«Книга Розы и Креста» (2025) за авторством Исраэля Верано (известного в эзотерических кругах как Fr.Nemol46) — это масштабное исследование генезиса и преемственности западной мистической традиции. Автор предлагает смелый взгляд на историю духа, в которой Иисус предстает как александрийский проповедник герметизма, а само розенкрейцерство — не как внешняя организация, а как «тайный мост» между античной мудростью и современным поиском истины.
Книга детально прослеживает путь Логоса: от герметических школ Александрии и неоплатонизма до арабских хранителей знания, средневековых мистиков и алхимической Реформации XVII века. Центральная идея работы — внутренняя алхимия и «христианство вне церкви», направленное на пробуждение «внутреннего человека».
Исраэль Верано - Книга Розы и Креста
М.: Издательство «Велигор», 2025. — 328 с.
ISBN 978-5-91742-570-2
Исраэль Верано - Книга Розы и Креста - Содержание
Истоки Логоса: Анализ влияния Гермеса Трисмегиста на раннее христианство, гностицизм и труды Дионисия Ареопагита.
Внутренний путь: Разбор символики Розы и Креста как процесса преображения духа и «крещения огнем».
Преемственность Света: Роль арабских ученых, еврейской Каббалы и деятелей Ренессанса (Фичино, Фладд) в сохранении герметической мудрости.
Розенкрейцерский импульс: Анализ манифестов XVII века как зова к духовной реформе человечества и их влияние на инициатические ордена вплоть до XX века.
No comments yet. Be the first!