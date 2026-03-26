Для нашего времени крайне интересен и поучителен пример удачного взаимодействия цивилизаций, лежащих в основе современной Европы, что дает возможность указать на еще одну удивительную сторону личности Ирода.
Если учесть, что основой европейской цивилизации являются греческая мудрость, римский порядок и иудейский дух, то Великий царь иудейский Ирод может считаться первым европейцем, органически соединившим все три составляющие этих культур. И в наш век, когда судьба всего мира зависит от успеха мирного и плодотворного исхода противостояния цивилизаций, этносов и культур, он и его судьба могут служить как примером, так и предостережением.
В заключение стоит отметить, что автор, относясь с глубоким уважением ко всем писавших на близкие к этой теме сюжеты, все же постарался дать свою трактовку исследуемого предмета, учитывающую, по его мнению, современное состояние исторической науки. Насколько убедительно, а также интересно это ему удалось — судить, конечно, может только читатель, на благосклонность которого остается только надеяться.
Всеволод Вихнович - Царь Ирод Великий - Воплощение невозможного – Рим – Иудея - эллины
Издательство Академия исследования культуры, 2010.—424 с.
ISBN 978-5-903931-66-8
Всеволод Вихнович - Царь Ирод Великий - Воплощение невозможного – Рим – Иудея – эллины – Содержание
Р. Светлов. Тот самый Ирод
Введение
Глава 1. Римская держава к началу новой эры (II тыс. до н. э. — 63 г. до н. э.)
Глава 2. Еврейский мир и его встреча с эллинизмом (XX тыс. до н. э. — III в. до н. э.)
Глава 3. Эллины, евреи, Иудея (III в. до н. э. — начало I в. до н. э.)
Глава 4. Краткая, но бурная жизнь царства Хасмонеев и родословная Ирода (163-67 гг. до н. э.)
Глава 5. Агония Иудейского царства Хасмонеев (67-63 гг. до н. э.)
Глава 6. Время детства и юности Ирода (63-55 гг. до н. э.)
Глава 7. Цезарь и Иудея. Молодой Ирод — правитель Галилеи (54-46 гг. до н. э.)
Глава 8. Время первого испытания Ирода властью (47-^4 гг. до н. э.)
Глава 9. Возвышение Ирода при Гае Кассии и Марке Антонии (44—41 гг. до н. э.)
Глава 10. Ирод провозглашается царем Иудеи (40 г. до н. э.)
Глава 11. Война за царство (40-37 гг. до н. э.)
Глава 12. Ирод и женщины (37-36 гг. до н. э.)
Глава 13. Семейные и политические драмы (35 -31 гг. до н. э.)
Глава 14. Смерть Мариамны (30-28 гг. до н. э.)
Глава 15. Экономическая и финансовая основа царства Ирода
Глава 16. Основы правления Ирода и обустройство Иудейского царства
Глава 17. Ирод и иудейство
Глава 18. Ирод и эллинистический мир
Глава 19. Ирод и Рим
Глава 20. Царство Ирода и иудейский мир
Глава 21. Царство Ирода в последние годы его правления (17-7 гг. до н. э.)
Глава 22. Последние тяжкие три года жизни Великого царя (7-4 гг. до н. э.)
Глава 23. Эпилог вместо реквиема
Глава 24. Размышления об уроках истории
Литература
