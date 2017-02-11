“Пойдите к Иосифу”. “Пойдите к Моему Сыну”, - говорит Отец. “Вы молите о хлебе, вы умоляете о прощении, вы просите о примирении, вы алчете и жаждете благодати - идите к Моему Сыну! Я возложил помощь на Того, Кто силен. Я возвысил Его среди Его братьев и возвеличу, и прославлю Его. Он был смирен и заклан, а теперь Он превознесен и облечен царской властью. Он умер и воскрес и живет, чтобы распоряжаться всеми благословениями Моего завета. Идете к Нему; и все, чего ни попросите во имя Его, Я дам вам”.

Так Отец обращается к вам через этот прообраз. И наш Господь подтверждает эту истину следующим образом: “И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю”. “Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна”.

Октавиус Винслоу - Иосиф, спасающий брат

Одесса: Христианское просвещение, 2009 г. — 272 с.

ISBN 5-8404-0211-7

Октавиус Винслоу - Иосиф, спасающий брат - Содержание

I. Измученные голодом египтяне посланы за хлебом к Иосифу

II. Иосиф узнает своих братьев

III. Мешки наполнены хлебом

IV. Сетование Иакова

V. Иосиф открывается своим братьям

VI. Иосиф открывается своим братьям и утешает их

VII. Возвышение Иосифа в Египте

VIII. Переселение патриарха в Египет

IX. Призыв Иосифа к единству

X. Иосиф жив

XI. Довольство и решительность патриарха

XII. Священная жертва патриарха

XIII. Иаков видит Иосифа и желает умереть

XIV. Иосиф представляет своих братьев фараону

XV. Странствование Иакова

Октавиус Винслоу - Иосиф, спасающий брат - Измученные голодом египтяне посланы за хлебом к Иосифу

“Но когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет” (Бытие 41, 55).

Слово Божье подобно саду, наполненному цветами и плодами - с ароматной свежестью, утонченной красотой и благоуханием ХРИСТОВЫМ. Все его тени, прообразы и пророчества, все его учения, заповеди и обетования свидетельствуют о НЕМ. Какую бы часть Писания вы ни исследовали, с какой бы точки зрения его ни рассматривали, оно говорит о ХРИСТЕ и ведет ко ХРИСТУ. Звезда на Востоке, остановившаяся над скромными Вифлеемскими яслями, не более ясно указывала, и не более точно вела волхвов к месту, где лежал Младенец Спаситель, чем “вернейшее пророческое слово”, которое подобно “светильнику, сияющему в темном месте”, ведет душу, жаждущую истины, грешника в поисках Спасителя, ученика в поисках своего Господа, - ко Христу, пути, истине, и жизни. Давай, дорогой читатель, чаще ходить внутри этой Божественной ограды, этого священного сада, где дует ветер северный и южный — смиряющий и осуждающий закон и, утешающее и спасающее евангелие, - и вкушать приятные плоды, и вдыхать аромат нарцисса Саронского.

Посвящая себя учению Божьего Слова, мы будем искать Христа среди патриарших теней. ИОСИФ, по общему согласию и по существу, в важнейших моментах его жизни является личным и поразительным прообразом Господа Иисуса Христа. Это правда, что в Писании об этом ясно не говорится; тем не менее, если историю Иосифа, записанную Моисеем в Бытии, сравнить с историей Господа Иисуса Христа, записанной евангелистами, то мы найдем полное сходство. Действительно, даже при самом поверхностном исследовании его богатой событиями и переменчивой жизни кажется невозможным не увидеть Господа Иисуса, предзнаменованного в каждом событии, когда оно проходит пред взором одухотворенного и мыслящего ума.

В этом патриаршем изучении Христа, мы также непременно должны исследовать важные вещи, имеющие отношение к Церкви Христовой. Прекрасно и утешительно то, что мы не можем изучать личность и дело Христа — Его главенство, красоту и Спасение, - не будучи вовлеченными в изучение истории, отношения, привилегий и славы Церкви Божьей. Все, что Иисус делал, будучи Посредником, Он делал как представитель. С одной стороны, Он представлял Бога, а с другой стороны, Он представлял Свою Церковь.