На сегодняшний день Тело Иисуса Христа отчаянно нуждается в том, чтобы завеса, покрывающая Новый Завет, снова открылась. Подобная необходимость объясняется тем, что наше поколение живет во время сильнейшей активности демонических обольщений. Иисус предупреждал о пришествии этих дней — таких дней, когда сатана будет пытаться обольстить даже избранников Божьих. Сегодня мы видим, как исполняются слова Иисуса: человечество захлебывается в потоке искушений, неизвестных предыдущим поколениям.

Дьявол контролирует большую часть информационного пространства. Менее чем восемьдесят лет назад такие понятия как телевидение, интернет и видео просто не существовали, и соответственно воздушные поля не были загрязнены. Но сегодня атмосфера пропитана сатанинской грязью, так как через спутники в каждый дом транслируется порнография, и это происходит во всем мире. Технологический прогресс в стремлении усовершенствовать нашу жизнь широко распахнул ворота для потоков зла. И теперь общество захлебывается от соблазнов, которые обрушиваются на нас с такой силой, какой не бывало ранее. Сатана использует практически все средства массовой информации, подогревая скрытые похоти, поощряя беспорядочные связи и подрывая авторитет малейшего подобия морали. Тем самым он разрушает дома и семьи.

К несчастью, многие христиане запутались в этой бесовской паутине чувственности. Верующие, которые позволили себе заигрывать с тайными грехами, сейчас вынуждены бороться за собственные души. Наше служение еженедельно получает тысячи писем, многие из которых приходят от отчаявшихся христиан, рассказывающих о том, как они оказались в ловушке греховной зависимости. Они пишут нам о тех привычках, которые контролируют их жизнь и жизнь любимых людей. Это наркотики, алкоголь, курение, порнография, блуд и прелюбодеяние, гомосексуализм, азартные игры, воровство, обида, гнев, алчность и т.д. Все эти люди, независимо от того, с чем они борются, схожи в одном: они находятся в зависимости, пойманные в ловушку рабства посредством преследующего их греха. Они чувствуют себя как скованные цепями рабы, бессильные преодолеть властвующий в их жизни грех.

Многие из этих славных людей искренне любят Иисуса. Они усердно молились, пролили море слез, обращались за помощью к пасторам и друзьям. И все же, по всей видимости, ничто не могло принести им свободу. Они снова и снова возвращались к своим грехам, а тяжкое бремя вины лишь возрастало с течением времени.

Давид Вилкерсон - Открывая завесу Нового Завета - Божий план освобождения церкви последних дней от власти греха

Перевод с английского — Максимюк Ирина, Николай Мартын. Ровно: Издательство © “Світанкова Зоря” ВСЦХВЕП, 2001. - 140 с.

Давид Вилкерсон - Открывая завесу Нового Завета - Содержание