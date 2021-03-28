Сьогодні людство дедалі більше усвідомлює важливість здорового розвитку та гармонії отого «внутрішнього всесвіту» - або ж, іншими словами, важливість психічного здоров’я. З досліджень відомо, що проблеми з психічним здоров’ям насправді дуже поширені, і впродовж життя з ними може зіткнутися майже щотретя людина, а впродовж дитинства і юності - щодесята. Інвалідизація від деяких психіатричних захворювань може бути дуже висока. До прикладу, за оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я до 2020 року негативний вплив депресії на якість життя людей на земній кулі посяде друге місце серед усіх хвороб, поступаючись лише серцево-судинним захворюванням. У світі щороку від самогубства гине майже мільйон осіб, а в багатьох країнах це одна з трьох перших причин смерті молоді, поряд з онкологічними захворюваннями та нещасними випадками. Ми свідомі, наскільки масштабними є проблеми, пов’язані зі зловживанням алкоголем та наркотиками, антисоціальною поведінкою. Епідеміологічні дослідження також свідчать, що низка таких умовно «легких» розладів, як-от, тривожні розлади, посттравматичний стресовий розлад, які входять до найпоширеніших проблем психічного здоров’я, насправді, попри свою «легкість», без вчасної та ефективної допомоги можуть мати виражений негативний вплив на якість життя людини.

Тож як розв’язувати ці проблеми, як лікувати ці розлади і як їм запобігти? Звісно, комплексність цих проблем вимагає не одного, а багатьох підходів, і загалом системної політики. Втім однозначно важливою частиною фахової допомоги людям, які страждають від психічних розладів, є психотерапевтична допомога. І серед багатьох підходів когнітивно-поведінкова терапія - один із провідних, сучасних методів психотерапії з науково доведеною ефективністю. Саме тому цей метод сьогодні так активно розвивається і поширюється. Він ґрунтується на доведених наукових теоріях, що пояснюють механізми походження та підтримки психічних розладів, пропонує емпірично перевірені техніки й підходи до лікування. Відданість науці, критичне ставлення до власних теоретичних моделей і підходів, вимога до їх ретельного емпіричного тестування у клінічних умовах, відкритість до інтеграції наукових даних і практичних технік з інших, суміжних галузей знань, роблять когнітивно-поведінкову терапію методом, який динамічно розвивається та швидко еволюціонує. За останнє десятиліття ми були свідками розвитку у КПТ майже десятка нових підходів «третьої хвилі». Сьогодні більшість сучасних протоколів рекомендують КПТ як одне з основних втручань при багатьох розладах, зокрема депресії, тривожному розладі, посттравматичному стресовому розладі, розладах харчової поведінки тощо. З огляду на це уряди багатьох розвинених західних держав, до прикладу, Великої Британії, багато інвестують у підготовку КПТ-терапевтів для національної системи охорони здоров’я задля забезпечення доступності КПТ тим, хто цього потребує.

Тому радісно вітаю появу цієї книжки - першого українськомовного підручника з когнітивно-поведінкової терапії в Україні. І водночас вітаю розвиток КПТ у нашій країні, де вона дуже потрібна і зможе допомоги багатьом людям. Ця книжка має свою історію і свою дорогу до України. Читаючи її, чую голос Дейвіда Вестбрука, - який уже переступив поріг Вічності, - нашого дорогого колеги, наставника та друга, котрий свого часу допоміг започаткувати у Львові трирічну навчальну програму з когнітивно-поведінкової терапії на основі моделі такої ж програми Оксфордського центру когнітивної терапії, яким тоді він керував. Згадую семінари Дейвіда та його талант робити складні речі простими і зрозумілими, а також його клінічну майстерність у викладанні мистецтва КПТ. Підхід, який пропонує Оксфордська школа КПТ, акцентує на розумінні індивідуальності кожного випадку, на творчому застосуванні технік КПТ та адаптації протоколів до реальностей кожної неповторної особи, яка приходить на терапію. Цей підхід, який Дейвід також демонстрував у той спосіб, у який він викладав свої семінари, вчить насамперед клінічного мислення і активної співпраці з клієнтом. В одному з інтерв’ю, яке він дав для Українського інституту КПТ, відповідаючи на запитання «Як вивчити КПТ?», з тонким британським гумором Дейвід наголосив на тому, що для успішної терапії треба насамперед будувати співпрацю та довіру з клієнтом і берегти їх, бо «якщо Ви забудете поставити якесь запитання, то це не так страшно, Ви зможете поставити його на наступній сесії, але якщо Ви не збудуєте і не збережете взаємин із клієнтом, то на наступну сесію клієнт може не прийти, і кому Ви тоді ставитимете запитання?...».

Вестбрук Дейвід, Кеннерлі Гелен, Кірк Джоан - Вступ у когнітивно-поведінкову терапію

Львів: Свічадо, 2014. 420 с.

ISBN 978-966-395-735-7

Вестбрук Дейвід, Кеннерлі Гелен, Кірк Джоан - Вступ у когнітивно-поведінкову терапію - Зміст

Передмова. Олег Романчук

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