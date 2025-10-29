Викулов - Скорби и гонения как путь ученика Христова в свете богословия Евангелия от Иоанна
Господь неоднократно в Евангелии призывает следовать за Ним. И неизбежно возникает вопрос, а куда же идти? Хорошо апостолам: они могли пойти за Учителем буквально и провести день тот с самим Богом. Но как быть нам, не имеющим пред глазами Спасителя? Как увидеть ту дорогу, по которой идти за Христом?
Основными терминами, характеризующими в Евангелии от Иоанна путь Христа и Его учеников, являются глагол «следовать» (άκολουθέω) и вопросительные местоимения «где/куда/откуда» (όπου/ που/πόθεν), употребляющиеся, как правило, в сочетании с этим глаголом. В Евангелии от Иоанна мотив следования проходит через всё повествование. Более того, самая первая речь Спасителя связана с термином «следовать» (άκολουθέω) (Ин. 1,38), и последние Его слова — «иди за Мною» (μοι άκολούθει) (Ин. 21, 22).
В первом же случае использования этих слов у евангелиста Иоанна мы встречаемся с парадоксом. Будущим апостолам разрешается идти за Христом, однако место, куда конкретно, не указывается. Акцент в повествовании делается на отношениях с Господом и на пребывании вместе с Ним. Но как прийти к этим отношениям, если Бог кого-то призывает к Себе, а кого-то нет...
Также мы нередко задумываемся над словами Господа, когда Он называет Себя Светом и приглашает следовать за Ним. Что это значит? Может быть, свет есть то, что освещает и показывает путь. Но опять же: откуда и куда идёт Господь? Евангелист Иоанн поднимает проблему знания и понимания слов Спасителя, обсуждая и богословски осмысливая её с религиозной элитой того времени — книжниками и фарисеями. Но ведь предложение Христа следовать за Ним относится и к нам. Постараемся разобраться в этих вопросах, используя контекст и обращая внимание на терминологию евангелиста.
В притче о Добром Пастыре предлагается поразмышлять о том, кто может следовать за Господом. Если Господь знает своих овец и ведёт их за Собой, а также и овцы знают Его голос и следуют за Ним, то как же понять, входим ли мы в стадо словесных овец Христовых или нет? Постараемся найти ответ, опираясь не только на филологический анализ, но и на комментарии святых отцов. В этой же притче рассуждение и о том, насколько велика деятельность Самого Пастыря (Он ведёт их, призывая и шествуя впереди, защищает их на пути и, главное, отдаёт свою жизнь за овец, чтобы даровать им жизнь) и, соответственно, насколько мала по сравнению с Ним деятельность овец — учеников Христовых.
А. Викулов, диак. - Скорби и гонения как путь ученика Христова в свете богословия Евангелия от Иоанна
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025. — (Библиотека христианской литературы; т. 6). — 308 с.
ISBN 978-5-907449-40-4
А. Викулов, диак. - Скорби и гонения как путь ученика Христова в свете богословия Евангелия от Иоанна - Содержание
- Введение
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Глава I. Смысловое поле термина «следовать» ($\dot{\alpha}\kappa o \lambda o v \theta \hat{\varepsilon} \omega$) в Священном Писании Ветхого и Нового Завета
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1. Поэтапное развитие значения термина $\dot{\alpha}\kappa o \lambda o v \theta \hat{\varepsilon} \omega$
- 1.1. Смысловое поле термина $\dot{\alpha}\kappa o \lambda o v \theta \hat{\varepsilon} \omega$ в греко-римской литературе
- 1.2. Смысловое поле термина $\dot{\alpha}\kappa o \lambda o v \theta \hat{\varepsilon} \omega$ в Ветхом Завете
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2. Концепция следования за Христом в Новом Завете
- 2.1. Следование за Христом в синоптических Евангелиях
- 2.2. Следование за Христом в Откровении Иоанна Богослова (Откр. 14, 1-5)
- 1. Поэтапное развитие значения термина $\dot{\alpha}\kappa o \lambda o v \theta \hat{\varepsilon} \omega$
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Глава II. Путь вслед за Христом в Евангелии от Иоанна
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1. Социально-исторические предпосылки Евангелия от Иоанна
- 1.1. Исцеление расслабленного при купальне Вифезда (Ин. 5, 16.18)
- 1.2. Господь на празднике Кущей (Ин. 7, 1.7.19.25)
- 1.3. Господь на празднике Кущей (Ин. 8, 57.40)
- 1.4. Исцеление слепорождённого (Ин. 9, 22.54; 12, 42)
- 1.5. Беседа на Тайной Вечере (Ин. 15, 18 — 16, 4; 17, 14)
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2. Концепция следования за Христом в Евангелии от Иоанна
- 2.1. Пребывание со Христом как основа пути (Ин. 1, 35-51)
- 2.2. Знание пути при следовании за Христом (Ин. 8, 12)
- 2.3. Следование за Христом как шествие за добрым и заботливым Пастырем (Ин. 10, 1-42)
- 2.4. Следование за Христом как путь смерти и славы (Ин. 12, 26)
- 2.5. Необходимость смирения на пути следования за Христом (Ин. 13, 21 — 14, 6)
- 2.6. Следование за Христом как путь любви (Ин. 21, 1-23)
- 1. Социально-исторические предпосылки Евангелия от Иоанна
- Заключение
- Библиография
Дякую!
Большое спасибо!