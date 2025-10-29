Господь неоднократно в Евангелии призывает следовать за Ним. И неизбежно возникает вопрос, а куда же идти? Хорошо апостолам: они могли пойти за Учителем буквально и провести день тот с самим Богом. Но как быть нам, не имеющим пред глазами Спасителя? Как увидеть ту дорогу, по которой идти за Христом?

Основными терминами, характеризующими в Евангелии от Иоанна путь Христа и Его учеников, являются глагол «следовать» (άκολουθέω) и вопросительные местоимения «где/куда/откуда» (όπου/ που/πόθεν), употребляющиеся, как правило, в сочетании с этим глаголом. В Евангелии от Иоанна мотив следования проходит через всё повествование. Более того, самая первая речь Спасителя связана с термином «следовать» (άκολουθέω) (Ин. 1,38), и последние Его слова — «иди за Мною» (μοι άκολούθει) (Ин. 21, 22).

В первом же случае использования этих слов у евангелиста Иоанна мы встречаемся с парадоксом. Будущим апостолам разрешается идти за Христом, однако место, куда конкретно, не указывается. Акцент в повествовании делается на отношениях с Господом и на пребывании вместе с Ним. Но как прийти к этим отношениям, если Бог кого-то призывает к Себе, а кого-то нет...

Также мы нередко задумываемся над словами Господа, когда Он называет Себя Светом и приглашает следовать за Ним. Что это значит? Может быть, свет есть то, что освещает и показывает путь. Но опять же: откуда и куда идёт Господь? Евангелист Иоанн поднимает проблему знания и понимания слов Спасителя, обсуждая и богословски осмысливая её с религиозной элитой того времени — книжниками и фарисеями. Но ведь предложение Христа следовать за Ним относится и к нам. Постараемся разобраться в этих вопросах, используя контекст и обращая внимание на терминологию евангелиста.

В притче о Добром Пастыре предлагается поразмышлять о том, кто может следовать за Господом. Если Господь знает своих овец и ведёт их за Собой, а также и овцы знают Его голос и следуют за Ним, то как же понять, входим ли мы в стадо словесных овец Христовых или нет? Постараемся найти ответ, опираясь не только на филологический анализ, но и на комментарии святых отцов. В этой же притче рассуждение и о том, насколько велика деятельность Самого Пастыря (Он ведёт их, призывая и шествуя впереди, защищает их на пути и, главное, отдаёт свою жизнь за овец, чтобы даровать им жизнь) и, соответственно, насколько мала по сравнению с Ним деятельность овец — учеников Христовых.

А. Викулов, диак. - Скорби и гонения как путь ученика Христова в свете богословия Евангелия от Иоанна

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025. — (Библиотека христианской литературы; т. 6). — 308 с.

ISBN 978-5-907449-40-4

А. Викулов, диак. - Скорби и гонения как путь ученика Христова в свете богословия Евангелия от Иоанна - Содержание