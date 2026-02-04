Когда мы познакомились с Кортни Вебер, я работала в кафе официанткой ...да нет, шучу! Эта строчка поможет вам понять, что, если вы имеете дело с Морриган так же плотно и долго, как я, вам понадобится потрясающее чувство юмора. Но все же иногда оно будет подводить вас, как меня в этой неудачной шутке, с которой я начала свое предисловие. Давайте начнем снова. Когда мы познакомились с Кортни Вебер, я работала руководителем туристического центра Раткроган (тогда он назывался «культурно-исторический центр Круахан Ай») в средневековой деревушке Тульск в графстве Роскоммон.

Руководить всемирно известным легендарным комплексом археологических памятников - непростое дело, особенно когда кажется, что ты один из немногих, кто действительно ценит и восхищается этим наследием. В период, когда мы познакомились с Кортни, я была ужасно занята - всё лишь для того, чтобы держать наши двери открытыми, свет включенным и радовать местных жителей, не говоря уже о моих злодейских планах на мировое господство.

Кортни Вебер - Морриган: Кельтская богиня магии и силы

М.: «Касталия», 2021. — 254 с.

ISBN 978-5-521-16326-7

Кортни Вебер - Морриган: Кельтская богиня магии и силы - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ Лоры О’Брайен

ГЛАВА 1. Знакомство с Морриган

ГЛАВА 2. Прорицания и предзнаменования: Морриган на поле битвы

ГЛАВА 3. Прачка у брода: королевы смерти и пророчества

ГЛАВА 4. Богиня? Фейри? И то, и другое

ГЛАВА 5. Богиня суверенитета

ГЛАВА 6. Богиня, меняющая облик

ГЛАВА 7. Богиня-покровительница земли, богиня плодородия и целительница

ГЛАВА 8. Магия с Морриган: заклинания, ритуалы и медитации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ