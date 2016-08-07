Верховский - Политическое православие
Мировоззрениe русских православных националистов, основывающих свою националистическую идеологию на православии.
Предметом этой книги является идеология тех групп, которые могут быть объединены определением «православные националисты», а также место православно-националистической идеологии в Русской Православной Церкви (РПЦ) и в общем идеологическом спектре современной России. Необходимо сразу оговориться, что термин «православные националисты» следует пока понимать как условное обозначение определенного круга групп и изданий, характеризующегося не только сочетанием православия и национализма, но и более или менее явным приоритетом первого перед вторым.
Точнее рассматриваемый круг будет очерчен ниже. Этот термин нужно рассматривать как сугубо политический, как попытку определить некоторое подмножество в движении русских националистов. Содержание же идеологии православных националистов будет постепенно раскрываться по ходу изложения. Так что, наверное, лишь к концу книги станет в полной мере ясно, какое значение вкладываем мы в этот термин .
Не должно вызывать удивления, что русские националисты, будь то крайне радикальные (вплоть до биологического расизма), будь то весьма умеренные (вплоть до так называемого центризма), сейчас в большинстве своем тяготеют в религиозном плане к православию. Лишь относительно немногочисленные группы явно провозглашают себя (нео)язьгческими.
«Перестроечный» национализм был весьма динамичен: люди тогда быстро меняли политические взгляды, идеологии, а порой и религию. В течение первой половины 90-х годов идеологический спектр русского национализма стабилизировался. Серединой десятилетия для православных националистов следует считать кончину митрополита Иоанна (Снычева), духовного отца всего направления . Конечно, изменения происходили и происходят, но уже далеко не столь бурные. Именно поэтому мы решили ограничиться в этой книге именно второй половиной 90-х, к тому же, первая половина и описана пока лучше.
Устанавливая конкретные временные границы, мы сочли, что начать можно с парламентской кампании 1995 года, а закончить — концом 2001 года, где очевидная идеологическая веха — 11 сентября. В ходе работы над книгой материал подбирался именно в этих временных рамках, но частичная обработка последующего материала показала, что по меньшей мере в первый год после 11 сентября особых перемен не произошло, хотя,конечно, начались и новые интересные дискуссии. Цитаты 2002 года включались только в тех случаях, когда они явно не отражали изменения взглядов автора.
Православие для многих российских политических и общественных групп, в том числе и для националистических, не играет существенной роли, оставаясь не более чем атрибутом этничности и державное -ти, культурной или цивилизационной идентичности. Такие группы (большие и малые) проявляют уважение к православию, но никак на него реально не опираются в своем идеологическом самоопределении.
В первую очередь это относится к таким крупным политическим силам, как Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). На аналогичных позициях стояло всегда движение «Держава», возглавлявшееся сперва Александром Руцким, а затем (после избрания Руцкого губернатором Курской области) Константином Затулиным. Наконец, тоже можно сказать и о бывшем идеологе КПРФ Алексее Подберезкине. При этом ЛДПР и «Держава», безусловно, являются имперско-наци-оналистическими организациями, а КПРФ и группировка Подберезкина заметно склоняются к тому же. Пожалуй, к этому списку надо добавить партию «Народная воля» Сергея Бабурина (основана в самом конце 2001 года преимущественно на базе его же Российского общенародного союза) и подобные организации, включая, наверное, Народную партию Геннадия Райкова. (Из ранее активных организаций в этом же ряду стоит отметить Национально-республиканскую партию Николая Лысенко. Когда-то Лысенко был готов даже драться за православие (с о. Глебом Якуниным), потом остыл, а недавно стал пропагандистом ислама).
Верховский Александр Маркович - Политическое православие: Русские православные националисты и фундаменталисты, 1995—2001 гг.
Александр Верховский. — М.: Центр «Сова», 2003. — 316 с. (Научное издание)
ISBN 5-98418-001-4
Александр Верховский - Политическое православие - Содержание
Введение
I. Основные объединения и их краткая история
- Организации и издания
- Политическая история
II. Сравнительный анализ идеологии
-
Место России в мире
-
Антизападничество
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Отношение к исламу
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Антисемитизм и всемирный заговор
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Апокалиптические ожидания
-
Радикальный православный антиглобализм (штрих-коды, ИНН и т.д.)
-
Место Церкви в обществе
-
Монархизм и демократия
-
Экономические воззрения
-
Границы России
II. Взаимосвязь этнической и религиозной идентичности
-
Свобода совести и отношение к «сектам»
-
Понятие прав человека
-
Отношение к насилию
-
Отношение к Ельцину и Путину
-
Отношение к КПРФ
-
Рецепты для региональных войн: Чечня, Балканы, Израиль
-
Наиболее обсуждаемые вероисповедания — католицизм и неоязычество
-
Восприятие экуменизма и «церковных либералов»
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Отношение к церковному руководству РПЦ и к РПЦЗ
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Проблемы календаря и языка богослужения
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Канонизационные инициативы
III. Общая характеристика
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Резюме сравнительного анализа
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Попытки определения
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Русский православный фундаментализм
Заключение. Перспективы православного национализма и фундаментализма
Избранная литература
Указатель организаций
Указатель изданий
Указатель имен
Избранная литература
Указатель организаций
Указатель изданий
Указатель имен
Александр Верховский - Политическое православие - Введение
Гораздо более прохладное отношение к православию демонстрируют такие крупные группировки радикальных националистов, как Партия свободы Юрия Беляева и Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова (особенно после раскола с Александром Дугиным). Эти организации об РПЦ отзываются без симпатий, с большей или меньшей последовательностью подчеркивают свою светскость, что только усиливаетих этническое восприятие православия. (Нечего и говорить о созданной уже в 2002 году Национально-державной партии России: там программно православных почти нет.)
Иная ситуация складывается в ряде националистических группировок, отнюдь не декларирующих светскости, но мало опирающихся на православие по существу. В первую очередь, речь идет о Русском национальном единстве (РНЕ) Александра Баркашова, расколовшемся в 2000— 2001 году на несколько частей разных размеров. Роль православия в программных документах и текстах РНЕ была минимальна, а в устной риторике и статьях православие чуть ли не в равных пропорциях смешивалось с неоязьгческими и даже восточными религиозными и парарелиги-озными представлениями. В результате религиозная компонента идеологии РНЕ оказалась совершенно не содержательной и, тем самым, несущественной для идеологии в целом.
Баркашовцы (но не активисты других ветвей РНЕ) принимают активное участие в торжествах, посвященных годовщинам обретения мощей св. Серафима Саровского, начиная с самого переноса мощей, то есть с 1991 года . Но при этом в программных документах РНЕ и его осколков отсутствует очень распространенное в российских политических программах требование укрепления роли Русской Православной Церкви, что, соответственно, означает вполне заметное недоброжелательство по отношению к последней. Да это и неудивительно: РПЦ лояльна к власти, а РНЕ — радикально-оппозиционная организация, причем ставящая политические соображения явно выше религиозных. Сама же РПЦ уже давно полуофициально осудила РНЕ как неправославное движение.
Впрочем, РНЕ всегда исповедовало православие по-своему. Как сказано в их доныне действующем программном документе:
Члены РНЕ в своей жизни опираются на те старые, присущие раннему средневековью формы православия, которые служили нашим предкам духовной основой при создании и укреплении Русского государства .
Формы эти деятели РНЕ определяли, разумеется, сами, за что их постоянно обличали действительно православные националисты .
С 2001 года, после раскола, ситуация стала постепенно меняться в сторону усиления роли православия в группировках, формировавшихся на развалинах единого РНЕ, но этот процесс в основном выходит за хронологические рамки нашего исследования, и поэтому РНЕ исключается нами из дальнейшего рассмотрения.
Еще одной большой группой организаций, изданий и отдельных деятелей, которую мы не готовы рассматривать именно как православно-националистическую, являются адепты российской «новой правой», пропагандисты «консервативной революции». Эти идеи, весьма эффективно популяризированные в России Александром Дугиным, не то чтобы несовместимы с православием, но на практике вытесняют последнее из идеологии конкретной группы.
Сам Дугин — старообрядец (точнее — единоверец), но православной его политическую философию и практику назвать трудно . Яркий пример отхода от православия — группировка Русский национальный союз Алексея Вдовина и Константина Касимовского. Начинала она, после выделения из Васильевской «Памяти» в 1993 году, с радикального православного национализма, но очень быстро увлеклась «консервативной революцией» (см. их журнал «Нация»), а заодно и культивированием «скинхедов» (тогда еще малочисленных), так что с 1998 года православие было забыто, соответственно, сменились и политические союзники, и венцом этого процесса стало переименование в Русскую национал-социалистическую партию и переориентация на чистый расизм. (Сейчас и партии тоже нет, а есть неформальная группа вокруг Касимовского, но его личную идейную эволюцию мы здесь не рассматриваем.) Нечто подобное, только еще быстрее, произошло и с Народной национальной партией Александра Иванова (Сухаревского).
Благодаря талантам Дугина «консервативная революция» обрела столь широкую популярность, что элементы этой идеологии можно обнаружить чуть ли не у всех русских националистов, но у наиболее последовательных «новых правых» православие, действительно, находится на втором плане в их хитроумных теоретических построениях. Наглядный пример — Александр Проханов. Таких деятелей, их издания и группировки мы не готовы относить к православному национализму.
И — скорее для сравнения — включили в наш анализ лишь один кружок (или скорее, несколько взаимосвязанных кружков) «новой правой» ориентации, самый православный — «православных опричников»: Опричное братство преп. Иосифа Волоцкого и связанные с ним издания «Царский опричник», «Русский партизан», «Просветитель».
Еще одной «пограничной» группой, которую мы решили не рассматривать в нашем анализе, является группа Егора Холмогорова и Константина Крылова. Они постепенно становятся все более заметными фигурами в русском национализме (газета «Спецназ России», сайт «Традиция» (www.traditio.ru), в первой половине 2003 года — еженедельник «Консерватор» и т.д.), но по-прежнему совершенно изолированы от основного движения православных националистов.
Еще одной «пограничной» группой, которую мы решили не рассматривать в нашем анализе, является группа Егора Холмогорова и Константина Крылова. Они постепенно становятся все более заметными фигурами в русском национализме (газета «Спецназ России», сайт «Традиция» (www.traditio.ru), в первой половине 2003 года — еженедельник «Консерватор» и т.д.), но по-прежнему совершенно изолированы от основного движения православных националистов.
В принципе, достаточным объяснением является уже то, что Холмогоров со товарищи ориентируются не на РПЦ и даже не на Русскую Православную Церковь Зарубежом (РПЦЗ), но на «суздальский раскол» — Русскую Православную Автономную Церковь (РПАЦ) митр. Валентина (Русанцева) . Но, вероятно, имеет значение также и принципиальное отвержение Холмогоровым и Крыловым всего уже сложившегося строя национал-патриотической мысли. Их группа слишком изолирована в интеллектуальном смысле, чтобы имело смысл включать ее в наш анализ.
И наконец, мы не включили в наше рассмотрение ультраконсервативные и фундаменталистские тенденции, развивающиеся преимущественно в монастырях и части приходов, но остающиеся (пока?) строго внутрицерковным феноменом и практически никак не проявляющиеся в общественной жизни. Исключения будут особо отмечены в тексте.
Таким образом, мы намерены ограничиться изучением тех общественных деятелей и групп, которые сами идентифицируют себя как церковные. Они образуют, пусть далеко не единый, но вполне обозримый и в какой-то степени мировоззренчески целостный круг. Конечно, мы рассматриваем этих людей и эти группы не как религиозных деятелей, но как общественно-политических. Соответственно, с одной стороны, их позиции и их деятельность соотносятся с программами и деятельностью больших и малых политических партий. С другой стороны, идеология и практика православных националистов соотносятся с мировоззренческими позициями РПЦ.
Мы исходим из того, что основные политические партии не нуждаются в представлении (а второстепенные партии в этой книге почти и не будут упоминаться). А вот об РПЦ этого сказать нельзя. Конечно, Церковь не вовсе обойдена вниманием политологов, да и не является она предметом изучения в данной книге , но нам представляется, что взгляды Патриарха, постоянных членов Синода, отдельных епископов по многим вопросам не так уж широко известны или хотя бы ясно осознаны, так что мы будем их кратко описывать в той степени, в которой это необходимо для верного понимания взглядов самих православных националистов.
Здесь необходимо оговорить терминологию, употребляемую в этой книге по отношению к Церкви. Когда мы пишем «Русская Православная Церковь», «Церковь» или «РПЦ», мы имеем в виду Русскую Православную Церковь или, иначе, Московский Патриархат.
Мы не затрагиваем дискуссию о каноничности Московского Патриархата в сравнении с иными православными юрисдикциями, которые называются своими принятыми названиями (РПЦЗ, РПАЦ и т.д.). Когда мы пишем «Московская Патриархия», мы имеем в виду не только совокупность церковных учреждений, непосредственно подчиняющихся Патриарху и расположенных в Чистом переулке, но также и другие высшие церковные учреждения, то есть Синод, Отдел внешних церковных связей (ОВЦС), Синодальную богословскую комиссию и др., а также их лидеров и представителей, однако только в тех случаях, когда они выражают (насколько можно понять) не свою личную точку зрения, а согласованную точку зрения церковного руководства.
Мы отдаем себе отчет в том, что нашим предметом являются, строго говоря, не настроения некой среды, а настроения ее активной, пишущей части. Интересно было бы сравнить мировоззрение авторов и читателей.
Круг читателей, впрочем, тоже нуждается в определении: стоит ли считать православными националистами всех, кто более или менее регулярно и с некоторой долей симпатии читает соответствующие газеты, журналы и листки, или только тех, кто хоть какими-то действиями подтвердил свою солидарность с авторами? Можно предположить, что есть определенная разница между этими широким и узким кругами.
Но подобного социологического исследования мы не проводили, и, насколько нам известно, никто его до сих пор не проводил.
Но подобного социологического исследования мы не проводили, и, насколько нам известно, никто его до сих пор не проводил.
Впрочем, и провести его сложно. Православные националисты — небольшое подмножество «практикующих православных», которые, в свою очередь, составляют небольшую долю населения страны: во второй половине 90-х людей, идентифицирующих себя как православных верующих, причем верующих в Иисуса Христа, а не в некую высшую силу, и либо посещающих церковь раз в месяц, либо часто молящихся, оказалось около 6% . Изучать посредством социологических опросов внутреннюю дифференциацию среди них невозможно. А исследования конкретных групп (например, прихожан одного или нескольких храмов) вряд ли что-то дадут: прихода слишком разнятся по мировоззренческому составу. Вероятно, эффективнее было бы интервьюировать участников соответствующих митингов или посетителей соответствующих книжных магазинов, но нам такие исследования неизвестны.
Описание идеологии — сложный процесс, тем более, если речь идет о конгломерате групп, сходящихся и расходящихся друг с другом по самым различным вопросам. Чтобы сделать такое описание по возможности более ясным, изложение будет вестись в следующем порядке.
Для начала будут описаны те группы, которые станут основными, хотя и не единственными, объектами нашего анализа. Далее тексты, относящиеся к интересующим нас группам, будут сопоставляться по целому ряду тематических блоков. Эти блоки взаимосвязаны, поэтому, увы, просто невозможно вести изложение так, чтобы не забегать постоянно вперед. Для читателей, в какой-то степени знакомых с проблематикой, затрагиваемой в нашем анализе, это, надеемся, не составит затруднений. Остальным придется в некоторых случаях для достижения ясности прочитывать не один блок, а сразу несколько.
Но в целом тематические блоки более или менее естественно распределены по следующим мегаблокам: Россия и ее враги, антиглобализм; место Церкви в обществе; политические идеалы; реальные политические взгляды; условно выделяемые «внутрицерковные» проблемы. Затруднительно, да, наверное, и не нужно составлять некую «сводную таблицу» отношения всех интересующих нас персон и групп ко всем интересующим нас вопросам. Но все важные различия будут обязательно отмечены. Так же, как и общие позиции, по которым нет дискуссий.
Отметим, что приводимые в книге цитаты, как правило — далеко не единственно возможные. Даваемое нами описание основано на изучении большого количества публикаций, цитаты же приводятся в основном с двумя целями — привести оригинальную формулировку там, где она достаточно четка, и дать представление об эмоциональном и стилистическом обрамлении обсуждаемых идей.
И только проведя неизбежно длинный сравнительный анализ по всем этим блокам, мы сможем перейти к каким-то обобщениям. Только после этого можно будет перейти к обсуждению вопроса о том, какое все-таки название лучше подходит описываемой совокупности православных групп — националисты, фундаменталисты, интегристы и т.д. Этот вопрос давно является предметом дискуссий, и мы не можем определиться с терминами до того, как проведем конкретное сравнительное исследование. То, что рассматриваемые группы могут быть названы националистическими, вытекает из всей нашей предыдущей исследовательской работы, так что, это определение может быть принято в качестве первоначального наименования и будет также обсуждаться в гл. II 11. А вот все остальные определения станут предметом обсуждения в главах III.2 и III.З.
В заключении предметом краткого обсуждения станут перспективы рассматриваемого движения и его значение для Церкви и всего современного российского общества.
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