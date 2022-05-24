Великие музеи мира - Шарнова - Орсе

Орсе, второй по величине после Лувра музей Парижа, удивительно органично вписался в культурный ландшафт столицы, и поэтому трудно представить, что он был создан совсем недавно. Двадцать лет в жизни музея (дата открытия Орсе 1986 год) совсем небольшой срок. За эти двадцать лет Орсе успел встать в один ряд с крупнейшими музеями мира. Между тем до открытия и в первые годы существования он вызывал немало споров, так как сама идея музея была новой и необычной для своего времени. Новым было использование для музея не дворца или особняка, а бывшего здания вокзала. Необычным казался музейный дизайн современные конструкции, вступившие в своеобразный диалог с конструкциями и декором здания, построенного на рубеже XIX-XX столетий. И впервые музей был посвящен искусству одного столетия XIX века, причем многие представленные в его залах произведения впервые показывались зрителю, извлеченные из пыльных запасников или специально приобретенные для будущей экспозиции. Таким образом, картина искусства XIX столетия предстала в совершенно неожиданном ракурсе. Наконец, новым был комплексный подход к экспозиции музея: здесь представлялись не только живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство, но также архитектура, дизайн, фотография, кино.

Когда-то в здании музея Орсе находился один из крупнейших вокзалов Парижа. Вокзал был построен в 1900 году в соответствии с новейшими достижениями архитектурного и инженерного искусства рубежа XIX-XX столетий. Расширение железнодорожной системы во второй половине XIX века было одним из признаков промышленного прогресса во Франции. К концу века Париж был связан железными дорогами со всеми провинциями страны, все дороги вели в Париж. Кроме того, новые железнодорожные станции обслуживали стремительно развивавшиеся предместья французской столицы, названия которых всем хорошо знакомы по полотнам импрессионистов: Аржантей, Буживаль, Ле Гренуйер (Лягушатник), Аньер, Шагу. Появление железных дорог сделало близкими окрестности Парижа, и живописцы могли теперь в любое время года выезжать на природу. Изображение современного города и его обитателей, а также воскресного отдыха парижан на лоне природы те новые аспекты современной жизни, которые так живо отражали импрессионисты в своем искусстве. За немногими исключениями все художники, чье творчество представлено в экспозиции Орсе, так или иначе оказались под влиянием современной системы железных дорог. Поразительна серия картин Клода Моне, посвященная вокзалу Сен­ Лазар, в которой железные рельсы и архитектура из стекла воплотились в фантастические видения, сотканные из света и цвета.

Открытие вокзала Орсе было приурочено к одной из эпохальных Всемирных выставок, которая состоялась в 1900 году. Всемирные выставки, регулярно проходившие в Париже с 1855 по 1900 год, непременно сопровождались возведением монументальных сооружений, иногда существенно менявших образ города. Общеизвестно, что именно в связи со Всемирной выставкой 1889 года была построена Эйфелева башня. Орлеанская компания железных дорог, обслуживавшая поезда юго-западного направления, нашла для строительства нового вокзала Орсе очень удачное место: в самом сердце старого Парижа, в Сен-Жерменском предместье, на левом берегу Сены, по соседству с элегантным отелем Сальм, построенным в конце XVIII века. Был объявлен конкурс, в котором приняли участие три ведущих архитектора того времени: Эмиль Бернар, Люсьен Мань и Виктор Лалу; Лалу стал победителем. Он был обладателем большой Римской премии 1878 года и профессором Школы изящных искусств в Париже. Сооружение вокзала длилось два года, торжественное открытие здания состоялось 14 июля 1900 года, в день национального праздника взятия Бастилии.

Елена Шарнова - Великие музеи мира. Орсе

М.: CЛOBO/SLOYO, 2012. - 560 с.

ISBN 978-5-387-00481-0

Елена Шарнова - Великие музеи мира. Орсе - Содержание

От издательства

Из истории музея живопись второй половины XIX века

Барбизонская школа и французский пейзаж середины и второй половины XIX века

Гюстав Курбе

Оноре Домье

Анри Фантен-Лтур

Символизм

Эдуар Мане

Импрессионисты

Клод Моне

Огюст Ренуар

Эдгар Дега

Поль Сезанн

Винсент ван Гог

Поль Гоген

Анри де Тулуз-Лотрек

Сёра и неоимпрессионисты

Художники группы «Наби»

Художники других европейских школ

Художники начала XX века

Библиография

Именной указатель

Указатель художников и произведений