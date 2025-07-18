Великий призыватель духов
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Code Grimoire - Издание редких тайных книг - Издатели ставят целью сделать доступными для исследователей редкие и оригинальные манускрипты, хранящиеся в коллекциях библиотек всего мира
В этой книге мы впервые за серию коснемся фондов Российской Государственной Библиотеки2. Манускрипт является переводом Великого Гримуара или Красного Дракона. Впервые я столкнулся с этой рукописью лет 5 или 7 назад, даже применил изображения из неё в нескольких лекциях по истории демонизма, но так и не придал ей значения. В прошлом году Михаил Гааз, изучая архивы РГБ, заказал её среди других книг по магии, каббале и масонству. Некоторые из заказанных им материалов мне были интересны, среди них я увидел и знакомый мне гримуар. Хотя сама идея опубликовать и разобрать его пришла не сразу, всё же обычно меня больше интересуют более редкие или старые тексты.
***
Бог, создав первого человека в совершенном состоянии, наделил его врождёнными свойствами [tempérament] понимать науки и дал ему знание всего, что произошло при создании мира, настоящего состояния вещей и будущего через различные свойства звёзд, их различные движения и комбинации, как определённую и очевидную привычку, которая должна была усовершенствовать его воображение не менее, чем другие науки и способности его души. Эти знания включали не только онимание, но и власть, полученную им от Бога, над высшими и низшими духами [intelligences],животними, травами и растениями.
Великий призыватель духов
Ред., пер., коммент., сост., доп. и вступ, ст. И. Бенгальского; коммент, и ст. Μ. Гааза.
СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 400 с.ил.
(Серия Code Grimoire).
ISBN 978-5-94396-309-4
Копии страниц рукописи НИОР РГБ Ф. 344 № 265 публикуются впервые с разрешения Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (г. Москва).
Великий призыватель духов - Содержание
Вступление (И. Бенгальский)
Великий призывателъ духов
- Глава I.
- Глава II.
- Глава III Содержащая истинное составление таинственного прутика, или волшебного жезла, такого, как изображённый ниже
- Глава IV Содержащая истинное представление великого кабалистического круга
- Вторая книга, содержащая Истинное Таинство Ключа, или истинный способ иметь сношение с духами
- Sanctum Regnum
- Великое вызывание духов, с которым желаешь заключить союз, почерпнутое из Ключа
- Заклинание и отослание духа, с которым заключен союз
- Молитва благодарения.
- Молитва, чтобы предохранить себя от нечистых духов
- Секреты магического искусства Великого призывателя духов
Манускрипт (НИОР РГБ Ф. 344 № 265)
Приложения.
- Приложение первое
- Вступление или первая глава по Ms. 4666
- Приложение второе. Centum regnum
- Приложениетретье. Вызовдухов, о которых сказано выше
- Приложение четвертое. О Камне
- Приложение пятое. О ноже, жертве и курениях
- Приложение шестое. О магической палочке
- Приложение седьмое. Магический круг
- Приложение восьмое. О трех демонах монархах
- Приложение девятое. О шести высших духах
- Приложение десятое. О восемнадцати демонах
- Приложение одиннадцатое. Вызов мертвых
- Приложение двенадцатое. Любовные ритуал
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