Винс - В пути
Я стою на платформе Ленинградского вокзала в Москве в ожидании дневного поезда на Санкт-Петербург и наблюдаю за вокзальной суетой. Вещей у меня немного: небольшой чемоданчик с личными принадлежностями и сумка через плечо с Библией и бумагами. На сердце радостно: я еду на встречу с христианской молодежью Санкт-Петербурга. Мне дорого молодое поколение, и особенно молодежь, вручившая свою судьбу в руки всемогущего Бога.
Предъявляю проводнику билет и вхожу в вагон. Это общий вагон с креслами, как в междугородных автобусах, мое место у прохода. Народу в вагоне еще немного, до отправления поезда остается минут пятнадцать. Ставлю чемоданчик у ног, сумку — на свободное кресло у окна, достаю Библию, кладу на откидной столик в спинке впереди стоящего кресла и начинаю читать.
Георгий Винс - В пути
1998 Russian Edition by Russian Gospel Ministries
Георгий Винс - В пути - Оглавление
Об авторе
Институтские новости
Молчаливая Библия
Две встречи
«Как ты низко пал!»
Подвиг любви
«Разбойничек»
Хмельной вагон
Пора домой
Последние штрихи
Последняя строка
Будем помнить
Дорожа временем
Жизнь продолжается
Как счастлив я
Как много безвестных могил
Отец, отец
В пути
На перепутьи
Прости за безбожие
Зов Украины
Братство Христово
Никого не сужу
Я доверяюсь Богу
Не утеряй Спасителя следы
Обрастаешь коростой лжи
Итог всего пути
Я ищу Твоих слов
Оглядываясь в прошлое
Я стремился быть с теми вместе
Радуюсь
Божьи намерения
Мне дорог каждый миг
Догорает последний луч
Comments (1 comment)