самые древние толкования Торы: Мехильта – мидраш к книге Шемот (Исход), Сифра – мидраш к книге Вайикра (Левит) – и приступил к переводу Гемары. В 1909 г. в Петербурге вышел в свет русский перевод первого трактата Гемары: Берахот.

По неизвестной нам причине проект перевода Талмуда на русский язык не был продолжен ни Переферковичем, ни кем-либо другим. Сто лет «Талмуд Переферковича» оставался библиографической редкостью. Таким образом, репринтное издание сделало перевод Переферковича доступным не только коллекционерам антикварных книг, но и всем, кого интересует Талмуд.

Продолжая начатое Н. А. Переферковичем, издательская группа «Таргум» осуществляет проект перевода Вавилонского Талмуда на русский язык. Перевод Переферковича был воспроизведен нами в современной русской орфографии, с примечаниями и исправлением опечаток, а затем мы приступили к переводу следующих трактатов Гемары.

"Субботняя тема" – центральная для иудейской культурно-цивилизационной системы. Группой российских и израильских переводчиков выполнен перевод на русский язык трактата Шаббат (самого большого в Талмуде) и трактата Эрувин, завершающего в Талмуде "субботнюю тему". Всего издано уже 12 томов Талмуда на русском языке (включая справочный дополнительный том). В ближайшее время будет выпущен трактат Песахим, следующий после Эрувин в Талмуде.

У нас есть и еще одно издание, имеющее отношение к законам иудаизма – «Киццур Шульхан Арух», своеобразный «дайджест» Талмуда, составленный в середине 19 века главным раввином Ужгорода С. Ганцфридом. Книга впервые переведена на русский язык без купюр и позволяет получить представление о нормах жизни и повседневных обычаях, характерных для еврейской "ашкеназской" цивилизации в Европе.

Нами также выпущено две книги о лингвопоэтике и языковой картине мира на пересечении русской и еврейской цивилизаций на примере стихотворений О. Э. Мандельштама.