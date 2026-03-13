Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services, Philology Literature

Я стою на платформе Ленинградского вокзала в Москве в ожидании дневного поезда на Санкт-Петербург и наблюдаю за вокзальной суетой. Вещей у меня немного: небольшой чемоданчик с личными принадлежностями и сумка через плечо с Библией и бумагами. На сердце радостно: я еду на встречу с христианской молодежью Санкт-Петербурга. Мне дорого молодое поколение, и особенно молодежь, вручившая свою судьбу в руки всемогущего Бога.

Предъявляю проводнику билет и вхожу в вагон. Это общий вагон с креслами, как в междугородных автобусах, мое место у прохода. Народу в вагоне еще немного, до отправления поезда остается минут пятнадцать. Ставлю чемоданчик у ног, сумку — на свободное кресло у окна, достаю Библию, кладу на откидной столик в спинке впереди стоящего кресла и начинаю читать.

Георгий Винс - В пути

1998 Russian Edition by Russian Gospel Ministries

Георгий Винс - В пути - Оглавление

Об авторе

  • Институтские новости

  • Молчаливая Библия

  • Две встречи

  • «Как ты низко пал!»

  • Подвиг любви

  • «Разбойничек»

  • Хмельной вагон

  • Пора домой

  • Последние штрихи

  • Последняя строка

  • Будем помнить

  • Дорожа временем

  • Жизнь продолжается

  • Как счастлив я

  • Как много безвестных могил

  • Отец, отец

  • В пути

  • На перепутьи

  • Прости за безбожие

  • Зов Украины

  • Братство Христово

  • Никого не сужу

  • Я доверяюсь Богу

  • Не утеряй Спасителя следы

  • Обрастаешь коростой лжи

  • Итог всего пути

  • Я ищу Твоих слов

  • Оглядываясь в прошлое

  • Я стремился быть с теми вместе

  • Радуюсь

  • Божьи намерения

  • Мне дорог каждый миг

  • Догорает последний луч

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

