Виппер - Римская цивилизация
Возникновение Римской империи произвело в современном ей культурном мире сильнейшее впечатление. У одного из самых широкообразованных наблюдателей того времени, Полибия, писавшего в 40-х годах II века, когда Рим вступал в новую эру захвата заморских владений, это впечатление отразилось в первых же почти словах его большого исторического труда.
«Едва ли найдется, — говорит Полибий, — человек, настолько легкомысленный и равнодушный к окружающей жизни, который бы не заинтересовался вопросом о том, какими средствами, какими приемами политики римляне в промежуток менее 53 лет (считая с конца 2-й Пунической войны) победили почти все страны населенного мира и подчинили их своей единой власти — факт в истории беспримерный».
Мы выражаем теперь иначе основной исторический вопрос. Мы спрашиваем: какие социальные мотивы, какие группировки интересов вызвали империализм, какие классы направляли страну на политику расширения, и, наконец, уже какая общественно-политическая организация осуществила этот рост колониального могущества? Но мы также исходим от конечного факта и также ищем объяснения его во всей совокупности условий предшествующей поры. Что нам могут в этом отношении дать античные писатели?
Виппер Роберт - Римская цивилизация
М.: Алгоритм, 2017 416 с.
(Величайшие цивилизации мира)
ISBN 978-5-906914-02-6
Виппер Роберт - Римская цивилизация - Содержание
1. Рим и Италия до образования империи
2. Возникновение империализма и начало римской демократии
3. Италийская революция и реакция
4. Новый подъем империализма римского капитала
5. Образование магнатства
6. Последнее выступление демократии
7. Подготовка принципата
8. Падение республики
9. Военный империализм
10. Первое десятилетне принципата Августа
11. Позднейший принципат Августа
