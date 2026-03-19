Великий канон св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках

Великий покаянный канон святителя Андрея Критского является вершиной восточно-христианской гимнографии, представляя собой величественную панораму библейской истории, преломленную через глубокий личный опыт покаяния. Автор ставит задачу пробудить человеческую душу от духовного сна, используя образы Ветхого и Нового Заветов как зеркало, в котором каждый молящийся может увидеть собственные падения и надежду на спасение. Основная идея произведения заключается в универсальности человеческой трагедии греха и безграничности Божьего милосердия, которое призывает личность к преображению через сокрушение сердца и подражание праведникам.

Содержательная часть канона, состоящего из 250 тропарей, детально реконструирует священную историю: от грехопадения Адама и убийства Авеля до искупительной жертвы Христа. Святитель Андрей мастерски сопоставляет внешние события Писания с внутренними движениями души, превращая библейских персонажей в символы духовных состояний. Церковнославянский текст канона сохраняет особую ритмику и молитвенную торжественность византийского подлинника, в то время как русский перевод (например, академика С. С. Аверинцева или митрополита Никодима) позволяет современному читателю глубже вникнуть в тончайшие богословские и поэтические нюансы. Особое внимание в тексте уделяется образу Марии Египетской как живого примера радикального поворота от бездны порока к вершинам святости, что служит мощным утешением для каждого кающегося.

Текст канона написан в высоком, пророческом и глубоко лирическом стиле, где каждое «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» звучит как экзистенциальный вопль о помощи. Сопоставление двух языков в современных изданиях дает уникальную возможность не только участвовать в литургической жизни Церкви, но и заниматься глубоким духовным самообразованием, проникая в смысл древних образов. Работа служит незаменимым спутником христианина в период Великого поста, помогая настроить «внутреннего человека» на волну подлинного смирения и любви. Это чтение помогает осознать, что путь к Богу лежит через честное признание собственной немощи и непоколебимое упование на Его благодать, преображающую всякую тьму в свет.

Великий канон св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках

Пер. свящ. Георгия Кочеткова.

2-е изд., испр. - М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. - 176 с.

ISBN 978-5-89100-210-4

Великий канон св. Андрея Критского на русском и церковнославянском языках - Содержание

Предисловие

ВЕЛИКИЙ КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО

Понедельник первой недели Великого поста

Вторник первой недели Великого поста

Среда первой недели Великого поста

Четверг первой недели Великого поста

Четверг пятой недели Великого поста

ВЕЛИКИЙ КАНОН СВ. АНДРЕЯ КРИТСКОГО на церковнославянском языке