Вебер - Морриган
Когда мы познакомились с Кортни Вебер, я работала в кафе официанткой ...да нет, шучу! Эта строчка поможет вам понять, что, если вы имеете дело с Морриган так же плотно и долго, как я, вам понадобится потрясающее чувство юмора. Но все же иногда оно будет подводить вас, как меня в этой неудачной шутке, с которой я начала свое предисловие. Давайте начнем снова. Когда мы познакомились с Кортни Вебер, я работала руководителем туристического центра Раткроган (тогда он назывался «культурно-исторический центр Круахан Ай») в средневековой деревушке Тульск в графстве Роскоммон.
Руководить всемирно известным легендарным комплексом археологических памятников - непростое дело, особенно когда кажется, что ты один из немногих, кто действительно ценит и восхищается этим наследием. В период, когда мы познакомились с Кортни, я была ужасно занята - всё лишь для того, чтобы держать наши двери открытыми, свет включенным и радовать местных жителей, не говоря уже о моих злодейских планах на мировое господство.
Кортни Вебер - Морриган: Кельтская богиня магии и силы
М.: «Касталия», 2021. — 254 с.
ISBN 978-5-521-16326-7
Кортни Вебер - Морриган: Кельтская богиня магии и силы - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ Лоры О’Брайен
ГЛАВА 1. Знакомство с Морриган
ГЛАВА 2. Прорицания и предзнаменования: Морриган на поле битвы
ГЛАВА 3. Прачка у брода: королевы смерти и пророчества
ГЛАВА 4. Богиня? Фейри? И то, и другое
ГЛАВА 5. Богиня суверенитета
ГЛАВА 6. Богиня, меняющая облик
ГЛАВА 7. Богиня-покровительница земли, богиня плодородия и целительница
ГЛАВА 8. Магия с Морриган: заклинания, ритуалы и медитации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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