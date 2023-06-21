Старость — как горный перевал, с которого видна перспектива, и поэтому она не конец, а жизнь на новой глубине с пониманием ее цены. Это время новых вопросов и поиск ответов при новом мироощущении. Новый переходный возраст может стать школой благодарности и благоговения перед феноменом жизни. На этом этапе открывается то, что не могло открыться ранее. Старение — это не сожаление о прошлом, не страх перед будущим, а доверие к настоящему. Это тот аккорд, который придает истинную ценность бывшим поражениям и победам. В этом смысле жизнь не закрывается, а открывается. От детства до зрелости взглянуть на себя и понять, каков ты на самом деле, и некогда, и не очень хочется, и не можется.

Правда, в старости тоже трудно увидеть себя настоящим. Человек всегда более склонен себя оправдывать, чем признаться в том, о чем говорят люди и события. Переходный возраст старения так же болезнен, как и отроческий и юношеский. Когда в день рождения мы поем многая лета, это в первую очередь не о долголетии, а о наполненности смыслом и вечностью предстоящих лет жизни. Эта полнота не от количества лет, а от заповедей блаженства. Постареть на год или на пять, к сожалению, не означает поумнеть. Если начинаешь это понимать, значит, старение идет на пользу.

Бог нередко дает долголетие с определенными предназначениями и преимуществами. Пророки успевают услышать Его голос и поведать людям. Пустынники и затворники — познать тайны Божией премудрости и оставить свой опыт ученикам. Кто-то, дожив в чистоте до старости, призван стать родителем великих святых. Кому-то суждено, пройдя испытания, возлюбив Христа, стать духовными наставниками тысяч ищущих спасение.

Вестник христианской психологии – I - 2023

Ежегодный научный журнал. - Главный редактор проф., д-р психол. наук, член-корр. РАО Борис Сергеевич Братусь. – Москва: Научно-практический институт психологии личности, 2023. – 301 с.

ISSN 2949-2130

Вестник христианской психологии – I – 2023 - Содержание

К читателям

ДУХОВНЫЙ ОПЫТ

Протоиерей Владимир Архипов. СТАРОСТЬ — НАШ ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

В.И. Слободчиков. ФЕНОМЕН САМОСТИ И ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Б. С. Братусь. ПШЕНИЦА И ПЛЕВЕЛЫ: КУЛЬТУРА КАК ПЕРЕЖИВАНИЕ

Г. Г. Кравцов. ХРИСТИАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД

А. В. Шувалов. ДУХОВНЫЕ НАЧАТКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ

ПРАКТИКА

А. Н. Харьковский. БОЛЕЗНЬ И ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ КАК ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОСТИ

Н.В. Инина. ХРИСТИАНСКАЯ И СВЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — ТОЧКИ СООТНЕСЕНИЯ

А. В. Лызлов. ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ СКУКИ В ДАЗАЙН-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Игумен Иона (Займовский), Р. Ю. Кузьмин. ХРИСТИАНСКАЯ АДДИКТОЛОГИЯ КАК НОВАЯ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Г. В. Новикова. К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОГО ПЕДАГОГА

ИСТОРИЯ

Б. С. Братусь, В. В. Умрихин. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ СТОЛЕТИЕ

ЛИЦА

Е.А. Смирнова. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ С. Л. ФРАНКА И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

СОБЫТИЯ

Ю.Э. Зайцева, И.А. Якунин. ХРИСТИАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

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