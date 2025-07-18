В этой книге мы впервые за серию коснемся фондов Российской Государственной Библиотеки2. Манускрипт является переводом Великого Гримуара или Красного Дракона. Впервые я столкнулся с этой рукописью лет 5 или 7 назад, даже применил изображения из неё в нескольких лекциях по истории демонизма, но так и не придал ей значения. В прошлом году Михаил Гааз, изучая архивы РГБ, заказал её среди других книг по магии, каббале и масонству. Некоторые из заказанных им материалов мне были интересны, среди них я увидел и знакомый мне гримуар. Хотя сама идея опубликовать и разобрать его пришла не сразу, всё же обычно меня больше интересуют более редкие или старые тексты.

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Бог, создав первого человека в совершенном состоянии, наделил его врождёнными свойствами [tempérament] понимать науки и дал ему знание всего, что произошло при создании мира, настоящего состояния вещей и будущего через различные свойства звёзд, их различные движения и комбинации, как определённую и очевидную привычку, которая должна была усовершенствовать его воображение не менее, чем другие науки и способности его души. Эти знания включали не только онимание, но и власть, полученную им от Бога, над высшими и низшими духами [intelligences],животними, травами и растениями.

Великий призыватель духов

Ред., пер., коммент., сост., доп. и вступ, ст. И. Бенгальского; коммент, и ст. Μ. Гааза.

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 400 с.ил.

(Серия Code Grimoire).

ISBN 978-5-94396-309-4

Копии страниц рукописи НИОР РГБ Ф. 344 № 265 публикуются впервые с разрешения Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (г. Москва).

Великий призыватель духов - Содержание

Вступление (И. Бенгальский)

Великий призывателъ духов

Глава I.

Глава II.

Глава III Содержащая истинное составление таинственного прутика, или волшебного жезла, такого, как изображённый ниже

Глава IV Содержащая истинное представление великого кабалистического круга

Вторая книга, содержащая Истинное Таинство Ключа, или истинный способ иметь сношение с духами

Sanctum Regnum

Великое вызывание духов, с которым желаешь заключить союз, почерпнутое из Ключа

Заклинание и отослание духа, с которым заключен союз

Молитва благодарения.

Молитва, чтобы предохранить себя от нечистых духов

Секреты магического искусства Великого призывателя духов

Манускрипт (НИОР РГБ Ф. 344 № 265)

Приложения.