Как мы должны и как мы можем думать и говорить о Боге? Таков вопрос, который изначально поставил перед собой Якоб Беме. И этот вопрос волновал его в течение всей жизни, и он все время пытался отвечать на него. Этим не в последнюю очередь мотивируется своеобразие его творчества. Впрочем, герлицкий мыслитель внутренне был достаточно подвижен для того, чтобы здесь и там корректировать и дополнять себя, поскольку он все время использовал новые опорные позиции для духовного созерцания.

Герхард Вер – Якоб Бёме – Сам о себе

Издательство Урал LTD, 1998 год — 302 с.

ISBN 5-8029-0004-0

Герхард Вер – Якоб Бёме – Сам о себе - Содержание

Полная Реформация под знаком Лилии

Жизненный путь Якоба Беме

Ero духовные созерцания и видения

Ero писательство и писания

Ясновидящий мыслитель

Теософия

Космософия

Антропософия

Христософия

Протест протестанта Беме

Последствия и последействия

Примечания

Хроника жизни и творчества

Отзывы и суждения

Библиография

Именной указатель

Приложение - Якоб Беме. Аврора, или Утренняя заря в восхождении (главы из книги)

Герхард Вер – Якоб Бёме – Сам о себе – Его духовные созерцания и видения

В основании миссии лежит не оформленное учение, но переживание «тевтонского философа». Хотя уже в своем первом труде «Утренняя заря в восхождении» он показал себя человеком удивительно обширных познаний, легитимность его миссии давало только сверхчувственное видение, побудившее его к речам и письму. В случае Якоба Беме мы имеем дело с таким духовным опытом, неописуемость которого тем не менее не терпела умолчания. Это напряжение между внешним долгом и тайным умением он был обречен терпеть до конца. И оно характерно для того состояния его души, которое предшествовало в 1600 году собственно переживанию просветления. О какой душевно-духовной конституции в данном случае идет речь? Как можно ее оценить?

«Нет ни одной роли, которая давалась бы науке легче, чем роль ученика Вагнера» (из «Фауста» Гете), который «как сухой лицемер нарушает полноту видения». Духовидцы склоняют теперешних вооруженных естествознанием наблюдателей к чисто психопатологическим истолкованиям своего опыта, а если возможно, то и к соответствующему «целительному» воздействию. Наше сегодняшнее время пугливо защищает себя от всех потрясений трансцендентного, так что современных визионеров прежде всего помещают в клинику с честным намерением избавить их от такого рода «нарушений».