Ветхозаветные апокрифы
Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие — пять священных книг иудеев и христиан. Они невелики по объему, но их значение для мировой культуры огромно. Хорошо известно, что в последние два столетия предпринималось множество попыток пересмотреть авторство Пятикнижия, разъять священные тексты на части и отнести эти части к совершенно разным эпохам. Однако даже самые остроумные и убедительные изобретения ученых не могут изменить благоговейного отношения верующих к этим книгам; не могут они и отменить того факта, что и неверующие находят здесь древнейшую историю права, морали, религии и вообще древнейшую историю человечества, первую попытку возвести весь род людской к одному общему истоку. Да и само обилие версий и догадок относительно пяти Книг Моисеевых красноречиво говорит о том, насколько важны эти книги.
Независимо от датировки Пятикнижия, оно прошло очень долгий путь через умы людей Древнего Мира, Средневековья, Нового Времени. И если рассказы об Адаме, Ное, Аврааме, Иакове и Моисее вызывают интерес в XIX и XX веках, то что тогда говорить о временах более отдаленных ? Невозможно представить себе, чтобы от былых эпох не уцелело каких-то следов восприятия этих священных текстов. И действительно, таких следов Пятикнижие оставило немало, но известно о них большей частью только теологам и библеистам.
Ветхозаветные апокрифы
Пер. Е. В. Витковского; Худож.-оформитель Б. Ф. Бублик
М.: ООО«Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2001. 754 с.
Б-ка «Р. X. 2000». Серия «Предчувствие Христа»
ISBN 5-17-002258-1
Ветхозаветные апокрифы - Содержание
КНИГА ЮБИЛЕЕВ, ИЛИ МАЛОЕ БЫТИЕ
- Предисловие
- Книга Юбилеев, или Малое Бытие
- Примечания к Книге Юбилеев
ПСАЛМЫ СОЛОМОНА
- Предисловие
- Псалом I-XVIII
- Примечания
КНИГИ СИВИЛЛ
- Предисловие
- Пролог
- Песнь первая-четырнадцатая
- Фрагменты «Сивиллиных Книг», сохранившиеся в сочинениях христианских авторов
- Примечания
- Приложение I-II
ПРИЛОЖЕНИЕ
А. В. Смирнов МЕССИАНСКИЕ ОЖИДАНИЯ И ВЕРОВАНИЯ ИУДЕЕВ ОКОЛО ВРЕМЕНИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
- Основные черты иудейской мессиологии послемаккавейского периода и процесс ее образования
- Время явления Мессии и события, ему предшествующие
- Личность Мессии и его явление
- Служение Мессии и устроение мессианского царства
- Царство Мессии
- Мессианские чаяния иудеев рассеяния и сектантов
- Заключение
- Приложение. Иудейское учение о страданиях и смерти
спасибо