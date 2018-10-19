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Верховен - Иисус из Назарета

Пол Верховен - в сотрудничестве с Робом ван Схеерсом - Иисус из Назарета
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology
Почему деятель кино воображает, будто может еще что-то добавить к спорам, которые ведутся уже две тысячи лет! Этот (справедливый) вопрос возникает всякий раз, когда заходит речь о моей увлеченности Иисусом. Обычно я привожу в пример нидерландского писателя Виллема Херманса, которому благодаря драматургическому взгляду удалось лучше историков прочувствовать некоторые события времен Второй мировой войны. У него сразу возникли вопросы к личности Фридриха Вейнреба, потому что Херманс как драматург разглядел, что в истории, изложенной в книге Вейнреба, все слишком хорошо сходится, чтобы быть правдой.
Нехватало хаоса, все выглядело чересчур обтекаемо. Именно Херманс первым заговорил также о тесных связях принца Бернарда с Кристианом Линдемансом, более известным как предатель Кинг Конг. Только в 1986 году профессор Лу де Йонг признал, что, не будучи историком, Херманс оказался проницательнее его.
Я попробовал взглянуть на Новый Завет глазами драматурга. Мне это казалось подходящим способом определить, какие детали, перестановки, метафоры и сюжетные линии использованы в нем для построения драматургической композиции. Ведь Новый Завет тоже представляет собой род развлечения, евангелисты тоже продумывали: как задержать внимание читателя, как привлечь слушателя на свою сторону, как понравиться публике? Или: что лучше опустить, потому что это «неприятно» либо — с точки зрения политической — небезопасно?

Пол Верховен - в сотрудничестве с Робом ван Схеерсом - Иисус из Назарета

Пер. с нидерландского В.В. Ошиса; послесловие Н.В. Шабурова.
М: Издательство «Весь Мир», 2017. — 304 с. + карты
ISBN 978-5-7777-0629-4

Пол Верховен - в сотрудничестве с Робом ван Схеерсом - Иисус из Назарета - Содержание

  • Предисловие (Роб ван Схеерс)
  • Введение
Глава I. Мое путешествие в поисках исторического Иисуса
  • Глазами драматурга
  • Иисус, человек со всеми его отправлениями
  • Мое расставание с божественным Иисусом
  • Присмотримся к источникам: Марк
  • Матфей и Лука
  • Иоанн
  • Павел
  • Библейские апокрифы
  • Исторические источники
  • Теологические источники
  • Назад в кино
  • Палестина под властью римлян
  • Комментарии к главе I
Глава II. Зачатие и юность Иисуса
  • Мария из Назарета
  • Об отце и сыне
  • Комментарии к главе II
Глава III. Иоанн Креститель и Иисус
  • В учении у Крестителя
  • Адвокат Крестителя
  • Разрыв с Иоанном Крестителем
  • Комментарии к главе III
Глава IV. Проповедование Иисусом Царства Божьего
  • Вступление
  • Искушения в пустыне
  • Бог
  • Притчи
  • Подобия, сравнения, иносказания
  • Комментарии к главе IV
Глава V. Иисус-экзорцист
  • Первый случай экзорцизма
  • Иисус во гневе?
  • Дыра в крыше
  • Роковой соблазн
  • Комментарии к главе V
Глава VI. Иисус в бегах
  • Скрытое бегство
  • Апостолы?
  • Без хлеба, но с рыбой
  • Бунт
  • Еще одно невозможное чудо
  • Имеет ли герой право на бегство?
  • Комментарии к главе VI
Глава VII Преображение
  • Вступление
  • Царство Божие — немедленно
  • Преображение
  • Миропомазание в Вифании и вход в Иерусалим .
  • Наместник Бога
  • И снова — преображение
  • Комментарии к главе VII
Глава VIII. Противостояние
  • Заочно осужденный
  • Комментарии к главе VIII
Глава IX. Убиение Лазаря
  • Рассказ
  • Два дня промедления
  • Выбор Иисуса
  • Слова евхаристии
  • Антикульминация
  • Обретение меча
  • Радикализация
  • Комментарии к главе IX
Глава X. Последний день жизни Иисуса
  • Safehouse
  • Тайная вечеря
  • Масличная гора
  • Действительно ли ученики бежали?
  • Допрос
  • Распятие
  • Тело Иисуса
  • Комментарии к главе X
Глава XI. Предатель
  • Иисус является Двенадцати
  • Отступник среди учеников
  • Агент-провокатор
  • Комментарии к главе XI
Эпилог
  • Комментарии к Эпилогу
Приложение А
  • Тайное Евангелие от Марка
  • Комментарии к Приложению A
Приложение В
  • Выбирал ли Иисус своих двенадцать учеников?
  • Комментарии к Приложению В
Литература
Послесловие (Николай Шабуров)

Пол Верховен - в сотрудничестве с Робом ван Схеерсом - Иисус из Назарета - Глава I Мое путешествие в поисках исторического Иисуса

Новый Завет стал результатом многовекового христианского редактирования - переписывания, добавлений, вуалирования или просто исключения обыденных вещей. Мое честолюбивое намерение — освободить жизнеописание Иисуса от всех небылиц и наслоений, spin, как называют это в политике. Сделать это из собственного любопытства, но прежде всего сознавая, что христианство около двух тысяч лет определяло пути нашей западной культуры.
К тому же я, хотя и довольно давно, изучал математику и естественные науки, так что, читая Евангелия, поневоле задавался вопросом: а может ли быть такое? Можно ли ходить по воде? Можно ли оживить человека, умершего четыре дня назад? Может ли женщина забеременеть без спермы (с точки зрения биологической младенец в таком случае должен быть клоном, а Иисус — женщиной)?
И наконец, поскольку я кинорежиссер, то наряду с критериями, имеющими хождение в теологии, я руководствовался еще одним необычным критерием, чтобы определить, что в Евангелиях правда, а что неправда. Если у меня нет никакой возможности представить описываемые в них события как реальные, если я могу их инсценировать только с помощью digital special effects, компьютерных спецэффектов, или изобретательного монтажа, тогда я не поверю, что эти события случились на самом деле.
С таким подходом к Новому Завету я связываю надежду проникнуть в суть того, что скрывается за текстом Евангелий — если таким образом вообще можно что-то обнаружить. Я вполне отдаю себе отчет в том факте, что — как заметила однажды Жер-мен Тийон — «между тем, что в действительности случается, и робким воспроизведением случившегося, которое мы называем историей, лежит глубокая пропасть».
Я не сомневаюсь в том, что Иисус жил на свете. Но точно не известно, когда он родился. В настоящее время предполагают, что рождение Иисуса произошло за три или четыре года до «нулевого» — даже папа Бенедикт XVI придерживается этой даты. Нам также известно, что римляне осудили его на смерть, а именно в годы правления императора Тиберия. Об этом есть запись государственного чиновника и заметка историка Тацита. В своих «Анналах» Тацит пишет, что некий Христос был приговорен Понтием Пилатом к смертной казни. Экзекуция состоялась где-то между 30 и 33 годами н.э.
Все остальное — предмет дискуссии. Я погружался в эту материю почти двадцать лет, не упуская из виду исходной точки: что останется в результате, если изъять у евангелистов повествовательные приемы и политический spin? Иначе говоря: кто был Иисус на самом деле и чего он добивался?
Views 406
Rating 4.0 / 5
Added 19.10.2018
Author brat Oleksiy
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4.0/5 (3)

Comments (5 comments)

P
palatinus 7 years ago

Ребята, это что, известный кинорежисер? Создатель "Вспомнить все" и "Звездный десант"?
E
esxatos 7 years ago

Да, это он, режиссер этих фильмов.
T
tarasenko 7 years ago

Коллеги, м.б. в эмиграции я отстал от жизни, но мне казалось прежде, что перевод должен быть с голландского, а в конце каждой главы (согласно европейской традиции) помещают не "комментарии к главе", а примечания. Как вам кажется?
E
esxatos 7 years ago

По нормальной мировой современной традиции примечания делают постраничными - так читать во сто раз удобнее, чем шастать с одного места книги на второе... Это от убожества полиграфии примечания стали относить в конец книг - и их потому мелким шрифтом печатали... Ну а сейчас-то зачем так делать?

 
B
brat Andron 7 years ago

В Библеистике еще один "експерт" появился. Про хождение Иисуса по воде он говорит : "Идти по воде аки по суху, как Иисус или Петр, конечно, нельзя — это бессмыслица."  А про чудесное размножение хлеба и рыбы такое говорит наш "експерт": "Такое «чудо» невозможно. Иисус никогда не смог бы превратить пять хлебов в сотни, он не Гарри Поттер." железные аргументы.

 

Зачем браться за дело, о котором не имеешь понятия. Это то же самое, если бы боксер размышлял о физике космоса, а фермер шел в политику.

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