Виппер - Римская цивилизация

Виппер - Римская цивилизация
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Archaeology, History

Возникновение Римской империи произвело в современном ей культурном мире сильнейшее впечатление. У одного из самых широкообразованных наблюдателей того времени, Полибия, писавшего в 40-х годах II века, когда Рим вступал в новую эру захвата заморских владений, это впечатление отразилось в первых же почти словах его большого исторического труда.

«Едва ли найдется, — говорит Полибий, — человек, настолько легкомысленный и равнодушный к окружающей жизни, который бы не заинтересовался вопросом о том, какими средствами, какими приемами политики римляне в промежуток менее 53 лет (считая с конца 2-й Пунической войны) победили почти все страны населенного мира и подчинили их своей единой власти — факт в истории беспримерный».

Мы выражаем теперь иначе основной исторический вопрос. Мы спрашиваем: какие социальные мотивы, какие группировки интересов вызвали империализм, какие классы направляли страну на политику расширения, и, наконец, уже какая общественно-политическая организация осуществила этот рост колониального могущества? Но мы также исходим от конечного факта и также ищем объяснения его во всей совокупности условий предшествующей поры. Что нам могут в этом отношении дать античные писатели?

Виппер Роберт - Римская цивилизация

М.: Алгоритм, 2017 416 с.

(Величайшие цивилизации мира)

ISBN 978-5-906914-02-6

Виппер Роберт - Римская цивилизация - Содержание

  • 1. Рим и Италия до образования империи

  • 2. Возникновение империализма и начало римской демократии

  • 3. Италийская революция и реакция

  • 4. Новый подъем империализма римского капитала

  • 5. Образование магнатства

  • 6. Последнее выступление демократии

  • 7. Подготовка принципата

  • 8. Падение республики

  • 9. Военный империализм

  • 10. Первое десятилетне принципата Августа

  • 11. Позднейший принципат Августа

