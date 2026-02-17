Велосо - Книга Откровение и конец мира

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology

Книга Марио Велосо «Книга Откровение и конец мира» представляет собой глубокий комментарий к последней книге Библии, написанный с акцентом на надежде и триумфе Бога. Автор рассматривает Откровение не как устрашающий шифр, а как последовательное раскрытие Божьего плана спасения, где центральной фигурой является Иисус Христос — победивший Агнец. Велосо использует метод историко-литературного анализа, показывая, как каждое видение Иоанна Богослова отражает определенную фазу духовной борьбы между добром и злом на протяжении всей истории христианства.

Особенностью труда Велосо является внимание к структуре небесного святилища: он видит в видениях Иоанна отражение ветхозаветного храмового служения. Автор последовательно объясняет значение семи печатей, труб и чаш гнева, связывая их с процессом очищения Божьего народа и окончательным судом над грехом. Книга призывает читателя не к пассивному ожиданию катастроф, а к активной верности библейским заповедям, подчеркивая, что «конец мира» — это прежде всего конец господства зла и начало вечного Царства Божьего.

Пер. с исп. — Заокский: «Источник жизни», 2007. — 256 с.

ISBN 5-86847-617-4

Марио Велосо - Книга Откровение и конец мира – Содержание

  • Глава 1 Начало откровения

  • Глава 2 Идентификация остатка

  • Глава 3 Миссия остатка

  • Глава 4 Опасности, подстерегающие остаток

  • Глава 5 Второе Пришествие Христа

  • Глава 6 История: церкви, печати и трубы

  • Глава 7 Война дракона

  • Глава 8 Эсхатология: три завершающих эпизода

  • Глава 9 Конец великой борьбы

  • Приложение

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books