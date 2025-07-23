Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие — пять священных книг иудеев и христиан. Они невелики по объему, но их значение для мировой культуры огромно. Хорошо известно, что в последние два столетия предпринималось множество попыток пересмотреть авторство Пятикнижия, разъять священные тексты на части и отнести эти части к совершенно разным эпохам. Однако даже самые остроумные и убедительные изобретения ученых не могут изменить благоговейного отношения верующих к этим книгам; не могут они и отменить того факта, что и неверующие находят здесь древнейшую историю права, морали, религии и вообще древнейшую историю человечества, первую попытку возвести весь род людской к одному общему истоку. Да и само обилие версий и догадок относительно пяти Книг Моисеевых красноречиво говорит о том, насколько важны эти книги.

Независимо от датировки Пятикнижия, оно прошло очень долгий путь через умы людей Древнего Мира, Средневековья, Нового Времени. И если рассказы об Адаме, Ное, Аврааме, Иакове и Моисее вызывают интерес в XIX и XX веках, то что тогда говорить о временах более отдаленных ? Невозможно представить себе, чтобы от былых эпох не уцелело каких-то следов восприятия этих священных текстов. И действительно, таких следов Пятикнижие оставило немало, но известно о них большей частью только теологам и библеистам.

Ветхозаветные апокрифы

Пер. Е. В. Витковского; Худож.-оформитель Б. Ф. Бублик

М.: ООО«Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2001. 754 с.

Б-ка «Р. X. 2000». Серия «Предчувствие Христа»

ISBN 5-17-002258-1

Ветхозаветные апокрифы - Содержание

КНИГА ЮБИЛЕЕВ, ИЛИ МАЛОЕ БЫТИЕ

Предисловие

Книга Юбилеев, или Малое Бытие

Примечания к Книге Юбилеев

ПСАЛМЫ СОЛОМОНА

Предисловие

Псалом I-XVIII

Примечания

КНИГИ СИВИЛЛ

Предисловие

Пролог

Песнь первая-четырнадцатая

Фрагменты «Сивиллиных Книг», сохранившиеся в сочинениях христианских авторов

Примечания

Приложение I-II

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. В. Смирнов МЕССИАНСКИЕ ОЖИДАНИЯ И ВЕРОВАНИЯ ИУДЕЕВ ОКОЛО ВРЕМЕНИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА