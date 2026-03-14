Вертьянов - Всё ли создал Бог?

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Theology and Science, Science and Technology

Книга Сергея Юрьевича Вертьянова «Всё ли создал Бог? Новые открытия учёных» посвящена обсуждению вопросов происхождения мира, жизни и человека в свете современных научных данных и библейского учения о сотворении. Автор рассматривает различные научные открытия в области физики, биологии и космологии, пытаясь показать их возможную связь с идеей разумного замысла.

В книге анализируются аргументы сторонников теории эволюции и альтернативные взгляды, основанные на концепции сотворения. Вертьянов стремится продемонстрировать, что многие явления природы и сложные структуры живых организмов могут указывать на существование разумного Творца.

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся вопросами взаимодействия науки и религии, а также для тех, кто ищет ответы на фундаментальные вопросы о происхождении мира и человека.

Сергей Юрьевич Вертьянов – Всё ли создал Бог? - Новые открытия учёных

М.: Издательство «Воскресение», 2018. —128 с.: ил.

ISBN 978-5-6040203-7-1

Сергей Юрьевич Вертьянов – Всё ли создал Бог? - Содержание

  • Предисловие

  • Глава 1. Происхождение человека

  • Глава 2. Происхождение животных

  • Глава 3. Сколько лет Земле?

  • Глава 4. Богословский анализ

  • Заключение

  • Использованная литература

Views 79
Rating 4.5 / 5
Added 14.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

