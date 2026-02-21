В наше время, когда все вокруг нас так быстро меняется, и другой раз кажется, что в этом мире ничего устойчивого и прочного нет, не лишне положить в руку молодому импульсивному человеку маленькую книжечку, которая сможет для него оказаться искренним другом, опытным спутником и верным советником.

Автор настоящей книжки „Наши Баптистские Принципы" в молодые свои годы сильно ощущал недостаток в такой книге; ощущал он этот недостаток и тогда, когда ему по милости Божией позволено было трудиться на ниве Господней в г. Самаре, лет 15 тому назад, но он этот недостаток особенно остро ощущал последние четыре года, в которые он мог подвизаться в качестве благовест ника-миссионера здесь на далекой окраине Русского Дальнего-Востока среди народа, который в общем живет безпри**-ципно, и слишком мало интересуется религиозными вопросами и совершенно незнаком с нашими Баптистскими Принципами.

Яков Винс - Наши баптистские принципы

Перевел и составил для баптистского юношества Я. Я. Винс - Миссионер Генерального Миссионерского Общества Германо-Баптистских Церквей С.Америки

Харбин. Типо-Литография и Цинкография Л. М. Абрамовича 1924.