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Великий призыватель духов

Великий призыватель духов
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
Х закрытый раздел
Code Grimoire - Издание редких тайных книг - Издатели ставят целью сделать доступными для исследователей редкие и оригинальные манускрипты, хранящиеся в коллекциях библиотек всего мира
В этой книге мы впервые за серию коснемся фондов Российской Государственной Библиотеки2. Манускрипт является переводом Великого Гримуара или Красного Дракона. Впервые я столкнулся с этой рукописью лет 5 или 7 назад, даже применил изображения из неё в нескольких лекциях по истории демонизма, но так и не придал ей значения. В прошлом году Михаил Гааз, изучая архивы РГБ, заказал её среди других книг по магии, каббале и масонству. Некоторые из заказанных им материалов мне были интересны, среди них я увидел и знакомый мне гримуар. Хотя сама идея опубликовать и разобрать его пришла не сразу, всё же обычно меня больше интересуют более редкие или старые тексты.
***
Бог, создав первого человека в совершенном состоянии, наделил его врождёнными свойствами [tempérament] понимать науки и дал ему знание всего, что произошло при создании мира, настоящего состояния вещей и будущего через различные свойства звёзд, их различные движения и комбинации, как определённую и очевидную привычку, которая должна была усовершенствовать его воображение не менее, чем другие науки и способности его души. Эти знания включали не только онимание, но и власть, полученную им от Бога, над высшими и низшими духами [intelligences],животними, травами и растениями.

Великий призыватель духов

Ред., пер., коммент., сост., доп. и вступ, ст. И. Бенгальского; коммент, и ст. Μ. Гааза.
СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 400 с.ил.
(Серия Code Grimoire).
ISBN 978-5-94396-309-4
Копии страниц рукописи НИОР РГБ Ф. 344 № 265 публикуются впервые с разрешения Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (г. Москва).

Великий призыватель духов - Содержание

Вступление (И. Бенгальский)
Великий призывателъ духов
  • Глава I.
  • Глава II.
  • Глава III Содержащая истинное составление таинственного прутика, или волшебного жезла, такого, как изображённый ниже
  • Глава IV Содержащая истинное представление великого кабалистического круга
  • Вторая книга, содержащая Истинное Таинство Ключа, или истинный способ иметь сношение с духами
  • Sanctum Regnum
  • Великое вызывание духов, с которым желаешь заключить союз, почерпнутое из Ключа
  • Заклинание и отослание духа, с которым заключен союз
  • Молитва благодарения.
  • Молитва, чтобы предохранить себя от нечистых духов
  • Секреты магического искусства Великого призывателя духов
Манускрипт (НИОР РГБ Ф. 344 № 265)
Приложения.
  • Приложение первое
  • Вступление или первая глава по Ms. 4666
  • Приложение второе. Centum regnum
  • Приложениетретье. Вызовдухов, о которых сказано выше
  • Приложение четвертое. О Камне
  • Приложение пятое. О ноже, жертве и курениях
  • Приложение шестое. О магической палочке
  • Приложение седьмое. Магический круг
  • Приложение восьмое. О трех демонах монархах
  • Приложение девятое. О шести высших духах
  • Приложение десятое. О восемнадцати демонах
  • Приложение одиннадцатое. Вызов мертвых
  • Приложение двенадцатое. Любовные ритуал
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Rating 5.0 / 5
Added 18.07.2025
Author поп Упырь Лихой
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5.0/5 (1)

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