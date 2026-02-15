Виндж - Подлинные имена

«Подлинные имена» (True Names) Вернора Винджа — это революционное произведение, заложившее фундамент жанра киберпанк еще до появления «Нейроманта» Уильяма Гибсона. В этой повести Виндж впервые детально описал концепцию киберпространства как «Другой Стороны» — виртуальной реальности, в которую люди погружаются через интерфейсы мозг-компьютер. Главные герои, хакеры-чернокнижники, действуют в цифровом мире под псевдонимами и в фантастических образах, скрывая свои «подлинные имена», ведь знание реальной личности в сети дает врагу или государству абсолютную власть над человеком в физическом мире.

Книга выходит далеко за рамки обычного приключения, предвосхищая идеи технологической сингулярности и трансгуманизма. Виндж исследует процесс «выхода за пределы» человеческого разума, когда слияние с глобальной сетью и огромными массивами данных позволяет личности достичь почти божественного всеведения и могущества. Автор ставит перед читателем фундаментальные вопросы: что происходит с человеческой идентичностью, когда границы между биологическим телом и программным кодом стираются, и готова ли цивилизация к появлению сверхразума, рожденного из глубин информационных систем?

Виндж В. С. - «Подлинные имена» и выход за пределы киберпространства

М.: «Издательство АСТ», 2001 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-136620-9

