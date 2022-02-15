Ведьмы из Варбойс - хроники судебного процесса

Около 10 ноября, что было в 1589 году, мисс Джейн, одна из дочерей господина Трокмортона, будучи почти десяти лет от роду, внезапно впала в странную болезнь и ослабла телом, как описано далее.

Иногда она очень громко чихала непрерывно на протяжении целого получаса; а потом столько же лежала неподвижно в совершенном трансе и обмороке; затем начинала раздувать и вздымать свой живот с такой силой, что никто не мог ее ни унять, ни удержать; иногда же она трясла ногой или какой-то другой частью тела, будто в конвульсиях; а то иначе: встряхнет одной рукой, потом другой, а затем головой, будто зараженная перемежающейся судорогой. Это продолжалось в течение двух или трех дней, после чего дом господина Трокмортона, чтобы навестить больного ребенка, в числе других соседей посетила вышеупомянутая Элис Сэмуэл, проживающая в следующем к северу доме от упомянутого господина Трокмортона. Когда она вошла в гостиную, девочка сидела у очага на руках у другой женщины. Там же были ее бабушка и мать. Старуха направилась к огню и присела рядом с малышкой, весьма от нее близко. Она была там совсем недолго, но с ее появлением ребенку сразу стало заметно хуже, и внезапно он закричал, указывая на упомянутую мамашу Сэмуэл и требуя от бабушки посмотреть туда, где сидит старая ведьма: «Видела ли ты кого-то более похожего на ведьму, чем она?! Сорвите с нее этот черный ворсистый чепчик, мне невыносимо ее видеть!» Мать девочки, ничего (как впоследствии выяснилось) не заподозрив, была очень рассержена на дочь и упрекала ее за такие слова. Решив, что это могло быть результатом некоторой легкомысленности в сознании ребенка из-за частого чихания и желания спать, она забрала ее и уложила в кровать, занавесив окна и надеясь тем самым склонить ко сну. Однако многие беспокойства вынудили их еще долго усмирять и успокаивать дитя. Старуха, слушая все это, сидела тихо и не вымолвила ни слова, только выглядела очень огорченной, как впоследствии вспоминали свидетели.

Ребенок и далее продолжил болеть подобным образом. И стало ему скорее хуже, чем лучше, а потому через пару дней родители решили отправить детскую мочу в Кембридж к доктору Барроу, человеку, хорошо известному выдающимися навыками врачевания. В ответе тот сообщил, что не обнаружил никаких причин недуга, кроме того, что девочку могли беспокоить глисты, для чего приложил соответствующее лекарство. Но лучше ей не стало…

Тогда через два дня родители снова послали к тому же доктору, более детально описав характер припадков. Он ответил, что и полученная в этот раз моча не обнаруживает никаких признаков заболевания в теле ребенка, и что он гарантирует отсутствие у нее падучей болезни, которую заподозрили родители. К этому доктор добавил другие предписания, которые счел полезными для очистки ее тела. Но они не дали никаких результатов и никак не повлияли на улучшение самочувствия девочки…

Ведьмы из Варбойс: хроники судебного процесса

СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. – 288 с.

ISBN 978-5-8370-0755-2

Ведьмы из Варбойс: хроники судебного процесса - Содержание

Ведьмы из Варбойс

Достопочтенному г-ну Эдварду Феннеру, одному из судей в Cуде скамьи Ее Величества

Читателю

Часть 1. Мамаша Сэмуэл

Вступление

Свидетельства Гилберта Пикеринга

Леди Кромвель

Свидетельства Генри Пикеринга

Свидетельства Роберта Трокмортона

Допрос Элис Сэмуэл 26 декабря 1592 г.

Допрос Элис Сэмуэл 29 декабря 1592 г.

Часть 2. Агнес Сэмуэл

Допрос доктора Дорингтона, 9 января 1593 г.

Мисс Джоан

Мисс Мэри

Мисс Элизабет

Опять мисс Джоан

Мисс Джейн

Судья Феннер

Суд

Исповедь Элис Сэмуэл

Случай англиканского мракобесия. Послесловие переводчика

Историография