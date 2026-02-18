Виллолдо - Колесо мудрости

Учения колеса медицины существуют в различных формах по всему миру и с незапамятных времен передаются из поколения в поколение многими народами. Эта священная дорожная карта – одна из самобытных духовных технологий исцеления, которое осуществляется благодаря связи с Матерью-Землей, энергиями природы и космосом. Колесо медицины – это также колесо мудрости; представляйте его себе как совершенный инструмент или процесс, способствующий личной и планетарной трансформации. Работая с колесом мудрости, вы исцеляете не только свою личную травму – вы исцеляете травму всего человечества и Земли. Вы взаимодействуете с реальными энергиями, ускоряете биологическую и духовную эволюцию.

Делая то, что от нас требуется, мы получаем доступ к дарам колеса мудрости, освобождаемся от предопределенной судьбы и участвуем в создании иного будущего. Мы не только избавляемся от жизненных проблем – которые заставляют нервничать, слишком много пить, ворчать на других людей и обвинять их во всех наших несчастьях, – но и совершаем нечто большее. Мы учимся быть принципиально честными с самими собой. Вступив на путь роста, мы будем чувствовать дискомфорт, но работа с колесом мудрости – это ключ к трансформации.

Выполняя работу колеса мудрости, мы будем взаимодействовать с тотемными животными (или «животными силы»), которые связаны с четырьмя направлениями и способны нам помочь. Если мы готовы принять вызов этого колеса и продолжать развиваться, то нам предстоит пробудить в себе мастера – реализовать свой потенциал хранителя знаний, мудреца и визионера. Мы научимся помогать не только себе, но и всем, кто в этом нуждается, и даже Матери-Земле и всем ее созданиям.

У колеса мудрости есть множество разных проявлений. Я использую и передаю то, чему научился за десятилетия работы с шаманами Анд. При первом повороте колеса мудрости вы исцеляете самого себя. Затем, по мере углубления, вы не только залечиваете травмы и восстанавливаете тело, но и находите свое место у священного огня – занимаете предназначенное вам с незапамятных времен сиденье шамана.

Альберто Виллолдо – доктор философии, психолог и медицинский антрополог. Исследователь целительских практик шаманов Амазонки и Анд. Доктор Виллолдо руководит Обществом четырех ветров, где обучает практике шаманской энергетической медицины. Руководитель лаборатории биологической саморегуляции в университете штата Сан-Франциско, профессор Калифорнийского и Колумбийского университетов.

Альберто Виллолдо; [перевод с английского Е. В. Леонтьевой]. — Москва : Эксмо, 2023. – 256 с.

ISBN 978-5-04-182109-8

Виллолдо Альберто - Колесо мудрости - Мифическое путешествие по четырем сторонам света - Содержание

Вступление

Современный шаман

Призыв к совершенству

Четыре направления и их задачи

Хранители мудрости

Какие мечты вы воплотите в реальность?

Часть I Понимание

Глава 1 На службе у более возвышенного

Глава 2 Наша энергетическая структура

Глава 3 Возвращаем божественную женственность

Глава 4 Преобразующая сила колеса мудрости

Часть II Трансформация

Глава 5 Мудрость змеи (юг)

Глава 6 Мудрость ягуара (запад)

Глава 7 Мудрость колибри (север)

Глава 8 Мудрость орла (восток)

Послесловие

Эволюционный скачок

Приложение

Призывание: Работа в священном пространстве

Примечания

Благодарности

Об авторе