Велосо - Книга Откровение и конец мира
Книга Марио Велосо «Книга Откровение и конец мира» представляет собой глубокий комментарий к последней книге Библии, написанный с акцентом на надежде и триумфе Бога. Автор рассматривает Откровение не как устрашающий шифр, а как последовательное раскрытие Божьего плана спасения, где центральной фигурой является Иисус Христос — победивший Агнец. Велосо использует метод историко-литературного анализа, показывая, как каждое видение Иоанна Богослова отражает определенную фазу духовной борьбы между добром и злом на протяжении всей истории христианства.
Особенностью труда Велосо является внимание к структуре небесного святилища: он видит в видениях Иоанна отражение ветхозаветного храмового служения. Автор последовательно объясняет значение семи печатей, труб и чаш гнева, связывая их с процессом очищения Божьего народа и окончательным судом над грехом. Книга призывает читателя не к пассивному ожиданию катастроф, а к активной верности библейским заповедям, подчеркивая, что «конец мира» — это прежде всего конец господства зла и начало вечного Царства Божьего.
Марио Велосо - Книга Откровение и конец мира
Пер. с исп. — Заокский: «Источник жизни», 2007. — 256 с.
ISBN 5-86847-617-4
Марио Велосо - Книга Откровение и конец мира – Содержание
Глава 1 Начало откровения
Глава 2 Идентификация остатка
Глава 3 Миссия остатка
Глава 4 Опасности, подстерегающие остаток
Глава 5 Второе Пришествие Христа
Глава 6 История: церкви, печати и трубы
Глава 7 Война дракона
Глава 8 Эсхатология: три завершающих эпизода
Глава 9 Конец великой борьбы
Приложение
