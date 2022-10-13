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Версальский дворец - Версаль

Музеи мира - Версальский дворец. Версаль
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art
Версальский дворец уникальная жемчужина Версаля, известного всему миру как загородная парадная резиденция французских королей. Его история началась со скромного охотничьего замка (1623) Людовика XІІІ. В эпоху Людовика XIV замок был преобразован в дворцово-парковый ансамбль (1682). Сверкающую великолепием резиденцию «Короля-солнце» возводили Луи Лево (1612-1670) и Жюль Ардуэн-Мансар (1646-1708) с участием лучших скульпторов и золотильщиков, регулярный парк был разбит Андре Ленотром (1613-1700). При Людовике XVI декораторы добавили ансамблю модного блеска, а Юбер Робер (1733-1808) заново оформил парк в популярном тогда англо-китайском стиле. Органичная целостность замысла и гармония архитектурных форм, искусно вписанных в природный ландшафт, сделали Версальский лворец образцом для загородных резиленций европейских монархов.
Создание в Версальском дворце музея связано с событиями Великой французской революции (1789-1792). Когда с началом революции Людовик XVІ покинул Версаль, дворец был конфискован и Национальное учредительное собрание решало вопрос о его дальнейшем использовании. Для сокращения расходов на содержание комплекса часть мебели и зеркала были проданы на аукционах, дворец и парк планировалось сдать в аренду, скульптуру переплавить на пушки, а художественные сокровища передать в Лувр, только что ставший национальным музеем (1793). Для Версальского дворца сохранение коллекций было вопросом выживания, и местные жители выступили с ходатайством создать второй музей. После бурных дебатов Национальное собрание решило оставить дворец во владении республики и открыть в нем Центральный музей искусств Версаля (1794). С этого времени дворец стал хранилищем художественных ценностей, изъятых республиканцами из упраздненных церквей и домов репрессированных аристократов, что составило основу музейного фонда. Восстановлением дворца, пришедшего за годы революции в упадок, занимался глава департамента Сены и Уазы АндреЛюмон (1764-1838), а формированием музейных коллекций марсельский буржуа Хыо Лагар. Сформировав совет попечителей и назначив куратором живописной коллекции художника Луи-Жака Люрамо (1733-1796), Лагар стал первым руководителем версальского музея, открытого в 1796 году.
В 1797 году судьба музея резко изменилась. Дирекция Лувра предложила сделать Лувр музеем иностранных школ, а Версаль музеем французской школы. Был организован сложный обмен произведениями, и хотя версальский музей открылся в 1801 году, его коллекции медленно, но верно опустошались. В экспозиции остались работы художников XVII-XVIII веков, в основном членов Королевской Академии живописи и скульптуры. Главным украшением стали циклы Жизнь святого Бруно Эсташа Ле Сюера и Жизнь Марии Медичи Питера Пауля Рубенса. Они и определили позже концепцию музея собирать шедевры французской школы и художественные памятники, связанные с историей Франции.
При Наполеоне и Первой империи статус Версаля изменился. Музей французской школы был закрыт, его экспонаты переданы в другие хранилища, а Версаль назначен императорским дворцом. В 1808 году началось возрождение Версальского дворца: восстановление золотых панелей и зеркал, меблировка апартаментов. В период Реставраuии Бурбонов работу по реконструкuии дворца продолжил Людовик XVIII (1820-е). Однако музейный статус Версаля был восстановлен лишь после революции 1830 года и установления Июльской монархии, при Луи-Филиппе І.

Музеи мира - Версальский дворец. Версаль

М.: ООО «Печатная слобода», 2018. - 116 с.
ISBN 978-5-7793-5108-9

Музеи мира - Версальский дворец. Версаль - Содержание

  • Версальский дворец, Версаль
  • Живопись XVI века
  • Живопись XVII века
  • Живопись XVІІІ-XIX веков
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Rating 5.0 / 5
Added 13.10.2022
Author brat Eduard
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