Верба - Библейские легенды глазами геолога

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Archaeology, **Theology and Science, Science and Technology, History, Educational

Книга геолога Михаил Львович Верба посвящена попытке рассмотреть библейские повествования с точки зрения геологических процессов, происходящих на Земле.

Автор анализирует ряд известных библейских сюжетов — природные катастрофы, изменения ландшафтов, упоминания землетрясений, разрушений городов и необычных природных явлений — и сопоставляет их с современными знаниями о рифтогенезе, то есть процессах разломов земной коры и формирования рифтовых зон.

В книге рассматриваются геологические структуры Ближнего Востока, тектоническая активность региона и возможные природные явления, которые могли лежать в основе некоторых древних преданий. Автор стремится показать, что многие описания из древних текстов могут иметь связь с реальными геологическими событиями.

Работа представляет собой междисциплинарное исследование на стыке геологии, истории и библейских текстов, предлагая рассмотреть древние повествования в свете природных процессов, формировавших облик Земли.

Верба М. Л. - Библейские легенды глазами геолога: исторические и геологические свидетельства современного рифтогенеза

2-е издание, исправленное. — СПб.: Наука, 2012. — 175 с.

ISBN 978-5-02-038186-5

Верба М. Л. - Библейские легенды глазами геолога – Содержание

ВВЕДЕНИЕ. Что в Библии может представлять интерес для геолога?

Глава 1. МОЖНО ЛИ ИЗВЛЕЧЬ из библейских сказаний геологическую информацию? Естественнонаучный подход к анализу библейских текстов

  • Научный кругозор библейских пророков

  • Какой системой счисления пользовались авторы библейских текстов? Попытка расшифровки гисленных данных

    • Противоречия библейских текстов

    • Реликты древних систем счисления

    • Особенности шумерской системы счисления

    • Каков был возраст Ноя?

  • Реконструкция последовательности библейских геологических событий

  • Можно ли верить летописцу, когда он пишет, что «воды встали стеной»?

  • Как понимать летописца, когда он пишет, что Господь кидал камни с неба

  • Вывод о геологической информативности библейских текстов

Глава 2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ЛЕГЕНДЕ О ВСЕМИРНОМ ПОТОПЕ

  • Исходные данные

  • Ковчег Ноя

  • Наводнения в Двуречье

  • Возможные причины речных паводков

  • Озеро Эль-Джаббуль как источник вод потопа

  • Всемирный потоп как результат землетрясения

Глава 3. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СОДОМСКОЙ КАТАСТРОФЫ

  • Библейские свидетельства

  • В Хевроне накануне ниспровержения

  • В Содоме накануне ниспровержения

  • «Огонь и сера с небес» в Содоме

  • «Дым из печи» глазами Авраама

  • В долине Мертвого моря после ниспровержения Содома

  • Как возник соляной столп?

  • О природе содомской катастрофы

Глава 4. КОСВЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ В БИБЛИИ

  • Дымилась гора Синай

  • «Огонь вышел из Есевона»

  • Землетрясения в долине Иордана

  • Иерихонское землетрясение

  • Вефоронское землетрясение

  • Было ли «иссушение» Иордана единичным актом?

Глава 5. ИНТЕГРАЦИЯ БИБЛЕЙСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОНТЕКСТ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

  • Проявления тектонической активности

    • Содомская катастрофа в контексте тектонической эволюции Иорданского рифта

    • Проявления вулканизма

  • Геологические данные

    • Вулканический аспект содомской катастрофы

    • Роль соли в содомском извержении. Соленосные толщи как индикаторы начала рифтогенеза ....

  • История тектонических движений в пределах Иорданской долины по геологическим и библейским данным

    • Информация, запечатленная в геологическом разрезе

    • Анализ геоморфологических данных

    • Последовательность деградации бассейна Иордана вследствие перехвата его вод другими реками

    • Когда на земле Египетской могли быть степи?

  • Общие тенденции тектонических процессов в окрестностях Иорданского рифта по совокупности геологических и библейских сведений

Глава 6. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЫСЛИТЕЛЕЙ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

  • Роль землетрясений в формировании мировоззрения библейских пророков

  • Общение пророков с Господом Богом во сне как необходимый элемент процедуры прогноза

  • Предположения о природе интуитивных знаний библейских пророков

Заключение

Added 14.03.2026
Author brat lexmak
