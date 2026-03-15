Книга Гуго Винклера «Культура Вавилона и ее влияние на культурное развитие человечества» — это классический труд, написанный одним из основоположников панвавилонизма. Автор ставит перед собой амбициозную задачу доказать, что практически вся интеллектуальная и духовная культура древнего мира, включая библейскую традицию и античную науку, берет свое начало в Месопотамии. Основная идея произведения заключается в том, что Вавилон создал уникальную целостную систему мировоззрения, основанную на астральной мифологии и математической закономерности, которая стала универсальным кодом для развития цивилизаций Востока и Запада на многие тысячелетия.

Содержательная часть книги посвящена детальному разбору вавилонского «миросозерцания». Винклер подробно исследует, как наблюдения за звездным небом сформировали календарь, систему мер и весов, а также глубокие религиозные и политические концепции. Автор прослеживает путь вавилонских идей от клинописных табличек до греческой философии и иудейского монотеизма, утверждая, что даже мифы о сотворении мира и потопе являются прямыми заимствованиями из месопотамского эпоса. Особое внимание уделяется тому, как вавилонская наука, сочетавшая в себе строгую логику и мистику, заложила фундамент для понимания времени и пространства, которым человечество пользуется по сей день.

Текст написан в строгом академическом стиле начала XX века, сочетая глубочайшую эрудицию автора с его склонностью к смелым историческим обобщениям. Несмотря на то что современная наука пересмотрела некоторые радикальные выводы панвавилонизма, работа Гуго Винклера остается бесценным источником для понимания того, насколько глубоки корни нашей цивилизации. Это чтение открывает перед читателем грандиозную панораму древнего мира, где Вавилон предстает не просто городом, а мощным интеллектуальным излучателем, чей свет до сих пор виден в наших законах, науке и религии.

Гуго Винклер - Культура Вавилона и ее влияние на культурное развитие человечества

Пер. с нем. Г.Г. Генкеля. — М.: Издательская группа «Альма Матер», Издательство «Альма Матер», 2023. —190 с. — (Эпохй. Древность. Исследования).

ISBN 978-5904993-73-3

Гуго Винклер - Культура Вавилона – Содержание

Вавилонская религия и культура (Б.А. Тураев)

Предисловие переводчика к первому изданию (Г. Генкель)

Древний Восток и всемирная история

Восточное мировоззрение

Основные черты исторического развития Передней Азии

Древнейшая Вавилония - Вавилонское царство - Упадок Вавилонского царства; касситы, хеттеи - Ассирия - Гегемония Ассирии - Индогерманское нашествие; падение Ассирии - Нововавилонское царство - Персы - Греки; Александр - Эллинизм. Парфяне - Рим и новоперсы. Византия - Ислам - Халифат в Сирии и Иран - Турки. Монголы - Современный Восток

Религия как миросозерцание; астрология в роли учения о божестве и космосе

Меры, деление времени, календарь, математика

Движение планет как основание мифологии

Планеты в роли правителей

Древность системы

Возникновение мира

Мировые периоды, макрокосм и микрокосм

Мифы, легенды, игры

Библейское учение и Древний Восток

Послесловие