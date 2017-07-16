Ни один человек, страдающий внутренне, не может до конца вытеснить нарастающие страхи и проблемы.

Даже лучший друг не в состоянии понять духовную борьбу и в совершенстве сочувствовать раненым. В действительности только Бог может разогнать волны депрессии, чувства одиночества и оставленности, захлестывающие нас.

Только доверие Божьей любви может исцелить наши травмированные чувства.

Раненое и разбитое сердце, что тихо страдает, может исцелить только сверхъестественное действие Святого Духа. Иначе не поможет ничто.

Бог должен вмешаться. Это единственное решение. Наше страдающее тело и нашу израненную душу мы должны положить в Его любящие руки и передать себя Его попечению.

Он должен иметь возможность как любвеобильный заботливый Отец обнять нас и довести до нашего сознания, что Он с нами и все превратит в добро.

Своей силой Он должен укротить бурю, разогнать тучи отчаяния и подавленности, утереть наши слезы и нашу внутреннюю тревогу заменить глубоким миром.

Дэвид Вилкерсон - Если ты устал

Издательство "Терно-граф" Киев 2011

Дэвид Вилкерсон - Если ты устал - Содержание

Глава 1.

Если вы страдаете

Физического лечения нет

Почему Я, Господи?

Друзья стараются помочь

Время не лечит

Двойное страдание

Обидчики не избегнут

Прекратите спрашивать: "КАК?" и "ПОЧЕМУ?"

Подумайте о том, что Бог знает точно, сколько вы можете понести

Когда вы больше всего страдаете, ищите Бога в молитве, чтобы выплакать свою горечь

Твёрдо верьте, что вы победите

Глава 2.

Вы не можете нести свой крест

Ваш крест должен показать вам вашу беспомощность

"Я делаю недостаточно ля Бога"

Духовные кресты

Вы не достигнете этого никогда

Крест - знак Его любви

Глава 3.

Другие не ответственны за вашу неудовлетворённость

Причина многих разводов

Не стройте на других людях

Путь к счастью есть

Глава 4.

Ты устал

Почему мы так себя чувствуем?

Где помощь?

Вера угодна Богу

Глава 5.

Вы живёте в духовной засухе

Я не должен бояться страданий

Глава 6.

Победа над запинающими грехами

Давайте учиться на библейских примерах

За грехом следует суд

Навлечёт ли на себя проклятие нынешнее поколение?

Побеждающий грех побеждает всех врагов

Глава 7.

Победа над искушениями

Страх перед властью сатаны должен быть уничтожен

Что нам делать, если мы не устаиваем

Мы побеждаем в вере

Бог даёт нам желание побеждать

Глава 8.

Христианин, оставь чувство вины

Святые, которые не суть таковы

Как испытывать себя по Слову?

Жизнь - это борьба

Не оправдывайте свои слабости

Бог любит прощать

Глава 9.

Перестаньте заниматься самооплакиванием

Не отчаивайтесь, если вы не устояли

Идите вперёд, несмотря на ваши ошибки

Славить Бога и служить Ему, несмотря ни на что

Глава 10.

Если вы не знаете, что делать

Однако, я думаю!

Поэтому Иисус сказал: "Я ЕСМЬ ПУТЬ".

Глава 11.

Бог может употреблять вас, несмотря на ваши слабости

Избыток нашей ревности мешает Богу

Путь освещения - это путь смирения

Бывает и немощь по плоти

Победу приносит нам только одно

Глава 12.

Бог не забыл вас

Мы просто пропускаем мимо ушей обетования Божии

Грех христианина - неверие

Многие сомневаются, что Бог все слышит молитвы

Бог не задаёт загадок

Глава 13.

Услышит ли Бог мою молитву когда-нибудь?

Глава 14.

Иисус и бури

Большая опасность

Важнейший урок

Глава 15.

Окончательное исцеление

Наша настоящая жизнь не здесь

Смерть - это приобретение

Сверхъестественное влечение Божие

Мы часто слишком привязаны к земле

Дэвид Вилкерсон - Если ты устал - Если вы страдаете

Так или иначе страдаем мы все и все в этой жизни, так сказать, плывем в одной лодке. Даже те люди, которые казалось бы, воспринимают жизнь как забаву, имеют внутренние проблемы. Зачастую они пытаются скрыть этот факт за удовольствиями или большой веселостью, но это им не удается.

Кто внутренне страдает? Это родители потерянных сыновей и дочерей. Миллионы родителей ранены глубоко в душе, потому что дети пренебрегли их наилучшими советами. Любящие родители убиты из‑за нечестности и дурных поступков своих детей, которые когда‑то были такими порядочными.

Жертвы разрушенных браков страдают! Жена, оставленная из‑за другой своим мужем, страдает глубоко. Муж, потерявший любовь своей жены, попал в сердечную беду. Дети, потерявшие семейный уют глубоко ранены и страдают в душе. Другие страдают от неизлечимых болезней таких ,как рак , заболевания сердца и других человеческих немощей. Если врач скажет: "У вас рак. Возможен смертельный исход",‑ это испугает человека чрезвычайно.

Люди, которые любили друг друга, разрывают свои отношения. Молодой человек или девушка отворачивается и бесцеремонно растаптывает столь прекрасное некогда общение. Что остается,‑ так это разбитое сердце.

А что с теми, у кого нет работы, с отчаявшимися, чьи мечты разбиты? С одинокими, с заключенными, с гомосексуалистами, с алкоголиками и другими? Это так уже: все мы иногда как‑нибудь страдаем внутренне. Каждый человек на земле должен нести свою охапку нужды и скорбей.