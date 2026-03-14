Верба - Библейские легенды глазами геолога

Книга геолога Михаил Львович Верба посвящена попытке рассмотреть библейские повествования с точки зрения геологических процессов, происходящих на Земле.

Автор анализирует ряд известных библейских сюжетов — природные катастрофы, изменения ландшафтов, упоминания землетрясений, разрушений городов и необычных природных явлений — и сопоставляет их с современными знаниями о рифтогенезе, то есть процессах разломов земной коры и формирования рифтовых зон.

В книге рассматриваются геологические структуры Ближнего Востока, тектоническая активность региона и возможные природные явления, которые могли лежать в основе некоторых древних преданий. Автор стремится показать, что многие описания из древних текстов могут иметь связь с реальными геологическими событиями.

Работа представляет собой междисциплинарное исследование на стыке геологии, истории и библейских текстов, предлагая рассмотреть древние повествования в свете природных процессов, формировавших облик Земли.

2-е издание, исправленное. — СПб.: Наука, 2012. — 175 с.

ISBN 978-5-02-038186-5

Верба М. Л. - Библейские легенды глазами геолога – Содержание

ВВЕДЕНИЕ. Что в Библии может представлять интерес для геолога?

Глава 1. МОЖНО ЛИ ИЗВЛЕЧЬ из библейских сказаний геологическую информацию? Естественнонаучный подход к анализу библейских текстов

Научный кругозор библейских пророков

Какой системой счисления пользовались авторы библейских текстов? Попытка расшифровки гисленных данных Противоречия библейских текстов Реликты древних систем счисления Особенности шумерской системы счисления Каков был возраст Ноя?

Реконструкция последовательности библейских геологических событий

Можно ли верить летописцу, когда он пишет, что «воды встали стеной»?

Как понимать летописца, когда он пишет, что Господь кидал камни с неба

Вывод о геологической информативности библейских текстов

Глава 2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ЛЕГЕНДЕ О ВСЕМИРНОМ ПОТОПЕ

Исходные данные

Ковчег Ноя

Наводнения в Двуречье

Возможные причины речных паводков

Озеро Эль-Джаббуль как источник вод потопа

Всемирный потоп как результат землетрясения

Глава 3. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СОДОМСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Библейские свидетельства

В Хевроне накануне ниспровержения

В Содоме накануне ниспровержения

«Огонь и сера с небес» в Содоме

«Дым из печи» глазами Авраама

В долине Мертвого моря после ниспровержения Содома

Как возник соляной столп?

О природе содомской катастрофы

Глава 4. КОСВЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ В БИБЛИИ

Дымилась гора Синай

«Огонь вышел из Есевона»

Землетрясения в долине Иордана

Иерихонское землетрясение

Вефоронское землетрясение

Было ли «иссушение» Иордана единичным актом?

Глава 5. ИНТЕГРАЦИЯ БИБЛЕЙСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОНТЕКСТ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Проявления тектонической активности Содомская катастрофа в контексте тектонической эволюции Иорданского рифта Проявления вулканизма

Геологические данные Вулканический аспект содомской катастрофы Роль соли в содомском извержении. Соленосные толщи как индикаторы начала рифтогенеза ....

История тектонических движений в пределах Иорданской долины по геологическим и библейским данным Информация, запечатленная в геологическом разрезе Анализ геоморфологических данных Последовательность деградации бассейна Иордана вследствие перехвата его вод другими реками Когда на земле Египетской могли быть степи?

Общие тенденции тектонических процессов в окрестностях Иорданского рифта по совокупности геологических и библейских сведений

Глава 6. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЫСЛИТЕЛЕЙ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

Роль землетрясений в формировании мировоззрения библейских пророков

Общение пророков с Господом Богом во сне как необходимый элемент процедуры прогноза

Предположения о природе интуитивных знаний библейских пророков

Заключение