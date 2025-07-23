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Ветхозаветные апокрифы

Ветхозаветные апокрифы
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Cultural Studies Art
Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие — пять священных книг иудеев и христиан. Они невелики по объему, но их значение для мировой культуры огромно. Хорошо известно, что в последние два столетия предпринималось множество попыток пересмотреть авторство Пятикнижия, разъять священные тексты на части и отнести эти части к совершенно разным эпохам. Однако даже самые остроумные и убедительные изобретения ученых не могут изменить благоговейного отношения верующих к этим книгам; не могут они и отменить того факта, что и неверующие находят здесь древнейшую историю права, морали, религии и вообще древнейшую историю человечества, первую попытку возвести весь род людской к одному общему истоку. Да и само обилие версий и догадок относительно пяти Книг Моисеевых красноречиво говорит о том, насколько важны эти книги.
Независимо от датировки Пятикнижия, оно прошло очень долгий путь через умы людей Древнего Мира, Средневековья, Нового Времени. И если рассказы об Адаме, Ное, Аврааме, Иакове и Моисее вызывают интерес в XIX и XX веках, то что тогда говорить о временах более отдаленных ? Невозможно представить себе, чтобы от былых эпох не уцелело каких-то следов восприятия этих священных текстов. И действительно, таких следов Пятикнижие оставило немало, но известно о них большей частью только теологам и библеистам.

Ветхозаветные апокрифы

Пер. Е. В. Витковского; Худож.-оформитель Б. Ф. Бублик
М.: ООО«Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2001. 754 с.
Б-ка «Р. X. 2000». Серия «Предчувствие Христа»
ISBN 5-17-002258-1

Ветхозаветные апокрифы - Содержание

КНИГА ЮБИЛЕЕВ, ИЛИ МАЛОЕ БЫТИЕ
  • Предисловие
  • Книга Юбилеев, или Малое Бытие
  • Примечания к Книге Юбилеев
ПСАЛМЫ СОЛОМОНА
  • Предисловие
  • Псалом I-XVIII
  • Примечания
КНИГИ СИВИЛЛ
  • Предисловие
  • Пролог
  • Песнь первая-четырнадцатая
  • Фрагменты «Сивиллиных Книг», сохранившиеся в сочинениях христианских авторов
  • Примечания
  • Приложение I-II
ПРИЛОЖЕНИЕ
А. В. Смирнов МЕССИАНСКИЕ ОЖИДАНИЯ И ВЕРОВАНИЯ ИУДЕЕВ ОКОЛО ВРЕМЕНИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
  • Основные черты иудейской мессиологии послемаккавейского периода и процесс ее образования
  • Время явления Мессии и события, ему предшествующие
  • Личность Мессии и его явление
  • Служение Мессии и устроение мессианского царства
  • Царство Мессии
  • Мессианские чаяния иудеев рассеяния и сектантов
  • Заключение
  • Приложение. Иудейское учение о страданиях и смерти
Views 391
Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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