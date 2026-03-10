Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Верано - Книга Розы и Креста

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Эзотеризм

«Книга Розы и Креста» (2025) за авторством Исраэля Верано (известного в эзотерических кругах как Fr.Nemol46) — это масштабное исследование генезиса и преемственности западной мистической традиции. Автор предлагает смелый взгляд на историю духа, в которой Иисус предстает как александрийский проповедник герметизма, а само розенкрейцерство — не как внешняя организация, а как «тайный мост» между античной мудростью и современным поиском истины.

Книга детально прослеживает путь Логоса: от герметических школ Александрии и неоплатонизма до арабских хранителей знания, средневековых мистиков и алхимической Реформации XVII века. Центральная идея работы — внутренняя алхимия и «христианство вне церкви», направленное на пробуждение «внутреннего человека».

Исраэль Верано - Книга Розы и Креста

М.: Издательство «Велигор», 2025. — 328 с.
ISBN 978-5-91742-570-2

Исраэль Верано - Книга Розы и Креста - Содержание

  • Истоки Логоса: Анализ влияния Гермеса Трисмегиста на раннее христианство, гностицизм и труды Дионисия Ареопагита.

  • Внутренний путь: Разбор символики Розы и Креста как процесса преображения духа и «крещения огнем».

  • Преемственность Света: Роль арабских ученых, еврейской Каббалы и деятелей Ренессанса (Фичино, Фладд) в сохранении герметической мудрости.

  • Розенкрейцерский импульс: Анализ манифестов XVII века как зова к духовной реформе человечества и их влияние на инициатические ордена вплоть до XX века.

Views 94
Rating
Added 10.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

