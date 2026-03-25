Виерман - Гэлвин - Уилхойт - 51 вопрос дети задают о Боге
Дэвид Р. Виерман, Джеймс С. Гэлвин, Джеймс С. Уилхойт, Дэрил Дж. Лукас, Ричард Осборн - 51 вопрос дети задают о Боге – с ответами из Библии
Международное Библейское Общество. – Минск: ПИКОРП, 1997. – 61 с.
51 вопрос дети задают о Боге – Содержание
СОТВОРЕНИЕ
Почему Бог создал мир? - Почему Бог создал людей красными и жёлтыми, чёрными и белыми?
АДАМ И ЕВА
Зачем Бог создал людей? - Как Бог создал Адама и Еву? - Как Бог создавал людей после Адама и Евы? - Почему Адам и Ева съели запретный плод, если Бог им не разрешал? - Знал ли Бог, что Адам и Ева согрешат?
БОГ
Как выглядит Бог? - Где живёт Бог? - Бог спит или просто отдыхает? - Кто создал Бога? - Почему мы не можем увидеть Бога? - Могут ли христиане слышать Бога, говорящего с ними? - Бог видит всё, что мы делаем?
ИИСУС
Иисус — это Бог? - Как Бог может быть тремя и одним в одно и то же время? - Иисус — это правда или вымысел? - Неужели Иисус не делал ничего плохого, даже когда был маленьким мальчиком? - Если Иисус умер на кресте, как Он может быть жив сегодня? - Как Иисус ходил по воде? - Почему Иисус хотел, чтобы мы следовали за Ним? - Почему бы Богу просто не простить каждого?
СПАСЕНИЕ
Почему Бог и Иисус любят людей? - Как Иисус может войти в моё сердце? - Отправит ли Бог хороших людей в ад, если те не христиане? - Все ли мои друзья попадут в рай? - Почему не все христиане? - Сколько длится вечность? - Что Богу угодно, чтобы мы делали?
МОЛИТВА
Зачем мы молимся? - Что я должен говорить Богу, когда молюсь? - Почему так получается, что когда я молюсь Богу, Он не всегда отвечает? - Как Бог может слышать все молитвы сразу?
РАЙ И АД
На что похож рай? - Бог позволит мне навестить в раю дедушку? - Кто закончит в аду?
САТАНА
Кто такой дьявол? - Почему дьявол против нас?
СТРАДАНИЕ И ЗЛО
Почему некоторые люди умирают до того, как состарятся? - Почему некоторые люди отличаются от остальных? - Почему Бог допускает войны? - Почему Бог допускает, чтобы мы болели? - Знает ли Бог о людях, которые голодают? - Что такое зло?
БИБЛИЯ
Кто написал Библию? - Откуда мы можем узнать, что в Библии говорится правда? - Почему мы должны иметь Библию?
ЦЕРКОВЬ
Почему мы поклоняемся Богу? - Зачем люди принимают крещение? - Что происходит с людьми, которые не ходят в церковь? - Когда Иисус вернётся?
