Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Великий канон св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках

Add to Favorites
Великий покаянный канон святителя Андрея Критского является вершиной восточно-христианской гимнографии, представляя собой величественную панораму библейской истории, преломленную через глубокий личный опыт покаяния. Автор ставит задачу пробудить человеческую душу от духовного сна, используя образы Ветхого и Нового Заветов как зеркало, в котором каждый молящийся может увидеть собственные падения и надежду на спасение. Основная идея произведения заключается в универсальности человеческой трагедии греха и безграничности Божьего милосердия, которое призывает личность к преображению через сокрушение сердца и подражание праведникам.

Содержательная часть канона, состоящего из 250 тропарей, детально реконструирует священную историю: от грехопадения Адама и убийства Авеля до искупительной жертвы Христа. Святитель Андрей мастерски сопоставляет внешние события Писания с внутренними движениями души, превращая библейских персонажей в символы духовных состояний. Церковнославянский текст канона сохраняет особую ритмику и молитвенную торжественность византийского подлинника, в то время как русский перевод (например, академика С. С. Аверинцева или митрополита Никодима) позволяет современному читателю глубже вникнуть в тончайшие богословские и поэтические нюансы. Особое внимание в тексте уделяется образу Марии Египетской как живого примера радикального поворота от бездны порока к вершинам святости, что служит мощным утешением для каждого кающегося.

Текст канона написан в высоком, пророческом и глубоко лирическом стиле, где каждое «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» звучит как экзистенциальный вопль о помощи. Сопоставление двух языков в современных изданиях дает уникальную возможность не только участвовать в литургической жизни Церкви, но и заниматься глубоким духовным самообразованием, проникая в смысл древних образов. Работа служит незаменимым спутником христианина в период Великого поста, помогая настроить «внутреннего человека» на волну подлинного смирения и любви. Это чтение помогает осознать, что путь к Богу лежит через честное признание собственной немощи и непоколебимое упование на Его благодать, преображающую всякую тьму в свет.

Великий канон св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках

Пер. свящ. Георгия Кочеткова.

2-е изд., испр. - М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. - 176 с.

ISBN 978-5-89100-210-4

Великий канон св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках - Содержание

Предисловие

ВЕЛИКИЙ КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО

  • Понедельник первой недели Великого поста

  • Вторник первой недели Великого поста

  • Среда первой недели Великого поста

  • Четверг первой недели Великого поста

  • Четверг пятой недели Великого поста

ВЕЛИКИЙ КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО на церковнославянском языке

  • В понедельник первыя седмицы святаго поста

  • Во вторник первыя седмицы святаго поста

  • В среду первыя седмицы святаго поста

  • В четверток первыя седмицы святаго поста

  • В четверток пятыя седмицы святаго поста

Views 50
Rating
Added 19.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

