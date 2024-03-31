Ведель Вальтер - Только 20 километров

“Мы вас не расстреляем, нет, и так подохнете там, на севере, куда вас отправим. А этот, он еще мал, когда поймет действительность, будет нашим!” - это сказал советский офицер пару месяцев назад.

И всё-таки никто не догадывался о предстоящем ужасе. Страшные переживания во время войны очерствили сердца многих.

Качание вагонов, длительные остановки, во время которых их перемещали с пути на путь, сделали большинство людей такими безразличными, что последний визг тормозов и дёргание останавливающегося поезда их не тронули.

И лишь только некоторые почувствовали страх, когда они поняли, что это конечная станция их пути следования и что они должны выйти и начать выгружаться.

Возможно, им пришли на память слова того офицера, а может, у них были представления о том, каково здесь, на севере, в зоне для ссыльных.

Изменилось ли что-нибудь здесь с 30-х годов? Например, Брауны были высланы сюда как “кулаки”. Отца теперь с ними не было, и мать с ужасом думала, как она с двумя дочерями перенесёт предстоящие холода.

Она и многие другие догадывались, что будет трудно. Но как тяжело, нет, об этом не догадывался никто!

Первая половина дня была сырой и холодной. Это не так сильно чувствовали те, кто был занят разгрузкой вагонов. Но стариков и детей промозглая сырость пронизывала до костей.

- Подходить и записываться! - рявкнул какой-то мужчина. Приказы привычно шли из полуоткрытого рта, полного фальшивых зубов.

- Повторяю последний раз! Всем записываться!

Никакого сомнения, это было серьёзно сказано, и поэтому женщины с детьми, а также несколько мужчин окружили стоящий на снегу стол, за которым сидел маленький, но внушительный мужчина. Он спрашивал: имя, дату и место рождения, сколько в семье лиц старше шестнадцати лет, и сколько детей. Затем началась перекличка.

- Вы - грузите багаж в первый и второй вагоны, другие - в третий и четвёртый вагоны. Первый и второй вагоны выгрузить на двадцатом километре, третий и четвёртый - на семнадцатом. Понятно?

- Нам необходим провиант, мы уже несколько дней ничего не получали, - подал голос один из мужчин.

- Да, да, - поддержали его другие.

- Потом всё выдадут, а сейчас - вперёд! - скомандовал маленький мужчина.

Вперёд, но куда это “вперёд”? Где эти вагоны, которые нужно разгрузить на двадцатом и семнадцатом километре? И вообще, что это значит: семнадцатый и двадцатый километр?

Вальтер Ведель - Только 20 километров - Молодость, проведенная в русских лесах

Кременчуг: «Христианская Заря», 2009. – 260 с.

ISBN 978-3-89397-315-Х (нем.)

ISBN 978-966-8031-69-4

Вальтер Ведель - Только 20 километров – Содержание