Большинство из нас признает, что идеальных браков или совершенных супругов не существует. Мы знаем также, что хорошее супружество требует усилий и напряженной работы. Однако в трудные времена или в разгар жизненной борьбы, мы можем обо всем этом забыть. Забыть данное перед Богом и людьми обещание любить супруга в добрые и трудные времена. Когда все хорошо, любить легко, но, когда приходят трудности, мы часто не знаем, как продолжать любить, испытывая гнев, боль, страх или не чувствуя себя любимыми. Мы также не совсем хорошо представляем себе, как именно проявлять эту любовь. Просто никак не реагировать? Простить и забыть? Или проявить любовь более действенно?

Исследования показывают, что результаты этих исканий не очень утешительны. В настоящее время число разводов в среде тех, кто считает себя рожденными свыше христианами, несколько больше, трудностями чем среди остального населения нашей страны. Я каждый день консультирую христиан, столкнувшихся с проблемами и в браке или не чувствующими себя счастливыми в нем. Желание расторгнуть брак, не приносящий одному из супругов удовлетворения, или в котором возникли трудности, становится настоящим искушением. И одни верующие все чаще поддаются ему, выбирая развод (хотя многие из них прекрасно знают, что Божья воля — оставаться в браке и преодолевать возникающие трудности), другие сохраняют брак, но только формально, — на самом же деле в их сердцах давно царит холод по отношению к своему партнеру и к Богу, «приказ» Которого не расторгать союз, принесший им столько проблем, они стараются исполнять.

Лесли Верник - Как поступать правильно, когда ваш супруг поступает неправильно

2013. — 232 с.

ISBN 1-57856-397-6 (англ.)

ISBN 978-5-904737-94-8 (рус.)

Лесли Верник - Как поступать правильно, когда ваш супруг поступает неправильно - ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Слова благодарности

Введение

Глава 1. Зачем учиться поступать правильно?

Глава 2. Что обнаруживают во мне ошибки моего партнера по браку?

Глава 3. От негативной реакции

Глава 4. Храни сердце твое

Глава 5. Сосредоточьте свое внимание на Боге

Глава 6. Осознайте силу свободы выбора

Глава 7. Изберите путь духовного роста

Глава 8. Изберите путь любви

Глава 9. Дары любви

Глава 10. Благословения правильно сделанного выбора

Ссылки и примечания