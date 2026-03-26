Для нашего времени крайне интересен и поучителен пример удачного взаимодействия цивилизаций, лежащих в основе современной Европы, что дает возможность указать на еще одну удивительную сторону личности Ирода.

Если учесть, что основой европейской цивилизации являются греческая мудрость, римский порядок и иудейский дух, то Великий царь иудейский Ирод может считаться первым европейцем, органически соединившим все три составляющие этих культур. И в наш век, когда судьба всего мира зависит от успеха мирного и плодотворного исхода противостояния цивилизаций, этносов и культур, он и его судьба могут служить как примером, так и предостережением.

В заключение стоит отметить, что автор, относясь с глубоким уважением ко всем писавших на близкие к этой теме сюжеты, все же постарался дать свою трактовку исследуемого предмета, учитывающую, по его мнению, современное состояние исторической науки. Насколько убедительно, а также интересно это ему удалось — судить, конечно, может только читатель, на благосклонность которого остается только надеяться.

Всеволод Вихнович - Царь Ирод Великий - Воплощение невозможного – Рим – Иудея - эллины

