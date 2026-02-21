Книга «Расскажу вам, дети...» Александра Ивановича Вейса — это глубоко личные мемуары служителя церкви из села Азово Омской области. Автор начал писать её в ноябре 2017 года, уже будучи смертельно больным раком легких, стремясь успеть запечатлеть историю своего рода и действия «Божественной Руки» в жизни его предков. Повествование охватывает судьбы нескольких поколений немецких меннонитов в России и СССР, описывая их путь через голод, репрессии, трудармию и духовное пробуждение.

Центральное место в книге занимают воспоминания о родителях автора — Иване Ароновиче и Елизавете Ивановне Вейс, выходцах из села Красное (Алтайский край). Одной из самых ярких историй является рассказ о том, как «волк спас папу от голодной смерти»: во время военного лихолетья старший брат автора, Арон, отогнал волка от туши барана и принес мясо домой, что помогло выжить маленькому Ване, у которого после употребления просяной шелухи случилась закупорка кишечника. Также подробно описываются трагические события 1937 года, включая арест и расстрел дедушек автора по линии матери, и история возникновения молитвенного дома в Славгороде.

Книга пропитана размышлениями о важности знания своих корней для понимания причин атеизма или разочарования в Боге у родственников. Александр Вейс подчеркивает, что христианская автобиография пишется прежде всего для прославления Бога, и призывает читателей беречь время. Издание дополнено фотографиями семьи Вейс и биографической справкой о самом авторе, который ушел из жизни в январе 2018 года, вскоре после завершения своего труда.

Александр Иванович Вейс - Расскажу вам, дети - Воспоминания

Steinhagen: Samenkorn e.V., 2018. – 272 с.

ISBN 978-3-86203-202-0

Александр Иванович Вейс - Расскажу вам, дети – Содержание

Добрый служитель Иисуса Христа

Предисловие автора

Вводные факты и размышления

Детство родителей в селе Красном - Молодая семья Ивана и Лизы Вейс - Как мы стали баптистами? - Проблемы со здоровьем - Общение родственников - Показать действие Божественной Руки в истории - Писать нужно

История моих предков

Дедушка Арон Вейс - Прадедушка Арон Вейс - неутомимый молитвенник - Прадед Иван Функ - известный садовод - Питание колхозников в военное время - Беда не ходит в одиночку - Как волк папу от голодной смерти спас - Чудное освобождение от трудармии - Кто всё же спас папу? - Маленький мальчик перебирается в город - Как появился молитвенный дом в Славгороде? - Первые члены Общины в Славгороде

Бог трудится над моим папой

История с Евангелием - Как ростки Евангелия пробивали сухую землю - Ваня подслушивает бабушкины разговоры - Причина апокалиптических настроений - Беспокойство Вани

Предыстория со стороны мамы

Мамины прародители - Семья моего прадеда Якова Соломоновича Больдт - Поездка на Молочную - Гроссвайде - По следам моего прадеда - Система земельного наследия у меннонитов - Благоустройство старших сыновей меннонитов - Причина переселения Якова Соломоновича - История матери Якова Соломоновича - Яков Соломонович был добрым отцом

Переезд в Сибирь

Условия переселения - Больдты попадают в колонию Глядень - Разнотравье в Сибири - С чего начинали переселенцы? - С чего начинали немцы-меннониты? - Как строилась землянка - В семье Больдтов появился Яша - Новый дом Якова Соломоновича - Описание дизайна меннонитского села - Школы для мальчиков и девочек - Сватовство Лизы Больдт - Размышления семьи Дик о переезде в Сибирь - Три категории истории - Почему семья Дик переехала в Сибирь - Второй брак Корнея Дик - с Анной Госсен - Атеизм в христианских семьях - Крепкое хозяйство Дика - В чем секрет силы семейного уклада?

Катастрофы первой половины XX века

Первые буревестники - Большевистские преобразования в меннонитском селе - Молодая семья ДИК - Подготовка ко дню свадьбы - День свадьбы - Где сердце там и богатство - Новые политические перемены - Попытка эмиграции в Канаду - Решение выезжать всей семьей - Где гуманизм гуманнее? - Семейное переживание - Переселение в Красное - Двоевластие - Переезд имел судьбоносное значение - Попытка выезда в Канаду стала роковым обвинением - Переживания Якова Соломоновича - Чаша терпения меннонитов переполнена! - Обыск в семье Больдтов - Доказательство связи с империалистами - В Нарымский край - Плавание в неизвестность - Предчувствия великих страданий - Утешения маленького пророка - Подготовка к высадке - Устройство на новом месте - Надя (Аганета) - Устройство жилища - Работа в Нарымском крае - Распределение пайка - Передача эстафеты - Яша встречает своих кровных родственников - Яша спасает жизнь умирающему - Жизнь ещё теплится - Отбывание срока в Новосибирске - Яков Соломонович едет за своей семьей в Нарым - В хижине Больдтов проводятся собрания - Семья Больдт снова вместе в селе Красном - Гигантские преобразования - Возвращение искусства и праздников в советский быт - Рождение Лизы

Ужасы 1937 года

Постановление Политбюро - «Об антисоветских элементах» - Арест Якова Соломоновича и Ивана Дика - Прощание с отцом - Жёлтая мельница о - Расстрельные места в Славгороде - Что же было и есть за славгородским кладбищем? - Свидетельство расстрела братьев - Краткая история Желтой мельницы - Бог и религии - Дело Якова Соломоновича Больдта и Ивана Дика - Бабушка и детство папы - Брат Арон берет на себя роль отца - Раскол между братьями

Мамино детство

Бабушка была такая старая - Судьба маминой сестры Лены - «Непыльная работа» - Конец работы в сельсовете - Следующая - Лена - Последние часы дома - В далекий путь - Последнее напутствие мамы - Колонной - в неизвестность - Лесоповал и «вечное поселение»

Военное лихолетье в Красном

Роль тёти Нади в семье - Железная дисциплина тёти Нади - Детский мир мамы - У тёти Нади в телятнике - Курящийся лён - Школьные годы, интернат - Наше детство было счастливее - Ужасы того периода - Через трудное время - к духовному пробуждению - Сосуды пробуждения - Духовное рождение мамы - Только покаяться - Свидетельство перед историками - Держитесь тех, кто держится Христа

Два рассказа из советского периода

Социалистические обязательства - Компенсация

Записки из онкологического центра

На изломе - Изломы или повороты нашего жизненного пути - Не расточай свои печали - Но я хочу учиться - Новое постижение старых истин. Христос воскрес! - Господь - Пастырь мой - Не променяй веру в Бога на веру в человека - Очередной поворот - Приведи всё в порядок

Заключение

Приложение

Фотографии семьи Вейс