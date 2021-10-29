Зимний номер научного журнала «Вестник СФИ» обращается не только к теологической проблематике, ставшей достоянием истории, — посланиям апостола Павла, трудам прп. Ефрема Сирина, исследованиям известного литургиста архим. Роберта Тафта, но и к современному Богословию. Едва ли не впервые в поле неангажированного научного изучения попадают труды современного богослова, основателя Свято-Филаретовского православно-христианского института свящ. Георгия Кочеткова. Внешним поводом для этого стал 70-летний юбилей ученого-богослова; внутренней причиной — необходимость собрать и артикулировать те направления теологической мысли, в которых его открытия являются наиболее ценными и значимыми.

Важной особенностью Богословских идей о. Георгия является проверка мысли о Церкви в практике церковной жизни. Это существенно отличает его, например, от протопр. Николая Афанасьева, который Был по преимуществу кабинетным ученым, и даже от протопр. Александра Шмемана. Знаменитый Богослов, известный не только литургическими, но и экклезиологическими идеями, не раз высказывал свои переживания, что дистанция между Богословской нормой и реалиями церковной жизни слишком велика. По этому признаку — собирания церковной жизни на исповедуемых принципах веры в Церковь — ближе других о. Георгию Кочеткову, пожалуй, деятельность прот. Сергия Булгакова, который сумел соединить свое богословское творчество с созиданием Русского студенческого христианского движения, собиранием Братства Святой Софии и ближайшего круга своих учеников. Говоря о Богословском наследии о. Георгия Кочеткова, важно отметить связь мысли о Церкви, веры в Церковь и практики церковной жизни, при этом и вера в Церковь, и мысль о Церкви воплощаются в жизни, соединяются в одно жизненное единство.

Последовательное проведение принципа единства веры в Церковь и учения о Церкви в русской Богословской мысли началось с А. С. Хомякова и славянофильского круга и Было продолжено целым рядом очень разных людей, не только из академической среды: Н. П. Аксаковым, Н. Н. Неплюевым, еп. Михаилом (Грибановским), свящ. Анатолием Жураковским, Н. А. Бердяевым. Богословская мысль о. Георгия входит в эту традицию, которую отличало стремление соединять развитие учения о Церкви с практикой церковной жизни, не опасаясь новых форм этой жизни.

Вестник Свято-Филаретовского института. Рецензируемый научный журнал. Выпуск 37 - Зима 2021

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2021. - 212 с.

ISSN 2658-7599

Вестник Свято-Филаретовского института. Рецензируемый научный журнал. Выпуск 37 - Зима 2021 - Содержание

Предисловие

Патристика

С. П. Брок - Красота в христианской жизни согласно трудам преподобного Ефрема Сирина

Экклезиология

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

О.В. Кузнецова - Проблема выявления церковных границ в трудах протоиерея Сергия Булгакова, протопресвитера Николая Афанасьева и протоиерея Георгия Флоровского

ПЕРЕВОДЫ

Р. Ф. Тафт - Какова роль мирян в Церкви? Миряне и есть Церковь!

Литургика и сакраментология

Д. М. Гзгзян - К возможному основанию систематической православной сакраментологии

Религиозная педагогика и образование

А. М. Копировский - Феномен Московской высшей православно-христианской школы: от возрождения святоотеческой системы катехизации к новому типу образования

А. М. Kopirovsky - The Phenomenon of the Higher School of Orthodox Theology in Moscow: Reintegrating Ancient Patristic Catechesis as a Starting Point for a New Type of Education

Библеистика

С. В. Карева - Метафора «усыновление» (υιοθεσία) в посланиях апостола Павла: контекст и взаимодействие с иудейской традицией «сыновства» Израиля

Междисциплинарные исследования

Ю. А. Сафронова - Царь-Мученик vs Царь-Освободитель. Почему не канонизировали Александра II?

Публикация источников

А. А. Ершова - Не следует ли читать в церкви Евангелие, Деяния и Послания по-русски? Подготовка текста к публикации, вступительная статья и комментарий О. В. Синицыной

Обзоры, аннотации, рецензии

«Крестьяноборство» в Советской России — тяжелый опыт аграрной и социально-политической истории. Обзор всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 90-летию начала массового раскулачивания в Советском Союзе, «Сталинская коллективизация: актуальные проблемы» (Москва, 12 ноября 2020 года) (К. П. Обозный)

Рецензия на книгу: Kloppenborg J. S. Christ’s Associations: Connecting and Belonging in the Ancient City. New Haven; London : Yale University Press, 2019. 536 p. (Г. Г. Ястребов)

Рецензия на книгу: Системные проблемы православия: анализ, осмысление, поиск решений : Материалы первого семинара. Москва : Проект «Соборность», 2020. 104 с. (Д. С. Гасак, 3. М. Дашевская)

Рецензия на книгу: Диханова-Внуковская Л. А. «Вместо чудес или дара пророчества» : Миссионерская стратегия иезуитов в Азии в XVI веке. Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. 224 с. : ил. (О. А. Орлова)

Аннотация книги: Сергей Николаевич Булгаков / Под редакцией А. П. Козырева. Москва : РОССПЭН, 2020. 631 с. : ил. (Философия России первой половины XX века) (Ю. Н. Антипина)

Поздравление Л. В. Крошкиной с защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии