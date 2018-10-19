Верховен - Иисус из Назарета
Почему деятель кино воображает, будто может еще что-то добавить к спорам, которые ведутся уже две тысячи лет! Этот (справедливый) вопрос возникает всякий раз, когда заходит речь о моей увлеченности Иисусом. Обычно я привожу в пример нидерландского писателя Виллема Херманса, которому благодаря драматургическому взгляду удалось лучше историков прочувствовать некоторые события времен Второй мировой войны. У него сразу возникли вопросы к личности Фридриха Вейнреба, потому что Херманс как драматург разглядел, что в истории, изложенной в книге Вейнреба, все слишком хорошо сходится, чтобы быть правдой.
Нехватало хаоса, все выглядело чересчур обтекаемо. Именно Херманс первым заговорил также о тесных связях принца Бернарда с Кристианом Линдемансом, более известным как предатель Кинг Конг. Только в 1986 году профессор Лу де Йонг признал, что, не будучи историком, Херманс оказался проницательнее его.
Я попробовал взглянуть на Новый Завет глазами драматурга. Мне это казалось подходящим способом определить, какие детали, перестановки, метафоры и сюжетные линии использованы в нем для построения драматургической композиции. Ведь Новый Завет тоже представляет собой род развлечения, евангелисты тоже продумывали: как задержать внимание читателя, как привлечь слушателя на свою сторону, как понравиться публике? Или: что лучше опустить, потому что это «неприятно» либо — с точки зрения политической — небезопасно?
Пол Верховен - в сотрудничестве с Робом ван Схеерсом - Иисус из Назарета
Пер. с нидерландского В.В. Ошиса; послесловие Н.В. Шабурова.
М: Издательство «Весь Мир», 2017. — 304 с. + карты
ISBN 978-5-7777-0629-4
Пол Верховен - в сотрудничестве с Робом ван Схеерсом - Иисус из Назарета - Содержание
- Предисловие (Роб ван Схеерс)
- Введение
Глава I. Мое путешествие в поисках исторического Иисуса
- Глазами драматурга
- Иисус, человек со всеми его отправлениями
- Мое расставание с божественным Иисусом
- Присмотримся к источникам: Марк
- Матфей и Лука
- Иоанн
- Павел
- Библейские апокрифы
- Исторические источники
- Теологические источники
- Назад в кино
- Палестина под властью римлян
- Комментарии к главе I
Глава II. Зачатие и юность Иисуса
- Мария из Назарета
- Об отце и сыне
- Комментарии к главе II
Глава III. Иоанн Креститель и Иисус
- В учении у Крестителя
- Адвокат Крестителя
- Разрыв с Иоанном Крестителем
- Комментарии к главе III
Глава IV. Проповедование Иисусом Царства Божьего
- Вступление
- Искушения в пустыне
- Бог
- Притчи
- Подобия, сравнения, иносказания
- Комментарии к главе IV
Глава V. Иисус-экзорцист
- Первый случай экзорцизма
- Иисус во гневе?
- Дыра в крыше
- Роковой соблазн
- Комментарии к главе V
Глава VI. Иисус в бегах
- Скрытое бегство
- Апостолы?
- Без хлеба, но с рыбой
- Бунт
- Еще одно невозможное чудо
- Имеет ли герой право на бегство?
- Комментарии к главе VI
Глава VII Преображение
- Вступление
- Царство Божие — немедленно
- Преображение
- Миропомазание в Вифании и вход в Иерусалим .
- Наместник Бога
- И снова — преображение
- Комментарии к главе VII
Глава VIII. Противостояние
- Заочно осужденный
- Комментарии к главе VIII
Глава IX. Убиение Лазаря
- Рассказ
- Два дня промедления
- Выбор Иисуса
- Слова евхаристии
- Антикульминация
- Обретение меча
- Радикализация
- Комментарии к главе IX
Глава X. Последний день жизни Иисуса
- Safehouse
- Тайная вечеря
- Масличная гора
- Действительно ли ученики бежали?
- Допрос
- Распятие
- Тело Иисуса
- Комментарии к главе X
Глава XI. Предатель
- Иисус является Двенадцати
- Отступник среди учеников
- Агент-провокатор
- Комментарии к главе XI
Эпилог
- Комментарии к Эпилогу
Приложение А
- Тайное Евангелие от Марка
- Комментарии к Приложению A
Приложение В
- Выбирал ли Иисус своих двенадцать учеников?
- Комментарии к Приложению В
Литература
Послесловие (Николай Шабуров)
Пол Верховен - в сотрудничестве с Робом ван Схеерсом - Иисус из Назарета - Глава I Мое путешествие в поисках исторического Иисуса
Новый Завет стал результатом многовекового христианского редактирования - переписывания, добавлений, вуалирования или просто исключения обыденных вещей. Мое честолюбивое намерение — освободить жизнеописание Иисуса от всех небылиц и наслоений, spin, как называют это в политике. Сделать это из собственного любопытства, но прежде всего сознавая, что христианство около двух тысяч лет определяло пути нашей западной культуры.
К тому же я, хотя и довольно давно, изучал математику и естественные науки, так что, читая Евангелия, поневоле задавался вопросом: а может ли быть такое? Можно ли ходить по воде? Можно ли оживить человека, умершего четыре дня назад? Может ли женщина забеременеть без спермы (с точки зрения биологической младенец в таком случае должен быть клоном, а Иисус — женщиной)?
И наконец, поскольку я кинорежиссер, то наряду с критериями, имеющими хождение в теологии, я руководствовался еще одним необычным критерием, чтобы определить, что в Евангелиях правда, а что неправда. Если у меня нет никакой возможности представить описываемые в них события как реальные, если я могу их инсценировать только с помощью digital special effects, компьютерных спецэффектов, или изобретательного монтажа, тогда я не поверю, что эти события случились на самом деле.
С таким подходом к Новому Завету я связываю надежду проникнуть в суть того, что скрывается за текстом Евангелий — если таким образом вообще можно что-то обнаружить. Я вполне отдаю себе отчет в том факте, что — как заметила однажды Жер-мен Тийон — «между тем, что в действительности случается, и робким воспроизведением случившегося, которое мы называем историей, лежит глубокая пропасть».
Я не сомневаюсь в том, что Иисус жил на свете. Но точно не известно, когда он родился. В настоящее время предполагают, что рождение Иисуса произошло за три или четыре года до «нулевого» — даже папа Бенедикт XVI придерживается этой даты. Нам также известно, что римляне осудили его на смерть, а именно в годы правления императора Тиберия. Об этом есть запись государственного чиновника и заметка историка Тацита. В своих «Анналах» Тацит пишет, что некий Христос был приговорен Понтием Пилатом к смертной казни. Экзекуция состоялась где-то между 30 и 33 годами н.э.
Все остальное — предмет дискуссии. Я погружался в эту материю почти двадцать лет, не упуская из виду исходной точки: что останется в результате, если изъять у евангелистов повествовательные приемы и политический spin? Иначе говоря: кто был Иисус на самом деле и чего он добивался?
Ребята, это что, известный кинорежисер? Создатель "Вспомнить все" и "Звездный десант"?
Да, это он, режиссер этих фильмов.
Коллеги, м.б. в эмиграции я отстал от жизни, но мне казалось прежде, что перевод должен быть с голландского, а в конце каждой главы (согласно европейской традиции) помещают не "комментарии к главе", а примечания. Как вам кажется?
По нормальной мировой современной традиции примечания делают постраничными - так читать во сто раз удобнее, чем шастать с одного места книги на второе... Это от убожества полиграфии примечания стали относить в конец книг - и их потому мелким шрифтом печатали... Ну а сейчас-то зачем так делать?
В Библеистике еще один "експерт" появился. Про хождение Иисуса по воде он говорит : "Идти по воде аки по суху, как Иисус или Петр, конечно, нельзя — это бессмыслица." А про чудесное размножение хлеба и рыбы такое говорит наш "експерт": "Такое «чудо» невозможно. Иисус никогда не смог бы превратить пять хлебов в сотни, он не Гарри Поттер." железные аргументы.
Зачем браться за дело, о котором не имеешь понятия. Это то же самое, если бы боксер размышлял о физике космоса, а фермер шел в политику.