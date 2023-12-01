В 1997 г. Международная социологическая ассоциация провела среди своих членов опрос под названием «Книга века», интересуясь тем, какая из социологических книг оказала наибольшее влияние на их профессиональное становление. Этот список был объявлен в 1998 г. на последнем в XX веке конгрессе ассоциации, знаменовавшем к тому же 50-летие ее существования.

Исходя из результатов этого опроса, можно смело назвать книгу Макса Вебера «Хозяйство и общество» самой главной социологической книгой не только XX в., но и вообще главной социологической книгой. Ведь история социологии — это и есть, собственно, история социологии в XX веке.

Макс Вебер - Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 томах - Tом I. Социология

Макс Вебер; [пер. с нем.] ; сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016 г. – 445 с.

ISBN 978-5-7598-0333-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1513-6 (т. I)

Макс Вебер - Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 томах - Tом I. Социология - Содержание

Вступительная статья редактора русского издания

Предисловие к первому немецкому изданию

Предисловие ко второму немецкому изданию

Предисловие к четвертому немецкому изданию

Предисловие к пятому немецкому изданию

Toм І. СОЦИОЛОГИЯ

Глава 1. Основные социологические понятия

Глава 2. Основные социологические категории хозяйствования

Глава 3. Типы господства

1. Значимость легитимности

2. Легальное господство с бюрократическим штабом управления

3. Традиционное господство

4. Харизматическое господство

5. Рутинизация харизмы

6. Феодализм

7. Неавторитарное переосмысление харизмы

8. Коллегиальность и разделение властей

9. Партии

10. Управление без господства и представительное правление

11. Представительство

Глава 4. Сословия и классы

1. Понятия

Приложения

Глоссарий

Словарь иноязычных слов и выражений

Словарь понятий Макса Вебера

Биобиблиофафический указатель

Список сокращений

Именной указатель

Предметный указатель

Оглавление томов I—IV

Статьи, включенные в настоящий том, были написаны в основном в 1910-1914 гг. и предназначены для «Очерка социальной экономики», который должен был выходить в свет под редакцией Макса Вебера. Это многотомное издание включало 81 раздел, из них, как запланировал Вебер, 14 предстояло написать ему самому. Именно он, пользуясь полным доверием издателя Пауля Зибека, разрабатывал общий план издания и подбирал авторов, среди которых были самые авторитетные германские ученые — специалисты в соответствующих областях науки.

Макс Вебер - Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 томах - Tом II. Общности

Макс Вебер; [пер. с нем.]; сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017 г. – 429 с.

ISBN 978-5-7598-0333-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1514-3 (т. II).

Макс Вебер - Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 томах - Tом II. Общности - Содержание

Предисловие научного редактора русского издания к тому II

Том II. ОБЩНОСТИ

Глава 1. Хозяйственные отношения общностей (хозяйство и общество) в основных чертах

§ 1. Сущность хозяйства. Хозяйственная, хозяйствующая и регулирующая хозяйство общности

§ 2. Открытые и закрытые хозяйственные отношения

§ 3. Формы общностей и экономические интересы

§ 4. Типы экономической деятельности хозяйствующих общностей и формы хозяйства

§ 5. Действия общности по удовлетворению потребностей и распределение бремени. Порядки, регулирующие хозяйство 3

Глава 2. Типы общностей и обобществлений в их отношении к хозяйству

§ 1. Домашняя общность

§ 2. Соседская общность, хозяйственная общность и община

§ 3. Сексуальные отношения в домашней общности

§ 4. Род и регулирование сексуальных отношений. Домашняя, родовая, соседская и политическая общности

§ 5. Отношение к военному и хозяйственному устройству. «Брачное имущественное право» и наследственное право

§ 6. Распад домашней общности: изменение ее функциональной роли и появление расчета. Рождение современных торговых обществ

§ 7. Развитие ойкоса

Глава 3. Отношения в этнических общностях

§ 1. Расовая принадлежность

§ 2. Возникновение веры в этническое единство. Языковая и культовая общности

§ 3. Отношение к политической общности. «Род» и «народ»

§ 4. Национальность и культурный престиж

Глава 4. Социология религии (типы религиозных общностей)

§ 1. Возникновение религии

§ 2. Колдуны и священники

§ 3. Понятие бога. Религиозная этика. Табу

§ 4. Пророк

§ 5. Община

§ 6. Священное знание. Проповедь. Спасение души

§ 7. Сословия, классы и религия

§ 8. Проблема теодицеи

§ 9. Спасение и возрождения

§ 10. Пути спасения и их воздействие на стиль жизни

§ 11. Религиозная этика и «мир»

§ 12. Культурные религии и «мир»

Глава 5. Рыночное обобществление

Глава 6. Политические общности

§ 1. Сущность и «правомерность» политических союзов

§ 2. Стадии развития политического объединения

§ 3. Престиж власти и «великие державы»

§ 4. Хозяйственные основы «империализма»

§ 5. «Нация»

Глава 7. Распределение власти: классы, сословия, партии

Воинские сословия. Набросок

Приложения

Глоссарий

Словарь иноязычных слов и выражений

Словарь понятий Макса Вебера

Биобиблиографический указатель

Список сокращений

Именной указатель

Предметный указатель

Оглавление томов I—IV

Две важные работы Макса Вебера, вошедшие в настоящий том: «Хозяйство и порядки» («Die Wirtschaft und die Ordnungen») и «Условия развития права» («Die Entwicklungsbedingungen des Rechts»), — в ранних изданиях «Хозяйства и общества» имели другие названия. Первая называлась «Хозяйство и общественные порядки», вторая — кратко и многообещающе — «Социология права». Эти прежние названия обоим очеркам были даны вдовой Макса Вебера Марианной Вебер, готовившей в 1920 г. первое после смерти автора издание «Хозяйства и общества».

«Новые» же названия, т.е. те, под которыми выступают эти работы в настоящем русском издании, более точно отвечали бы планам самого автора, как было определено редакторами полного собрания сочинений Макса Вебера.

Макс Вебер - Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 томах - Tом III. Право

Макс Вебер; [пер. с нем.] ; сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018 г. – 331 с.

ISBN 978-5-7598-0333-1 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-1515-0 (т. III)

Макс Вебер - Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 томах - Tом III. Право – Содержание

Предисловие научного редактора русского издания к тому III

Том III. ПРАВО

Хозяйство и порядки

§ 1. Правовой порядок и хозяйственный порядок

§ 2. Правовой порядок, конвенция и обычай

§ 3. Значение и границы правового принуждения в экономике

Условия развития права (социология права)

§ 1. Дифференциация предметных областей права

§ 2. Формы обоснования субъективного права

§ 3. Характер форм объективного права

§ 4. Типы правового мышления и правовая элита

§ 5. Формальная и материальная рационализация права. Теократическое и профанное право

§ 6. Административное право и патримониально-княжеские установления. Кодификации

§ 7. Формальные качества революционно созданного права. Естественное право и его типы

§ 8. Формальные качества современного права

Приложения

Глоссарий

Словарь иноязычных слов и выражений

Словарь понятий Макса Вебера

Биобиблиографический указатель

Список сокращений

Именной указатель

Предметный указатель

Оглавление томов I—IV

Перед вами — четвертый, заключительный том «Хозяйства и общества». Работы, составившие этот том, были написаны (в основном, за исключением двух последних материалов) перед Первой мировой войной и предназначались для многотомного издания «Основы социальной экономики». При жизни Вебера они не были опубликованы, и автор предполагал их переработку. Но смерть не дала ему осуществить свои планы. Впервые эти работы увидели свет в посмертном издании «Хозяйства и общества», осуществленном вдовой автора Марианной Вебер.

Именно оно легло в основу последующих немецких изданий, в том числе и последнего, под редакцией Й. Винкельмана, с которого преимущественно и делался русский перевод. Подробно о драматической истории «Хозяйства и общества» можно прочитать во вступительной статье редактора русского издания в томе первом и в его же предисловиях ко второму и третьему томам. Здесь же целесообразно сосредоточиться на характеристике самих работ, вошедших в этот том.

Макс Вебер - Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 томах - Tом IV. Господство

Макс Вебер; [пер. с нем.]; сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»

Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019 г. – 542 с.

ISBN 978-5-7598-0333-1 (в пep.).

ISBN 978-5-7598-1516-7 (т. IV)

Макс Вебер - Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 томах - Tом IV. Господство - Содержание

Предисловие научного редактора русского издания к тому IV

Том IV. ГОСПОДСТВО

I. Социология господства

Господство

Бюрократизм

Патримониализм

Феодализм

Харизматизм

Преобразование харизмы

Сохранение харизмы

Государство и иерократия

II. Город

Понятие и категории города Западный город Родовой город в Средневековье и в Античности Плебейский город

III. Статьи

Три чистых типа легитимного господства

Проблемы социологии государства

Приложения