Я попробовал взглянуть на Новый Завет глазами драматурга. Мне это казалось подходящим способом определить, какие детали, перестановки, метафоры и сюжетные линии использованы в нем для построения драматургической композиции. Ведь Новый Завет тоже представляет собой род развлечения, евангелисты тоже продумывали: как задержать внимание читателя, как привлечь слушателя на свою сторону, как понравиться публике? Или: что лучше опустить, потому что это «неприятно» либо — с точки зрения политической — небезопасно?

Нехватало хаоса, все выглядело чересчур обтекаемо. Именно Херманс первым заговорил также о тесных связях принца Бернарда с Кристианом Линдемансом, более известным как предатель Кинг Конг. Только в 1986 году профессор Лу де Йонг признал, что, не будучи историком, Херманс оказался проницательнее его.

Почему деятель кино воображает, будто может еще что-то добавить к спорам, которые ведутся уже две тысячи лет! Этот (справедливый) вопрос возникает всякий раз, когда заходит речь о моей увлеченности Иисусом. Обычно я привожу в пример нидерландского писателя Виллема Херманса, которому благодаря драматургическому взгляду удалось лучше историков прочувствовать некоторые события времен Второй мировой войны. У него сразу возникли вопросы к личности Фридриха Вейнреба, потому что Херманс как драматург разглядел, что в истории, изложенной в книге Вейнреба, все слишком хорошо сходится, чтобы быть правдой.

Пол Верховен - в сотрудничестве с Робом ван Схеерсом - Иисус из Назарета - Содержание

Предисловие (Роб ван Схеерс)

Введение

Глава I. Мое путешествие в поисках исторического Иисуса

Глазами драматурга

Иисус, человек со всеми его отправлениями

Мое расставание с божественным Иисусом

Присмотримся к источникам: Марк

Матфей и Лука

Иоанн

Павел

Библейские апокрифы

Исторические источники

Теологические источники

Назад в кино

Палестина под властью римлян

Комментарии к главе I

Глава II. Зачатие и юность Иисуса

Мария из Назарета

Об отце и сыне

Комментарии к главе II

Глава III. Иоанн Креститель и Иисус

В учении у Крестителя

Адвокат Крестителя

Разрыв с Иоанном Крестителем

Комментарии к главе III

Глава IV. Проповедование Иисусом Царства Божьего

Вступление

Искушения в пустыне

Бог

Притчи

Подобия, сравнения, иносказания

Комментарии к главе IV

Глава V. Иисус-экзорцист

Первый случай экзорцизма

Иисус во гневе?

Дыра в крыше

Роковой соблазн

Комментарии к главе V

Глава VI. Иисус в бегах

Скрытое бегство

Апостолы?

Без хлеба, но с рыбой

Бунт

Еще одно невозможное чудо

Имеет ли герой право на бегство?

Комментарии к главе VI

Глава VII Преображение

Вступление

Царство Божие — немедленно

Преображение

Миропомазание в Вифании и вход в Иерусалим .

Наместник Бога

И снова — преображение

Комментарии к главе VII

Глава VIII. Противостояние

Заочно осужденный

Комментарии к главе VIII

Глава IX. Убиение Лазаря

Рассказ

Два дня промедления

Выбор Иисуса

Слова евхаристии

Антикульминация

Обретение меча

Радикализация

Комментарии к главе IX

Глава X. Последний день жизни Иисуса

Safehouse

Тайная вечеря

Масличная гора

Действительно ли ученики бежали?

Допрос

Распятие

Тело Иисуса

Комментарии к главе X

Глава XI. Предатель

Иисус является Двенадцати

Отступник среди учеников

Агент-провокатор

Комментарии к главе XI

Эпилог

Комментарии к Эпилогу

Приложение А

Тайное Евангелие от Марка

Комментарии к Приложению A

Приложение В

Выбирал ли Иисус своих двенадцать учеников?

Комментарии к Приложению В

Литература

Послесловие (Николай Шабуров)

Пол Верховен - в сотрудничестве с Робом ван Схеерсом - Иисус из Назарета - Глава I Мое путешествие в поисках исторического Иисуса

Новый Завет стал результатом многовекового христианского редактирования - переписывания, добавлений, вуалирования или просто исключения обыденных вещей. Мое честолюбивое намерение — освободить жизнеописание Иисуса от всех небылиц и наслоений, spin, как называют это в политике. Сделать это из собственного любопытства, но прежде всего сознавая, что христианство около двух тысяч лет определяло пути нашей западной культуры.

К тому же я, хотя и довольно давно, изучал математику и естественные науки, так что, читая Евангелия, поневоле задавался вопросом: а может ли быть такое? Можно ли ходить по воде? Можно ли оживить человека, умершего четыре дня назад? Может ли женщина забеременеть без спермы (с точки зрения биологической младенец в таком случае должен быть клоном, а Иисус — женщиной)?

И наконец, поскольку я кинорежиссер, то наряду с критериями, имеющими хождение в теологии, я руководствовался еще одним необычным критерием, чтобы определить, что в Евангелиях правда, а что неправда. Если у меня нет никакой возможности представить описываемые в них события как реальные, если я могу их инсценировать только с помощью digital special effects, компьютерных спецэффектов, или изобретательного монтажа, тогда я не поверю, что эти события случились на самом деле.

С таким подходом к Новому Завету я связываю надежду проникнуть в суть того, что скрывается за текстом Евангелий — если таким образом вообще можно что-то обнаружить. Я вполне отдаю себе отчет в том факте, что — как заметила однажды Жер-мен Тийон — «между тем, что в действительности случается, и робким воспроизведением случившегося, которое мы называем историей, лежит глубокая пропасть».

Я не сомневаюсь в том, что Иисус жил на свете. Но точно не известно, когда он родился. В настоящее время предполагают, что рождение Иисуса произошло за три или четыре года до «нулевого» — даже папа Бенедикт XVI придерживается этой даты. Нам также известно, что римляне осудили его на смерть, а именно в годы правления императора Тиберия. Об этом есть запись государственного чиновника и заметка историка Тацита. В своих «Анналах» Тацит пишет, что некий Христос был приговорен Понтием Пилатом к смертной казни. Экзекуция состоялась где-то между 30 и 33 годами н.э.

Все остальное — предмет дискуссии. Я погружался в эту материю почти двадцать лет, не упуская из виду исходной точки: что останется в результате, если изъять у евангелистов повествовательные приемы и политический spin? Иначе говоря: кто был Иисус на самом деле и чего он добивался?